Hangi Burç Hangi Gün Temizlik Yapmalı?

Haftanın tam ortası enerjinin tazelenmesi gereken zamandır! İkizler çabuk sıkılabilen bir yapıya sahiptirler. Bu yüzden her gün aynı işi yapmak onlara göre değildir. Çarşamba günü hem hareketli hem de zihinsel olarak aktif olunan bir gün! Şöyle kaliteli bir dikey süpürge ile tüm evi temizleyebilirsin!