Hangi Yemeği Yaparken Çoook Eğleniyorsun?
Hangi Yemeği Yaparken Çoook Eğleniyorsun?
Mutfakta vakit geçirmekten keyif alıyorsan, yemek yapmak senin için bir tutkuysa bu test tam sana göre! Bakalım sen hangi yemeği yaparken çok eğleniyorsun? Haydi hemen başlayalım. 👇
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1. Mutfağa adımını attığında ilk işin ne olur?
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2. Yemek yaparken seni motive eden şey ne peki?
3. Söyle bakalım yemek yaparken hangi malzemeyle aran daha iyi?
4. Peki, mükellef bir kahvaltı sofrası için olmazsa olmazını seç bakalım. 👇
5. Misafirlerin için ne tür bir yemek yaparsın?
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