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Hangi İyi Yaşam Felsefesi Tam Senlik?

etiket Hangi İyi Yaşam Felsefesi Tam Senlik?

godot
godot - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 20:01

Daha iyi bir yaşam sürmek için birçok yol var. Peki senin bu hayattaki felsefen ne?

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1. Başlayalım. Hangi cümle senin hayattaki motton olabilir?

2. Diyelim ki booomboş bir gün var önünde. Ne yaparsın?

3. Arkadaş grubunda sen hangisisin?

4. Sence iyi bir yaşamın anahtarı ne?

5. "Bir kitap okudum ve hayatım değişti." dediğin kitaplarda seni en çok etkileyen nedir?

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6. Diyelim ki zaman makinesini buldun. Geçmişti hangi zamana gidersin?

7. Hazırsan son sorumuz geliyor. Stresli bir günün sonunda hangisi seni rahatlatır?

Senin yaşam felsefen: Hygge

Senin yaşam felsefen: Hygge

Danimarkalıların iyi yaşam felsefesi Hygge senin de felsefen olmuş. Çünkü sen koşuşturmanın içindesin. Fakat bu koşuşturmanın hayatın bir gerekliliği olduğunu biliyorsun. Stressiz, kimsenin senden bir şey beklemediği bir hayatın gerçekçi olmadığını biliyorsun. Fakat bu koşuşturma seni mutluluktan alıkoyamıyor. Sen hangi durumda olursan ol seni mutlu edecek ve sana huzur verecek şeyleri yapmaya devam edebiliyorsun. Hygge tam olarak da bu.

Senin yaşam felsefen: Carpe Diem

Senin yaşam felsefen: Carpe Diem

Ünlü yaşam felsefesi Carpe Diem senin de felsefen olmuş. Sen her zaman anda kalabilenlerdensin. Yüzeysel bir yaşam sana göre değil. Tutkuyla bağlısın hayata. Anı derinlemesine yaşıyorsun. Geçmişe ve geleceğe fazla takılmıyorsun. İşte senin iyi yaşam sırrın da bu.

Senin yaşam felsefen: Hakuna Matata

Senin yaşam felsefen: Hakuna Matata

Afrika'dan çıkma iyi yaşam felsefesi Hakuna Matata, Svahili dilinde 'problem yok' anlamına geliyor. Senin yaşamında probleme yer yok. Kafan her zaman rahat olsun istersin. Büyük problemlerini hızlıca çözer, küçük dertlerini kafana takmazsın bile. İşte Hakuna Matata tam olarak bu.

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Yaşam felsefemiz; get up, stand up, don’t give up the fight. 😁🚀