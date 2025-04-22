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Hangi Sokak Oyunu Sana Göre?

Hangi Sokak Oyunu Sana Göre?

Zeynep Sare
Zeynep Sare - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

Merhaba arkadaşım, benim adım Sare! 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu testi beraber hazırladık. Umarım beğenirsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.

Şimdi çok eğlenceli bir test yapacağız! Hangi sokak oyunu sana daha uygun, bunu birlikte bulalım. Kim bilir, belki en sevdiğin oyunu keşfedeceksin!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. En sevdiğin dondurma çeşidini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Benim Gofret adında bir kedim var. Merak ediyorum, senin evcil hayvanın var mı?

3. Kaç yaşındasın? Belki aynı yaştayız :)

4. Peki, en sevdiğin yemek ne?

5. Hiç slime yaptın mı?

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6. Hangi hafta sonu planı seni daha çok mutlu eder?

7. Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

8. Son olarak, doğum gününde hangi hediye sana gelsin isterdin?

Sek sek oynamalısın!

Bence bu oyun tam senlik, o yüzden bunu seçtim.Sen zıplamayı çok seviyorsun! Taşı attın mı hiç şaşmaz. Renkli karelerde hop hop sekerken çok mutlusun. Hem dikkatlisin hem de çok eğlencelisin. Seksek tam sana göre!

Saklambaç oynamalısın!

Bence bu oyun tam senlik, o yüzden bunu seçtim! Sen saklanınca kimse seni kolay kolay bulamaz! Sessizce bir köşeye gizlenirsin ama yüzünden gülümseme hiç eksik olmaz. Bazen o kadar iyi saklanırsın ki ebeyi bile şaşırtırsın. Saklambaç tam senlik!

Körebe oynamalısın!

Körebe oynamalısın!

Sen oyunun gizemli yıldızısın! Gözlerin kapalı ama hissin çok güçlü. Kimin nereye kaçtığını adım sesinden anlarsın.“Yakaladım!” dediğin an herkes bir kahkaha patlatır. Bazen yanlış kişiyi tutarsın ama olsun, oyun zaten o zaman daha da güzelleşir.

Yakar top oynamalısın!

Sen hızlısın, çeviksin, bir de topu çok iyi yakalarsın! Koşmayı, kaçmayı, doğru anda atmayı iyi bilirsin. Oyun oynarken hep neşelisin. Yakar topun nasıl oynandığını biliyor musun? O zaman ne duruyorsun hemen oynayalım!

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Zeynep Sare
Zeynep Sare
Onedio Üyesi
Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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