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Hangi Kış Yemeği Senin Ruhunu Isıtıyor?

Hangi Kış Yemeği Senin Ruhunu Isıtıyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 20:31

Kış mevsimi geldiğinde, kışa özgü lezzetlere kavuşmanın tadı bir başka oluyor. Peki soğuk kış günlerinde senin ruhunu ısıtan yemek hangisi? Gelin birlikte bulalım.

1. Öncelikle bir kış meyvesi seç bakalım.

2. Peki en iyi yaptığın yemek hangisi?

3. Misafirlerin için hazırlayacağın bir tatlı seç bakalım.

4. Kışın tüketmeyi en çok sevdiğin şey ne?

5. Peki, kış mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?

6. Çatkapı misafir gelse ne yaparsın?

7. Şimdi de yemek yapmak isteyeceğin bir mutfak seç bakalım.

8. Son olarak, sence hangi dönem senin ruhunu yansıtıyor?

Çıtır Tavuk ve Kabak Mücver

Çıtır Tavuk ve Kabak Mücver

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet tavuk göğsü (200 gram)

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: 

1. Tavuk göğsünü ince şeritler halinde kesin.

2. Yumurtayı, unu ve galeta ununu farklı kaplara koyun ve hepsine azar azar tuzla karabiber ekleyin. Her malzemeyi kendi kabının içerisinde karıştırın.

3. Tavuk parçalarını önce yumurtaya, sonra una, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayıp kaplayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmaya bırakın.

5. Sıcak hazneyi fırça yardımıyla yağlayın ve tavuk dilimlerini yerleştirin.

6. Tavukların üzerini de yağlayın ve 180 derecede 10 dakika pişirin. Pişirme esnasında her 2-3 dakikada bir tavukları ters yüz edin.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Yapılışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımınızı oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine birkaç adet dökerek pişirin.

Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

Çıtır Karnabahar ve Tavuk Pirzola

Çıtır Karnabahar 

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı toz kişniş

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 avuç taze nane

Yapılışı: 

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır unu ve unu karıştırın. 

3. Hazırladığınız karışıma karnabaharları ekleyin ve karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a karnabaharları ekleyin ve tüm yüzeyi kızarana kadar pişirin.

5. Pişen çıtır karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin. 

Tavuk Pirzola 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 5 parça tavuk pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:  

1. Tavukları uygun bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, tuz ve salçayı ekleyerek karıştırın.

2. Marine ettiğiniz tavuk pirzolaları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 15 dakika pişirmeye bırakın.

Köfte ve Pırasa Dilimleri

Köfte ve Pırasa Dilimleri

Pırasa

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 3 adet pırasa

  • 2,5 yemek kaşığı köftelik bulgur

  • 2,5 yemek kaşığı sıcak su (bulguru yumuşatmak için)

  • 2 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı 

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1. Öncelikle pırasaları temizledikten sonra ince ince doğrayın. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek soteleyin.

2. Hamuru için yumurta, kabartma tozu, un ve tuzu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

3. Karışıma 10 dakika kadar sıcak suda beklettiğimiz kısırlık bulguru ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

4. Ilıyan, sotelediğiniz pırasayı ve doğradığınız yeşil biberi de ekleyerek son kez karıştırın.

5. Philips Çift Hazmeli Airfryer’ın büyük haznesine pişirme kağıdı yerleştirip hazırladığınız hamuru ekleyip pişmeye bırakın. 

Hazırlama süresi: 30 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 250 gram dana kıyma

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • Rendelenmiş soğan

  • Maydanoz

  • 1 Yumurta

  • Ekmek içi

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kimyon 

Yapılışı: 

1. Kıymayı ekmek içi hariç tüm malzemelerle karıştırarak iyice yoğurun.

2. Daha sonra kıvamına göre ekmek içi ekleyip yoğurmaya devam edin.

2. Harçtan orta boy köfteler yapın ve elinizin içinde bastırıp hafif yassı bir şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırarak ısınmasını bekleyin. Isınan hazneye köfteleri yerleştirin ve pişirme işlemine başlayın.

4. Her 2-3 dakikada bir köfteleri ters düz edin. Bu işleme köfteler pişene kadar yaklaşık 6-7 dakika devam edin. 

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme özelliği sayesinde, hem sağlıklı hem de leziz bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Afiyet olsun 😋

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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Köfte ve Pırasa Dilimleri