Halka Arz Olacak Firmalar Nasıl Bulunur?

Türkiye’de birikim ve tasarruf sahipleri, “paramı nereye yatırmalıyım” ve “en iyi kazancı nerede elde edebilirim” sorularının cevaplarını ararken, özellikle 2020 yılı ile birlikte borsa yatırımını da keşfetmeye başladı. 2019 senesinde yaklaşık 1 milyon 188 bin olan Borsa İstanbul’daki hisse senedi yatırımcı sayısı, 2020 yılında 782 bin kişi arttı. Söz konusu yılda yatırımcı sayısı 1 milyon 970 bine ulaştı.

Takip eden yıllar içerisinde hızla artış trendini sürdüren yatırımcı sayısı, 2024 yılının mayıs ayında 8,3 milyon kişiye kadar yükseldi. Böylece 5 yıllık dönemde borsadaki yatırımcı sayısında yaklaşık 7 kat artış gerçekleşti.

Bu dönemde halka arz olan şirketlerin sayısında yaşanan artış ve halka arz hisselerinin sunduğu yüksek getiri potansiyeli de yatırımcıların borsaya ilgisinin artmasında büyük rol oynadı.