Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et: Alizade vs Norm Ender!
Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et: Alizade vs Norm Ender!
Hangi ünlü ismin daha genç olduğunu tahmin edebilir misin?
Onedio videosunda konuk olma ve soruları yanıtlama sırası sende!
Haydi testeee!
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Hangisi daha genç?
Peki ya bu isimlerden?
Gelsin sıradaki soru;
Çakal mı Sefo mu daha genç?
Kim daha genç?
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Kaç soruya doğru cevap verdin?
Yorumlarda cevaplamayı ve M Lisa'nın cevaplarını görmek için videomuzu izlemeyi unutma!
Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et 😂 M Lisa Yarışıyor 😂 Alizade vs Norm Ender #shortsvideo #shorts
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