Hangi Kış Yemeği Senin Ruhunu Isıtıyor?

Pırasa

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

3 adet pırasa

2,5 yemek kaşığı köftelik bulgur

2,5 yemek kaşığı sıcak su (bulguru yumuşatmak için)

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 adet yeşil biber

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1. Öncelikle pırasaları temizledikten sonra ince ince doğrayın. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek soteleyin.

2. Hamuru için yumurta, kabartma tozu, un ve tuzu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

3. Karışıma 10 dakika kadar sıcak suda beklettiğimiz kısırlık bulguru ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

4. Ilıyan, sotelediğiniz pırasayı ve doğradığınız yeşil biberi de ekleyerek son kez karıştırın.

5. Philips Çift Hazmeli Airfryer’ın büyük haznesine pişirme kağıdı yerleştirip hazırladığınız hamuru ekleyip pişmeye bırakın.

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

250 gram dana kıyma

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Rendelenmiş soğan

Maydanoz

1 Yumurta

Ekmek içi

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Yapılışı:

1. Kıymayı ekmek içi hariç tüm malzemelerle karıştırarak iyice yoğurun.

2. Daha sonra kıvamına göre ekmek içi ekleyip yoğurmaya devam edin.

2. Harçtan orta boy köfteler yapın ve elinizin içinde bastırıp hafif yassı bir şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırarak ısınmasını bekleyin. Isınan hazneye köfteleri yerleştirin ve pişirme işlemine başlayın.

4. Her 2-3 dakikada bir köfteleri ters düz edin. Bu işleme köfteler pişene kadar yaklaşık 6-7 dakika devam edin.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme özelliği sayesinde, hem sağlıklı hem de leziz bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Afiyet olsun 😋