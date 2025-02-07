Hangi Kış Yemeği Senin Ruhunu Isıtıyor?
Hangi Kış Yemeği Senin Ruhunu Isıtıyor?
Kış mevsimi geldiğinde, kışa özgü lezzetlere kavuşmanın tadı bir başka oluyor. Peki soğuk kış günlerinde senin ruhunu ısıtan yemek hangisi? Gelin birlikte bulalım.
1. Öncelikle bir kış meyvesi seç bakalım.
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2. Peki en iyi yaptığın yemek hangisi?
3. Misafirlerin için hazırlayacağın bir tatlı seç bakalım.
4. Kışın tüketmeyi en çok sevdiğin şey ne?
5. Peki, kış mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?
6. Çatkapı misafir gelse ne yaparsın?
7. Şimdi de yemek yapmak isteyeceğin bir mutfak seç bakalım.
8. Son olarak, sence hangi dönem senin ruhunu yansıtıyor?
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