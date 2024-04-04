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Hangi Yemek Senin Ruh İkizin?

etiket Hangi Yemek Senin Ruh İkizin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 21:01

Sen ve karakterin hangi yemekle uyumlu? Bunun cevabını merak ediyorsan seni testimize alalım!

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1. İlk olarak, hayatta seni en çok kızdırıp kabartan şey nedir?

2. Duşta ortalama ne kadar zaman harcıyorsun?

3. Görünüşüne ne kadar önem veriyorsun?

4. . Bu atıştırmalıklardan hangisi seni daha mutlu eder?

5. Günün en çok hangi zamanı yemek yemeyi seversin?

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6. Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

7. Seni tanımlayan o enfes içecek hangisi?

8. Son olarak damak tadın hangisine daha uygun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin ruh ikizin Hünkar Beğendi!

Senin ruh ikizin Hünkar Beğendi!

Senin ruh ikizin kesinlikle Hünkar Beğendi! Tıpkı onun gibi aşırı lezzetli, görkemli fakat bir o kadar da zorsun. Senin ruhun erişilmesi ve anlaşılması çok kolay bir ruh değil. Herkesin ulaşabilmesi çok zor. Hünkar Beğendi gibi farklı lezzetleri barındırıyorsun!

Senin ruh ikizin Çıtır Mantı!

Senin ruh ikizin Çıtır Mantı!

Senin ruh ikizin Çıtır Mantı diyebiliriz. Dışarıdan zor gibi görünsen de bir kere seni tanıyan senden vazgeçemiyor ve sürekli yemek yemek istiyor. İşini bilene çok da kolaysın aslında. Bir de yanında en yakın arkadaşın olduğunda her şey daha güzel hale geliyor. Mantı ve yoğurt gibi!

Senin ruh ikizin Acılı Tavuk Kanatları!

Senin ruh ikizin Acılı Tavuk Kanatları!

Senin ruh ikizin Acılı Tavuk Kanatları! İnanılmaz değişiksin ancak değişik olduğun kadar her yere de uyum sağlayan birisin. Ortamların aranılan insanısın sen. Dünya peşinde koşuyor desek yeri!

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