Hangi Neşet Ertaş Şarkı Sözü Seni Anlatıyor?

Sen derdini anlatmayı değil, içinde demlemeyi seçenlerdensin. Etrafındakiler seni hep güçlü ve sakin biri olarak tanıyor ama kimseye yük olmamak için kırgınlığını bile sessizce yaşıyor, en büyük kavgayı kendi içinde veriyorsun. Gösterişten uzak duruşunla duygularını ulu orta konuşmak yerine sazın tellerine bırakmayı seviyorsun.

İçinde tuttuğun o duyguları müziğin ritmiyle serbest bırakmak için harika bir fırsat var: Altın Gün, tamamı Neşet Ertaş eserlerinden oluşan yeni albümü Garip’in ilk İstanbul konseriyle dinleyiciyle buluşuyor. Öz Anadolu tınılarını çağdaş bir yaklaşımla yeniden yorumlayan grup, 13 Kasım Cuma günü Pozitif Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena’da sahne alacak. Bu güçlü performansı kaçırmamak için biletini Passo’dan hemen al!