Merhaba arkadaşım, benim adım Sare! 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu testi beraber hazırladık. Umarım beğenirsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.

Hepimizin içinde bir şarkı var. Hadi bakalım, sen hangi çocuk şarkısısın? Bunu birlikte keşfedelim!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.