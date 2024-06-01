Havaalanlarında Yeni Dönem Başlıyor: Elle Aramaya İzin Vermeyen Yolcular Uçağa Alınmayacak!
Havaalanlarında Yeni Dönem Başlıyor: Elle Aramaya İzin Vermeyen Yolcular Uçağa Alınmayacak!
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifine göre; havalimanlarında elle arama şartı getiriliyor. Elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomim'de yer alan habere göre; AK Parti, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngören ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini belirtti.
Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.
Teklifte yer alan düzenlemeler şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın