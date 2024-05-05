Havalar Isınmışken İştahı Kapananlara Özel 10 Serinletici Tarif

Balık yenilebilecek en hafif lezzetlerden biri. Özellikle çıtır çıttr hem de yağsız pişmiş balıkla yapılan bir salata ise evlere şenlik! 🎊

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

300 gram alabalık

1 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı zeytinyağ

200 gram salatalık

50 gram feta peyniri

240 gram nohut

100 gram bebek yeşillikler

Yapılışı:

1. Alabalık filetolarını derisinden ayırın, ardından balığı 2 santimetrelik minik parçalara ayırın.

2. Ayırdığınız parçaları güzelce mısır ununa bulayın ve üzerine tuz ekin.

3. Alabalıkları Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirip 7 dakika boyunca 'Kızartma' modunda ve 180 derecede çalıştırın.

Not: Cihazın %99'a varan oranda yağ tasarrufu sağlayan pişirme teknolojisi sayesinde alabalıklarınız hem çok fit hem de çok leziz olacak. Kızartma modundan gelen çıtırlık ise tam olarak istediğiniz tadı elde etmenizi sağlayacak.

4. Bu esnada tahin, limon suyu, su, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırın.

5. Salatalık ve fena peynirini karıştırın. Yeşillikleri ve nohudu da ilave edin.

6. Hazırladığınız salata karışımını tahinli sos ile birleştirip ve üzerine çıtır alabalık parçalarını ekleyin.

Bu ferah tarife bayılacaksınız. Afiyet olsun!