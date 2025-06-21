Hangi Havalarda Temizlik Yapılır, Hangi Havalarda Yapılmaz?
Temizlik yaparken genellikle ne kadar vaktimiz olduğu ya da ne kadar kirlendiği önemli olur ama aslında havanın nasıl olduğu da en az bunlar kadar belirleyici! Peki, hangi havalarda temizlik yapmak mantıklı, hangilerinde uzak durmak gerek? Gel birlikte bakalım!
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1. Ilıman ve kuru hava temizlik için en uygun seçenek.
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2. Güneşli ancak aşırı sıcak olmayan günler cam silmek için ideal.
3. Hafif rüzgarlı hava özellikle de toz alma günleri için uygun.
4. Düşük nem oranı en sıkı dostun!
5. Sadece hava değil günün hangi saati olduğu da temizlikte önemli.
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6. Yağmurlu günde temizlik yapmak kadar kötü bir şey yok!
7. Aşırı sıcak havalarda temizlik sağlığımız için de tehlikeli!
8. Aşırı soğuk havalar da aşırı sıcak havalar gibi temizlik için uygun değil.
9. Yüksek nem oranı temizliğe ayırdığın vakti iki katına çıkarır.
10. Hava fark etmeksizin şiddetli rüzgarın olduğu günlerde temizlik yapmak sadece işkence...
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11. Hava kirliliğinin olduğu günlerde temizlik yapmamaya dikkat et.
12. Polene alerjisi olanlar bahar ayında hava durumunu kontrol etmeden temizliğe girişmemeli.
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