Hangi Komik Apartman Mesajını Sen Yazardın?
Hangi Komik Apartman Mesajını Sen Yazardın?
Kimi zaman apartmanlarda her göreni kırıp geçen, gülmekten karınları ağrıtan mesajlar vardır...
Sen onlardan birini yazmış olsan hangisini yazardın? Bu testte söylüyoruz!
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1. Genel olarak aktif bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?
2. Peki ya apartmandaki komşularınla iyi anlaşıyor musun?
3. Daha önce hiç komşuların seninle alakalı bir konuda şikayetçi oldu mu?
4. Apartman giriş çıkışında birileriyle karşılaştığında mutlaka selam verir misin?
5. Sosyal çevrenden herhangi biriyle anlaşmazlık yaşadığında ne yaparsın?
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6. Apartman kurallarına mutlaka uyar mısın?
7. Diyelim ki apartmandan birinin kalabalık bir misafiri var fakat sen seslerinden çok rahatsız oluyorsun. Ne yaparsın?
8. Son soru! Sen kendinle komşu olmak ister miydin?
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