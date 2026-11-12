Hangi Neşet Ertaş Şarkı Sözü Seni Anlatıyor?
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'Bozkırın Tezenesi' mahlasını boşuna almamış bir isim: Neşet Ertaş.
Sayısız eserleri arasında herkesin kendisinden bir parça bulabildiği Neşet Ertaş'ı bir Onedio testi ile anmak istedik. Hangi Neşet Ertaş şarkı sözü seni anlatıyor?
Sorular hemen aşağıda. 👇🏻
1. Söyle bakalım, çok değer verdiğin biri tarafından hayal kırıklığına uğramak seni ne kadar üzer?
2. Gecenin bir yarısı uyku tutmadı diyelim. Zihninde en çok geçen düşünceler bunlardan hangisine yakın oluyor?
3. Sana Neşet Ertaş'ı hatırlatan bir kare seçer misin?
4. Birinden soğuman için bunlardan hangisi yeterli olur diye sorsak?
5. Şimdi de şunu soralım: İçin daraldığında ferahlamak için başvurduğun yöntem, bunlardan hangisi?
6. Derdini gizlemekte başarılı mısın?
7. Seni tanıyanlar hakkında konuşurken en çok hangi huyunu söyler?
8. Son sorudayız: Bir insana gönül vermek senin kitabında ne demektir?
"Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım boşuna yandım"
"Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar, dil gizli gizli"
"Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada"
"Tatlı dile güler yüze doyulur mu?"
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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