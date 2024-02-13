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Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et: Alizade vs Norm Ender!

Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et: Alizade vs Norm Ender!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 21:30

Hangi ünlü ismin daha genç olduğunu tahmin edebilir misin?

Onedio videosunda konuk olma ve soruları yanıtlama sırası sende!

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hangisi daha genç?

Peki ya bu isimlerden?

Gelsin sıradaki soru;

Çakal mı Sefo mu daha genç?

Kim daha genç?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Yorumlarda cevaplamayı ve M Lisa'nın cevaplarını görmek için videomuzu izlemeyi unutma!

Hangi Ünlü Daha Genç Tahmin Et 😂 M Lisa Yarışıyor 😂 Alizade vs Norm Ender #shortsvideo #shorts

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