Hangi Havalarda Temizlik Yapılır, Hangi Havalarda Yapılmaz?

Temizlik yaparken genellikle ne kadar vaktimiz olduğu ya da ne kadar kirlendiği önemli olur ama aslında havanın nasıl olduğu da en az bunlar kadar belirleyici! Peki, hangi havalarda temizlik yapmak mantıklı, hangilerinde uzak durmak gerek? Gel birlikte bakalım!