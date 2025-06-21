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Hangi Havalarda Temizlik Yapılır, Hangi Havalarda Yapılmaz?

etiket Hangi Havalarda Temizlik Yapılır, Hangi Havalarda Yapılmaz?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 11:35

Temizlik yaparken genellikle ne kadar vaktimiz olduğu ya da ne kadar kirlendiği önemli olur ama aslında havanın nasıl olduğu da en az bunlar kadar belirleyici! Peki, hangi havalarda temizlik yapmak mantıklı, hangilerinde uzak durmak gerek? Gel birlikte bakalım!

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1. Ilıman ve kuru hava temizlik için en uygun seçenek.

Ortamın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu ve nem oranının düşük olduğu günler temizlik için ideal. Bu koşullar, temizlik malzemelerinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemediğinden yüzeylerde iz ve leke oluşması gibi sorunlar yaşanmaz. Ayrıca, düşük nem oranı, küf ve mantar oluşumunu da engellediğinden evde küf temizliği için de en iyi zaman!

2. Güneşli ancak aşırı sıcak olmayan günler cam silmek için ideal.

Güneş ışığı, temizlik sırasında doğal bir aydınlatma sağlar ancak aşırı sıcaklar temizlik ürünlerinin buharlaşmasına, bundan ötürü de hızlı kurumasına ve leke oluşmasına neden olur. Ayrıca, kendi sağlığımız için de temizliği güneşli ama çok sıcak olmayan günler tercih etmeliyiz.

3. Hafif rüzgarlı hava özellikle de toz alma günleri için uygun.

Az esintili bir hava, özellikle ev havalandırması açısından temizlikte işini kolaylaştırır. Camları açtığında içerideki toz, kimyasal kokular veya nem dışarı kolayca çıkar. Ancak rüzgarın şiddetli olmamasına dikkat et çünkü şiddetli rüzgarda tozlar tekrar eşyaların yüzeylerine yerleşebilir.

4. Düşük nem oranı en sıkı dostun!

Havada nem azsa sildiğin her yüzey daha çabuk kurur. Örneğin yerleri silip dakikalarca ayakta dikilmek zorunda kalmazsın ya da kitaplık raflarını sildikten sonra kitapları koymak için uzun uzun beklemezsin. Aynı zamanda nemin düşük olması özellikle banyo ve mutfak gibi alanlarda küf ve bakteri oluşumunu da engeller.

5. Sadece hava değil günün hangi saati olduğu da temizlikte önemli.

Sabah erken saatlerde yapılan temizlik, günün kalan kısmını sana bırakır. Ayrıca sabah saatlerinde hava daha serin ve nem daha az olur, bu da hem vücut enerjini korumak açısından avantaj sağlar hem de temizlik için uygun bir ortam oluşturduğundan daha fazla verim almana yardımcı olur.

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6. Yağmurlu günde temizlik yapmak kadar kötü bir şey yok!

Yağmurun romantik bir tarafı var, kabul ama temizlik söz konusuysa işler değişir. Yağmurlu havada camların kirlenmesi bir yana evde camları açıp havalandırma yapmak da zorlaşır. Ayrıca havadaki nem oranı arttığı için yüzeylerin kuruması yavaşlar, halılar ve koltuklar da nemli kalır. Bu da temizlik yaparken istenen en son senaryolardan biri olabilir...

7. Aşırı sıcak havalarda temizlik sağlığımız için de tehlikeli!

Termometre 35 derece ve yukarısını gösteriyorsa temizlik işini erteleyin deriz. Çünkü sıcakta temizlik ürünleri çok hızlı buharlaşır, bu da yüzeylerde iz kalmasına neden olur. Ayrıca kendin de çabuk yorulursun, terlersin ve temizlikten çok kardiyo yapıyor gibi hissedersin. Güneşin altında dış cephe temizliği yapmaksa hem sağlıksız hem de gereksiz zor, o yüzden sakın cam silmeye kalkma!

8. Aşırı soğuk havalar da aşırı sıcak havalar gibi temizlik için uygun değil.

Buz gibi bir havada temizlik yapmak gerçekten zor. Evi havalandırmanın imkansızlığı bir yana kalorifer çalışmıyorsa evin içi soğuk dolduğu için kuruma süresi de çok uzar. Yani temizlik yapayım derken hem kendini üşürsün hem de sonuçtan memnun kalmazsın.

9. Yüksek nem oranı temizliğe ayırdığın vakti iki katına çıkarır.

Havadaki nem çok yüksekse yapılan temizlik uzar da uzar. Yüzeyler kurumaz, paspasladığın yerler uzun süre ıslak kalır, üstüne bir de halılar ve kumaş eşyalarda rutubeti içine çeker, bu da kötü kokulara ve mikropların üremesine davetiye çıkarır. Toz almak da zordur çünkü nemli havada tozlar yüzeye daha fazla yapışır. Daha kötüsünü zor bulursun!

10. Hava fark etmeksizin şiddetli rüzgarın olduğu günlerde temizlik yapmak sadece işkence...

Şiddetli rüzgarın olduğu havalarda cam silmek neredeyse imkansız hale gelir, evi havalandırmak istediğindeyse yaptığın tüm temizlik boşa gider çünkü rüzgar sürekli yeni tozları içeri getirir. Üstelik deterjanlı suyun ya da spreylerin yanlış yerlere dağılması da cabası!

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11. Hava kirliliğinin olduğu günlerde temizlik yapmamaya dikkat et.

Havanın gri olduğu ve dışarıda egzoz kokusunun yoğun hissedildiği günlerde temizlik yapmak ne yazık ki pek akla yarar değil. Çünkü pencereleri açıp evi havalandırmak istersin ama içeri giren hava zaten kirli olur. 'Havalandırmadan da temizlik yapılmıyor mu?' diye düşünebilirsin ama kısa süreli balkona girip çıktığın anda bile eve kirli havanın girmesini önlemek mümkün değil...

12. Polene alerjisi olanlar bahar ayında hava durumunu kontrol etmeden temizliğe girişmemeli.

Baharın gelişi güzel ama alerjisi olanlar için polenli günlerde temizlik yapmak baş ağrısı, hapşırık ve göz kaşıntısıyla sonuçlanıyor. Cam silerken ya da toz alırken havaya karışan polenler alerjiyi tetikleyebildiğinde bu günlerde temizlik yapman gerekiyorsa sabah erkenden ya da polen yoğunluğunun az olduğu saatleri tercih edebilirsin.

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