Hangi Yemek Senin Ruh İkizin?

Senin ruh ikizin Çıtır Mantı diyebiliriz. Dışarıdan zor gibi görünsen de bir kere seni tanıyan senden vazgeçemiyor ve sürekli yemek yemek istiyor. İşini bilene çok da kolaysın aslında. Bir de yanında en yakın arkadaşın olduğunda her şey daha güzel hale geliyor. Mantı ve yoğurt gibi!