Hangi Burç Hangi Gün Temizlik Yapmalı?
Her burcun kendine has bir enerjisi, dinamiği ve yaşam tarzı vardır! Bu farklılıklar aynı zamanda temizlik yapma alışkanlıklarını da etkiler. Kimileri haftaya tertemiz girmek isterken, kimileri hafta sonuna doğru evi temizler.
Peki, burcunuzun hangi günde temizlik yapmaya uygun olduğunu biliyor musunuz? Burcunuzun enerjisine göre en uygun temizlik gününe bakalım!
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1. Koç - Pazartesi
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2. Boğa - Cuma
3. İkizler - Çarşamba
4. Yengeç - Pazar
5. Aslan - Cumartesi
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6. Başak - Salı
7. Terazi - Perşembe
8. Akrep - Salı
9. Yay - Cuma
10. Oğlak - Pazartesi
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11. Kova - Çarşamba
12. Balık - Pazar
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