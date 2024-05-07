Hangi İyi Yaşam Felsefesi Tam Senlik?

Danimarkalıların iyi yaşam felsefesi Hygge senin de felsefen olmuş. Çünkü sen koşuşturmanın içindesin. Fakat bu koşuşturmanın hayatın bir gerekliliği olduğunu biliyorsun. Stressiz, kimsenin senden bir şey beklemediği bir hayatın gerçekçi olmadığını biliyorsun. Fakat bu koşuşturma seni mutluluktan alıkoyamıyor. Sen hangi durumda olursan ol seni mutlu edecek ve sana huzur verecek şeyleri yapmaya devam edebiliyorsun. Hygge tam olarak da bu.