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Hangi Neşet Ertaş Şarkı Sözü Seni Anlatıyor?

etiket Hangi Neşet Ertaş Şarkı Sözü Seni Anlatıyor?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
12.11.2026 - 17:04
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'Bozkırın Tezenesi' mahlasını boşuna almamış bir isim: Neşet Ertaş.

Sayısız eserleri arasında herkesin kendisinden bir parça bulabildiği Neşet Ertaş'ı bir Onedio testi ile anmak istedik. Hangi Neşet Ertaş şarkı sözü seni anlatıyor?

Sorular hemen aşağıda. 👇🏻

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1. Söyle bakalım, çok değer verdiğin biri tarafından hayal kırıklığına uğramak seni ne kadar üzer?

2. Gecenin bir yarısı uyku tutmadı diyelim. Zihninde en çok geçen düşünceler bunlardan hangisine yakın oluyor?

3. Sana Neşet Ertaş'ı hatırlatan bir kare seçer misin?

4. Birinden soğuman için bunlardan hangisi yeterli olur diye sorsak?

5. Şimdi de şunu soralım: İçin daraldığında ferahlamak için başvurduğun yöntem, bunlardan hangisi?

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6. Derdini gizlemekte başarılı mısın?

7. Seni tanıyanlar hakkında konuşurken en çok hangi huyunu söyler?

8. Son sorudayız: Bir insana gönül vermek senin kitabında ne demektir?

"Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım boşuna yandım"

Kalbin o kadar temiz ki karşındaki herkesi de kendin gibi biliyorsun. Bugüne kadar sevgini hiç sakınmadan paylaştın ama sırtını yasladığın insanlardan yana hevesin biraz kursağında kaldı. Yine de bu kırgınlıklar seni katılaştırmak yerine olgunlaştırmış. Artık kimin samimi kimin sahte olduğunu bir bakışta anlıyorsun. İçindeki bu derin hisleri geride bırakıp ruhunu biraz havalandırmak istersen Grammy adaylığıyla dünyada ses getiren Altın Gün, tamamı Neşet Ertaş bestelerinden oluşan altıncı stüdyo albümü Garip’in ilk İstanbul konseriyle sahneye çıkıyor. Büyük ustanın kalbine dokunan eserlerini grubun kendine has psikedelik folk, rock ve funk yorumuyla dinlemek sana çok iyi gelecek. Pozitif Müzik organizasyonuyla 13 Kasım Cuma günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu özel gecede yerini almak için biletini hemen Passo’dan buraya tıklayarak alabilirsin!

"Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar, dil gizli gizli"

Sen derdini anlatmayı değil, içinde demlemeyi seçenlerdensin. Etrafındakiler seni hep güçlü ve sakin biri olarak tanıyor ama kimseye yük olmamak için kırgınlığını bile sessizce yaşıyor, en büyük kavgayı kendi içinde veriyorsun. Gösterişten uzak duruşunla duygularını ulu orta konuşmak yerine sazın tellerine bırakmayı seviyorsun. 

İçinde tuttuğun o duyguları müziğin ritmiyle serbest bırakmak için harika bir fırsat var: Altın Gün, tamamı Neşet Ertaş eserlerinden oluşan yeni albümü Garip’in ilk İstanbul konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Öz Anadolu tınılarını çağdaş bir yaklaşımla yeniden yorumlayan grup, 13 Kasım Cuma günü Pozitif Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena’da sahne alacak. Bu güçlü performansı kaçırmamak için biletini Passo’dan hemen al!

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"Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada"

Sen insanın halinden en iyi anlayan, gönlü en geniş kişilerden birisin. Yaşadığın zorluklar seni bencil yapmak yerine daha da merhametli birine dönüştürmüş; üç günlük dünyada kalp kırmaya değmeyeceğini çok iyi biliyorsun. Dost meclislerinde dert dinleyen, ortama huzur katan o kalender tavrınla herkesin sığınağı oluyorsun. 

Yalan dünyanın yorgunluğunu müzikle üstünden atmak istersen Grammy adaylığıyla dikkat çeken Altın Gün, tamamı Neşet Ertaş türkülerinden oluşan altıncı stüdyo albümü Garip ile ilk İstanbul konserine hazırlanıyor. Anadolu’nun en güçlü âşıklarından birinin eserlerini özgün psikedelik folk, rock ve funk tarzıyla harmanlayan grup, 13 Kasım Cuma günü Pozitif Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Öz Anadolu tınılarına doyacağın bu gecede yerini ayırtmak için Passo’ya göz atmayı unutma!

"Tatlı dile güler yüze doyulur mu?"

Senin bu hayatta aradığın tek şey samimiyet. Ne büyük gösterişlerde ne de süslü laflarda gözün var; içten bir tebessüm ve iki çift tatlı söz yelkenleri suya indirmene yetiyor. Vefanın ve gerçek dostluğun kıymetini çok iyi bilen, girdiğin her ortama sıcaklık katan birisin. Senin bu içten ve enerjik ruhuna çok yakışacak bir konser var sırada! 

Geleneksel melodileri çağdaş bir dille yeniden yorumlayan Altın Gün, tamamı Neşet Ertaş bestelerinden oluşan yeni albümü Garip’in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım Cuma günü Volkswagen Arena’ya geliyor. Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu gecede, büyük ustanın ölümsüz eserlerini psikedelik folk, rock ve funk tınılarıyla dinleyip kurtlarını dökmek istersen biletler Passo’da seni bekliyor!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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