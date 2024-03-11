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Hangi Komik Apartman Mesajını Sen Yazardın?

etiket Hangi Komik Apartman Mesajını Sen Yazardın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 16:46

Kimi zaman apartmanlarda her göreni kırıp geçen, gülmekten karınları ağrıtan mesajlar vardır... 

Sen onlardan birini yazmış olsan hangisini yazardın? Bu testte söylüyoruz!

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1. Genel olarak aktif bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?

2. Peki ya apartmandaki komşularınla iyi anlaşıyor musun?

3. Daha önce hiç komşuların seninle alakalı bir konuda şikayetçi oldu mu?

4. Apartman giriş çıkışında birileriyle karşılaştığında mutlaka selam verir misin?

5. Sosyal çevrenden herhangi biriyle anlaşmazlık yaşadığında ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Apartman kurallarına mutlaka uyar mısın?

7. Diyelim ki apartmandan birinin kalabalık bir misafiri var fakat sen seslerinden çok rahatsız oluyorsun. Ne yaparsın?

8. Son soru! Sen kendinle komşu olmak ister miydin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bu mesaj!

Bu mesaj!

Sen apartmana bir mesaj assaydın o mesaj kesinlikle bu olurdu. Her güzel şeyin bir şartı vardır değil mi?

Bu mesaj!

Bu mesaj!

İnsanlar seni kimi zaman fazlasıyla bıktırıyor ve tahammül sınırını zorluyor. Onları böyle naif bir dille uyarmak tam senlik!😂

Bu mesaj!

Bu mesaj!

İnsanlar ve bazı sorumluluklar senin sabrını zorluyor ama yine de gösterdiğin özenden vazgeçmiyorsun! Sen bir apartman mesajı yazsan bundan başkası asla olamazdı!

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