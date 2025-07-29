Hangi Temizlik Ürünü Senin Karakterinle Özdeşleşiyor?
Dışarıdan bakınca hepimiz benzer görünebiliriz ama iç dünyamız, tıpkı temizlik ürünleri gibi bambaşka özelliklerle dolu! Biz de bu testle, karakterini derinlemesine analiz ediyor ve seni en iyi yansıtan temizlik ürününü tahmin etmeye çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Hangi durumda kendini daha iyi hissedersin?
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2. Kendini en yakın bulduğun kelime hangisi?
3. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. İlişkilerde nasıl birisin?
5. Tatil senin için ne ifade eder?
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6. Bir ortamda seni en çok ne rahatsız eder?
7. Hafta sonu planların genelde nasıl olur?
8. Senin için güçlü olmak ne demek?
Robot süpürge gibisin!
Karakterin dikey süpürge gibi!
Hava temizleyici gibi bir karakterin var!
Mikrofiber bez gibi bir karakterin var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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