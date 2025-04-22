Hangi Sokak Oyunu Sana Göre?
Merhaba arkadaşım, benim adım Sare! 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu testi beraber hazırladık. Umarım beğenirsin.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.
Şimdi çok eğlenceli bir test yapacağız! Hangi sokak oyunu sana daha uygun, bunu birlikte bulalım. Kim bilir, belki en sevdiğin oyunu keşfedeceksin!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. En sevdiğin dondurma çeşidini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Benim Gofret adında bir kedim var. Merak ediyorum, senin evcil hayvanın var mı?
3. Kaç yaşındasın? Belki aynı yaştayız :)
4. Peki, en sevdiğin yemek ne?
5. Hiç slime yaptın mı?
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6. Hangi hafta sonu planı seni daha çok mutlu eder?
7. Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
8. Son olarak, doğum gününde hangi hediye sana gelsin isterdin?
Sek sek oynamalısın!
Saklambaç oynamalısın!
Körebe oynamalısın!
Yakar top oynamalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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