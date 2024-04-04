Hangi Yemek Senin Ruh İkizin?
Hangi Yemek Senin Ruh İkizin?
Sen ve karakterin hangi yemekle uyumlu? Bunun cevabını merak ediyorsan seni testimize alalım!
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1. İlk olarak, hayatta seni en çok kızdırıp kabartan şey nedir?
2. Duşta ortalama ne kadar zaman harcıyorsun?
3. Görünüşüne ne kadar önem veriyorsun?
4. . Bu atıştırmalıklardan hangisi seni daha mutlu eder?
5. Günün en çok hangi zamanı yemek yemeyi seversin?
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6. Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
7. Seni tanımlayan o enfes içecek hangisi?
8. Son olarak damak tadın hangisine daha uygun?
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