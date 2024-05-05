Havalar Isınmışken İştahı Kapananlara Özel 10 Serinletici Tarif
Havalar Isınmışken İştahı Kapananlara Özel 10 Serinletici Tarif
Yoksa siz de havaların ısınmasıyla birlikte iştahı kapananlardan mısınız? Sıcak havaların yol açtığı iştahsızlık sizi sürekli ne yiyeceğinizi düşünmek zorunda bırakıyorsa, doğru yerdesiniz. Çünkü sizin için hem hafif hem de oldukça ferah yaz tarifleri hazırladık!
İşte en leziz serinletici tarifler!👇
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1. Izgara Sebze Salatası
2. Çıtır Alabalık Salatası
3. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası
4. Piliç ve Sebze Güveç
5. Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk
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6. Gevrek Kabak Kızartması
7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna
8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı
9. Pratik Izgara Sebze ve Mantar
10. Dondurmalı Kabak Tatlısı
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