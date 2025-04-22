Hangi Sokak Oyunu Sana Göre?

Merhaba arkadaşım, benim adım Sare! 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu testi beraber hazırladık. Umarım beğenirsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.

Şimdi çok eğlenceli bir test yapacağız! Hangi sokak oyunu sana daha uygun, bunu birlikte bulalım. Kim bilir, belki en sevdiğin oyunu keşfedeceksin!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.