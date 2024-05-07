Hangi İyi Yaşam Felsefesi Tam Senlik?
Hangi İyi Yaşam Felsefesi Tam Senlik?
Daha iyi bir yaşam sürmek için birçok yol var. Peki senin bu hayattaki felsefen ne?
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1. Başlayalım. Hangi cümle senin hayattaki motton olabilir?
2. Diyelim ki booomboş bir gün var önünde. Ne yaparsın?
3. Arkadaş grubunda sen hangisisin?
4. Sence iyi bir yaşamın anahtarı ne?
5. "Bir kitap okudum ve hayatım değişti." dediğin kitaplarda seni en çok etkileyen nedir?
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Yaşam felsefemiz; get up, stand up, don’t give up the fight. 😁🚀