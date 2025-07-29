Sen tam anlamıyla sistemli ve pratik birisin. Her şeyi önceden planlamak, süreçleri optimize etmek ve kimseyi yormadan işleri halletmek senin doğanda var. Aynı bir robot süpürge gibi sessizce ama zekice hareket eder, insanlara yük olmadan kendi işini kendin yapmayı seversin. İnsanlar seni dışarıdan mesafeli sansa da sen başkalarının hayatını kolaylaştırmayı seven bir karaktere sahipsin!