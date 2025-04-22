Hangi Çocuk Şarkısısın?
Merhaba arkadaşım, benim adım Sare! 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu testi beraber hazırladık. Umarım beğenirsin.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.
Hepimizin içinde bir şarkı var. Hadi bakalım, sen hangi çocuk şarkısısın? Bunu birlikte keşfedelim!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. En sevdiğin rengi merak ettim!
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2. Hayvanları çok seviyorum, bence çok tatlılar! Birini seçer misin?
3. 23 Nisan' da gösterin var mıydı?
4. Bu tatlılardan hangisini yemek isterdin?
5. Okuldaki derslerle aran nasıl arkadaşım? Puanla bakalım!
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6. Ben müzik dinlerken dans etmeyi çok seviyorum. Sen seviyor musun?
7. En çok hangi mevsimi seviyorsun?
8. Son olarak, bunlardan hangisiyle oynamak isterdin?
Gezegenler Şarkısısın!
Arkadaşım Eşşek Şarkısısın!
Kırmızı Balık Şarkısısın!
Sar Makarayı Şarkısısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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