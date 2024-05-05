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Havalar Isınmışken İştahı Kapananlara Özel 10 Serinletici Tarif

etiket Havalar Isınmışken İştahı Kapananlara Özel 10 Serinletici Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 21:01

Yoksa siz de havaların ısınmasıyla birlikte iştahı kapananlardan mısınız? Sıcak havaların yol açtığı iştahsızlık sizi sürekli ne yiyeceğinizi düşünmek zorunda bırakıyorsa, doğru yerdesiniz. Çünkü sizin için hem hafif hem de oldukça ferah yaz tarifleri hazırladık!

İşte en leziz serinletici tarifler!👇

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1. Izgara Sebze Salatası

1. Izgara Sebze Salatası

Yazın iştahı kapananların en sevdiği şeylerden olan salatayı gelin daha farklı yorumlayalım!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20-25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

  • 2 domates

  • 2 biber (kırmızı ve yeşil)

  • 1 patlıcan

  • 1 kabak

  • Zeytinyağı

  • Limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

  • Fesleğen (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın ve doğrayın.

2. Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi güzelce karıştırın.

3. Sebzeleri bu karışıma ilave edip güzelce harmanlayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetini yağladıktan sonra sebzeleri içine yerleştirin.

5. Belirtilen derecede ve 'Izgara' modunda sebzeler közlenene kadar pişirin. 

6. Pişen sebzeleri servis tabağına alın ve üzerini fesleğen yaprakları ile süsleyin.

İşte bu kadar basit, hem de lezizi! 👏

2. Çıtır Alabalık Salatası

2. Çıtır Alabalık Salatası

Balık yenilebilecek en hafif lezzetlerden biri. Özellikle çıtır çıttr hem de yağsız pişmiş balıkla yapılan bir salata ise evlere şenlik! 🎊

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 300 gram alabalık

  • 1 yemek kaşığı mısır unu 

  • 2 yemek kaşığı limon suyu 

  • 1 yemek kaşığı tahin 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağ

  • 200 gram salatalık 

  • 50 gram feta peyniri

  • 240 gram nohut 

  • 100 gram bebek yeşillikler

Yapılışı:

1. Alabalık filetolarını derisinden ayırın, ardından balığı 2 santimetrelik minik parçalara ayırın. 

2. Ayırdığınız parçaları güzelce mısır ununa bulayın ve üzerine tuz ekin. 

3. Alabalıkları Philips Airfryer 7000 XXL’ın sepetine yerleştirip 7 dakika boyunca 'Kızartma' modunda ve 180 derecede çalıştırın. 

Not: Cihazın %99'a varan oranda yağ tasarrufu sağlayan pişirme teknolojisi sayesinde alabalıklarınız hem çok fit hem de çok leziz olacak. Kızartma modundan gelen çıtırlık ise tam olarak istediğiniz tadı elde etmenizi sağlayacak.

4. Bu esnada tahin, limon suyu, su, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırın. 

5. Salatalık ve fena peynirini karıştırın. Yeşillikleri ve nohudu da ilave edin. 

6. Hazırladığınız salata karışımını tahinli sos ile birleştirip ve üzerine çıtır alabalık parçalarını ekleyin. 

Bu ferah tarife bayılacaksınız. Afiyet olsun!

3. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

3. Baharat Soslu Çeri Domatesli Ekmek Salatası

Bu tarif de ferah ama gösterişli şeylerden hoşlananlara gelsin!

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Tekrar Isıtma + Ekmek Kızartma

Malzemeler:

  • 400 gr kırmızı çeri domates

  • 400 gr sarı çeri domates

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yıldız anason

  • 1 çay kaşığı kakule tohumu

  • 1 çay kaşığı tarçın bitkisinin kurutulmuş çiçek tomurcuğu

  • 2 defne yaprağı

  • 3 ardıç kozalağı

  • 150 gr şeker kamışı şekeri

  • 200 ml ahududu sirkesi

  • 200 ml su

  • 200 gr keçi peyniri

  • 50 ml yoğun krema

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 rendelenmiş limon kabuğu

  • 100 gr tost ekmeği

  • 100 gr roka

Yapılışı:

1. Domateslerin tepe noktalarına küçük çapraz kesikler atın ve yaklaşık 15 saniye kaynar suya atıp hemen çıkarın. Ardından buz banyosuna sokup kabuklarını soyun.

2. Bardakları Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alın ve 'Tekrar Isıtma' modunda 10 dakika ıstın. 

3. Bu sırada baharatları bir tavada yağsız şekilde 3-4 dakika kavurun.

4. Başka bir tavada şeker kamışını ahududu sirkesi ve suyu karamelize edene kadar çevirin. Kavrulmuş baharatları ve sarımsağı bu karışıma ekleyip 5 dakika daha pişirin. 

5. Isınan bardakların içine domatesleri, sıcak şekerli ve baharatlı karışımı dökün. Bardakları sıkıca kapatın.

6. Bardakları 15 dakika daha ısıtıp ardından soğumaya bırakın.

7. Ardından keçi peynirini krema ile karıştırın. Deniz tuzu, limon sosu ve sarımsağı havanda karıştırarak macun haline getirin ve peyniri baharatlayın. Tost küplerini yağ ve tuzla karıştırın, cihaz modunu 'Ekmek Kızartma' olarak ayarlayıp ve 4 dakika da böyle pişirin. 

8. Bütün malzemeleri karıştırın ve servis tabağına alın.

Rengarenk tabağınız hazır. Afiyet olsun!

4. Piliç ve Sebze Güveç

4. Piliç ve Sebze Güveç

Yaz sebzeleri ve tavuğun muhteşem bir karışımı olan bu renkli tarif, gün ortası öğünleri ve çay saatleri için çok ideal. ❤️

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Mod: Kendi Suyunda Pişirme

Malzemeler:

  • 125 gr tavuk göğsü

  • 50 gr kabak

  • 30 gr taze soğan

  • 50 gr havuç

  • 50 gr bezelye

  • 70 gr Gouda peyniri

  • 1 yumurta

  • 50 gr ekşi krema

  • 1 çay kaşığı frenk soğanı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü suda 15 dakika haşlayın ve sonrasında 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Kabakları ve taze soğanı yıkayıp doğrayın ve tavuk parçaları ile birleştirin.

2. Havucu soyup küp küp doğrayın. Tavukların bulunduğu kaba bezelyeyi, havucu, rende Gouda peynirini ekleyin. Her şeyi güzelce karıştırın.

3. Daha küçük bir kasede yumurta, ekşi krema, sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri çatalla çırparak karıştırın. Tavuk ve sebze karışımını Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarına dökün, üzerine ekşi krema ilave edin. Son olarak malzemelerin tıpkı güveçte pişer gibi yumuşacık ve sulu olmasını sağlayan 'Kendi Suyunda Pişirme' modunda 20 dakika pişmesini bekleyin. 

Elinize sağlık!😚

5. Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk

5. Yoğurtlu Dereotu Soslu Mantarlı Tavuk

Yazın sıcağını almanın bir diğer yolu da tariflere yoğurt eklemektir. Eğer yoğurdu zaten menülerinizden eksik etmiyorsanız bu öneriyi kesinlikle denemeniz gerek!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Tavuk

Malzemeler:

  • 400 gr tavuk göğsü (fileto)

  • 200 gr mantar

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1/2 demet taze dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz, Karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

2. Ardından mantarları dilimleyin.

3. Soğanı halka halka dilin.

4. Dereotu ve sarımsağı da ince ince doğrayın.

5. Bir kapta yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, dereotu, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırıp sosunuzu hazırlayın.

6. Tavuk göğsünü Philips Airfryer 7000 XXL  sepetine alarak ve 'Tavuk' modunda 15-20 dakika pişirin. Ardından pişen tavuğu küp küp doğrayın.

Not: Cihazın ilk etkileşimden itibaren sizi kendiliğinden yönlendiren sezgisel ekranı sizi yemek hazırlama stresinden kurtaracak. En iyi ayarı otomatik olarak belirleyen pişirme programları sayesinde sadece malzemeyi ve miktarı belirleyip, en iyi sonuç için rahat rahat bekleyebilirsiniz.

7. Tavuklardan sonra mantarları ve soğanları da Airfryer sepetine alıp 10 dakika pişirin.

8. Pişen tavuk, mantar ve soğanı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız yoğurtlu dereotu sosunu üzerine dökün ve güzelce karıştırın.

9. Yemeği serin bir yerde dinlendirdikten sonra servis edin.

Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu tarif size çok iyi gelecek. ❄️

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6. Gevrek Kabak Kızartması

6. Gevrek Kabak Kızartması

Gün içinde yiyecek fresh bir şeyler arıyorsanız onun için de kolay mı kolay bir önerimiz var!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 1 kabak 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 2 yumurta akı 

  • 50 gram panko 

  • 25 gram parmesan 

  • Yarım çay kaşığı paprika

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu 

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Kabağı 1 cm'lik şeritler halinde doğrayın ve bir kase içinde tuzlayın.

2. Kabakları 10 dakika bu şekilde tuzla birlikte dinlendirin. 

3. Kabakların fazla suyunu almak için kağıt havlu ile kurulayın. 

4. Başka bir kabın içine yumurta akını alıp köpürene kadar çırpın. 

5. Farklı bir kabın içine ise Panko kırıntılarını, rendelenmiş parmesanı ve sarımsak tozu ile paprikayı ekleyin. Ardından bütün malzemeleri karıştırın. 

6. Kabakları önce çırpılmış yumurta akı kabına koyun, ardından Panko ekmek kırıntısının bulunduğu kaba batırın. 

7. Her iki tarafı da karışıma bulanan kabakları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp ve üzerine yağ gezdirin. 

Not: Geniş kapasiteli iç hazne sayesinde 7 porsiyona kadar tarifler hazırlayabilir, QuickClean özelliği sayesinde pişirme sonrası ekstra kolay temizlik avantajı elde edebilirsiniz.

8. 200 derecede 7 dakika çalıştırın. Afiyet olsun!

7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna

7. Kremalı Feta Peynirli Ispanaklı Makarna

Taptaze görünen bu tarife makarnaseverler bayılacak!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 140° - 180°

Mod: Buharda Pişirme + Tekrar Isıtma

Malzemeler:

  • 200 gr feta peyniri

  • 200 gr mini ıspanak

  • 3 tutam dereotu

  • 1 litre su

  • 400 ml krema

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 gr makarna

  • 100 gr pecorino

Yapılışı:

1. İlk önce feta peynirini Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp 'Buharda Pişirme' modunda 10 dakika, 180 derecede pişirin. 

2. Bu esnada ıspanakları ve dereotunu yıkayın. Bir tencerede su, krema, sarımsak, limon kabuğu rendesi ve tuzu karıştırıp makarnayı kaynatın. Tencereyi ateşten alıp içine ıspanakları ekleyin.

3. Feta peynirini makarnalı karışımla birleştirin. Cihazı 'Tekrar Isıtma' moduna alarak 20 dakika daha 140 derecede pişirin. Bu ayar sayesinde malzemeler en ideal sıcaklıkla ısınırken feta peyniri olması gerektiği akışkanlığa gelecek. 

4. Pişen makarnayı cihazıdan çıkarın 5 dakika dinlendirin. Ardından servis tabağına alın.

Ellerinize sağlık! 👏

8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

8. Mango ve Kavunlu Salsa Soslu Izgara Deniz Tarağı

Adından bile serin olduğu anlaşılan bu tarif muhteşem bir yaz klasiği olmaya en iyi aday!

Hazırlama Süresi: 9 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

  • 15 gram maydanoz

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber, taze öğütülmüş

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 100 gram salatalık

  • 150 gram mango

  • 200 gram Kantalup kavunu

  • 6 deniztarağı, taze

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 25 gram roka

  • 5 gram suteresi

Yapılışı:

1. Önce maydanoz sosunu yapmak için küçük bir kaba maydanozu, limon suyunu, zeytinyağını, biberi ve tuzu ekleyip blender yardımıyla sos kıvamına getirin. Bir kenarda bekletin.

2. Ardından salatalığı, mangoyu ve kavunu küp küp kesin. Bir kaba alarak maydanoz sosunun yarısıyla birleştirin ve bekletin. 

3. Philips Airfryer 7000 XXL içine ızgara tavasını yerleştirin. Bu sırada deniz taraklarını kağıt havluyla kurulayın ve fırcavla yağlayıp ızgara tavasına alın.

4. Belirtilen sıcaklık ve sürede kızarana kadar pişirin.

5. Servis için roka ve mangolu kavunlu salsa sosunu tabaklara paylaştırın. Üzerine ızgara deniz taraklarını ekleyin, kalan maydanoz sosunu dökün ve tereyle son süslemeleri yapın.

Çok renkli ve muhteşem. Elinize sağlık! 🤤

9. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

9. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

Pratik olduğu kadar lezzetli yoğurtlu bir önerimiz daha var. O da şöyle! 👇

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: Çok Amaçlı Izgara

Malzemeler:

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı, patlıcanı, biberi, soğanı halka halka doğrayın. Mantarları temizleyip kesin. Tüm malzemeleri kaseye alıp tuz ve zeytinyağı ile birleştirin.

2. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL'a takın ve sebzeleri aksesuar üzerine aktarın. Bu şekilde pişmeye bırakın.

Philips'in hava hızını otomatik ayarlayan teknolojisi sayesinde en lezzetli tarifleri hazırlayabilir, dışı çıtır ve yağsız ızgaralar hazırlayabilirsiniz. Tüm sebze ve mantarlar hazır olduktan sonra servis tabağına alıp yoğurtla birleştirmeyi unutmayın!

Tebrikler! 🙃

10. Dondurmalı Kabak Tatlısı

10. Dondurmalı Kabak Tatlısı

Gelelim son dokunuşa... Sıcak havalarda şöyle serin bir tatlı olsa çok iyi gitmez miydi? İşte ihtiyacınız olan o tarif!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Pişirme Modu: Sous Vide

Malzemeler:

  • 1 kg kabak 

  • 1.5 bardak toz şeker

  • 8 yemek kaşığı tahin

  • 1 bardak öğütülmüş ceviz

  • Dondurma

Yapılışı:

1. Önce kabakları temizleyip doğrayın ve fırın poşetine alın.

2. Poşetin içine şekeri ekleyin, ağzını kapatın ve şeker güzelce dağılana kadar çalkalayın. 

3. Poşeti bu şekilde Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve üzerine bir kaç küçük delik açın. Belirtilen ısı ve modda cihazı çalıştırın ve ara ara sepeti çalkalamaya dikkat edin. 'Sous vide' modu ve cihazın her şeyi mükemmel hale getiren gıda termometresi, bal kabaklarının ve şekerlerin tam olarak istediğiniz kıvamda harmanlanmasını sağlayacak.

4. Yumuşacık ve sulu sulu pişen kabakları servis tabağına alın. Üzerine serinleme etkisini artırmak için dondurma, tahin ve ceviz ekleyip servis edin.

Dilerseniz tatlınızı dolapta bekledikten sonra daha soğuk şekilde yemeyi de tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun! 🎃

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