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Halka Arz Olacak Firmalar Nasıl Bulunur?

Halka Arz Olacak Firmalar Nasıl Bulunur?

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Onedio Content - Onedio Editörü
04.11.2024 - 13:18

Türkiye’de birikim ve tasarruf sahipleri, “paramı nereye yatırmalıyım” ve “en iyi kazancı nerede elde edebilirim” sorularının cevaplarını ararken, özellikle 2020 yılı ile birlikte borsa yatırımını da keşfetmeye başladı. 2019 senesinde yaklaşık 1 milyon 188 bin olan Borsa İstanbul’daki hisse senedi yatırımcı sayısı, 2020 yılında 782 bin kişi arttı. Söz konusu yılda yatırımcı sayısı 1 milyon 970 bine ulaştı.

Takip eden yıllar içerisinde hızla artış trendini sürdüren yatırımcı sayısı, 2024 yılının mayıs ayında 8,3 milyon kişiye kadar yükseldi. Böylece 5 yıllık dönemde borsadaki yatırımcı sayısında yaklaşık 7 kat artış gerçekleşti.

Bu dönemde halka arz olan şirketlerin sayısında yaşanan artış ve halka arz hisselerinin sunduğu yüksek getiri potansiyeli de yatırımcıların borsaya ilgisinin artmasında büyük rol oynadı.

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Halka arz şirketleri nasıl bulunur?

Halka arz şirketleri nasıl bulunur?

Halka arz hisselerinin gösterdiği bu yüksek performans, yatırım tercihlerinde şüphesiz bu hisselerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Tam da bu noktada “Halka Arz Olacak Firmalar Nasıl Bulunur?” sorusu yatırımcının karşısına çıkıyor.

Öncelikle her şirket halka arz olmadan SPK süreçlerini tamamlıyor, ondan sonra vizyona çıkıyor. Bu süreçte SPK tarafından, her bir şirket için ayrı ayrı halka arz izahnamesi kabul ediliyor ve onaylanıyor. Ardından şirketlerin borsada işlem görmesine izin veriliyor.

Borsa yolundaki her şirketin izahnamesi, bir anlamda o şirketin kimliği gibi oluyor. İzahnamelerde o şirketin geçmiş dönem bilançolarından gelecek dönem planlarına kadar her detay yer alıyor. Bu detaylar özellikle yatırımcılar için büyük anlam ifade ediyor. Dolayısıyla izahnameler, halka arz olacak şirketleri seçerken önemli bir kılavuz niteliğinde oluyor.

Halka arz olacak firmalar aranırken; her hafta SPK tarafından yayımlanan haftalık bülten de takibinizde olmalı. Bu bültenlerde, halka arzı onaylanan şirketler ilan ediliyor ve takip eden haftada “talep toplama”, bir sonraki haftada da “borsada işlem görme” gerçekleşiyor.

Aracı kurum desteği çok önemli

Aracı kurum desteği çok önemli

Süreçler, gerçekten de iyi bir takibi gerektiriyor ve izahnameleri değerlendirmek de zaman zaman profesyonel desteği kaçınılmaz kılıyor. Söz konusu paranız olunca, özellikle halka arz olacak yeni hisselerin röntgeninin iyi çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte, bu yatırımı gerçekleştireceğiniz aracı kurum desteği büyük önem arz ediyor.

Sermaye piyasalarında 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş; hızlı ve kolay işlem platformları ile halka arzlara rahatlıkla katılmanıza imkân sağlıyor. Bu süreçte kişiye özel yatırımcı temsilcileri ve güçlü araştırma kadrosu ile, halka arz olacak şirketlere dair aklınıza takılacak bütün sorulara da ALB Yatırım ayrıcalığı ile cevap bulabileceksiniz. Uzun soluklu bu yolda “yatırımcı dostu” yaklaşımıyla ALB Yatırım, daima yanınızda olacak. Siz de ALB Yatırım’ın ayrıcalıklı dünyasına katılmak için, bulunduğunuz yerden hemen online hesap açarak işlemlerinize başlayabilirsiniz.

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Paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz?

Paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz?

Konumuza dönersek... Enflasyonist ortamlar, aynı zamanda birikimler ve tasarruflar için de en riskli ortamlara işaret etmektedir. Bu süreçte yatırımcılar, birikimlerini, yüksek enflasyona karşı korumak için de borsaya yönlendirdi.

Peki bunun borsadaki yansıması nasıl oldu dersiniz? 2020 yılına 1144 puandan başlangıç yapan BİST 100 endeksi, 2024 yılının temmuz ayında 11.252 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Bu yükseliş, sadece endeks bazında yüzde 883 gibi tarihi bir nominal kazanca işaret etti.

Dünyada olağanüstü dönem

Dünyada olağanüstü dönem

Buraya bir parantez açarak; 2020-2024 yılları arasında dünyada yaşanan olayları da hatırlamakta fayda var. Dünya, 2020 yılında bütün dengeleri altüst eden COVID-19 salgını ile karşılaştı. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, Orta Doğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde jeopolitik risklerde de belirgin artışlar yaşandı. İklim değişikliği çok daha fazla hissedilerek, kuraklık ve kıtlık riski zirve yaptı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında haya geçirilen olağanüstü parasal desteklere, savaşlar ve iklim değişikliği riskleri de eklenince, dünya, son yıllarda görmediği yüksek enflasyon riski ile karşılaştı. 2024 yılında Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülke ve bölgesinde hâlâ yüksek enflasyonla mücadele süreci devam ediyor.

Halka arz hisseleri ne kadar yükseldi?

Halka arz hisseleri ne kadar yükseldi?

Halka arzlara gelince... 2020 yılında sadece 8 şirket halka arz olurken, bu sayı sonraki yıllarda hızla artışa geçti. 2021’de 52, 2022’de 40, 2023’te 53 şirket borsaya geldi. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 31 şirket borsaya “merhaba” dedi.

Halka arz olan şirketlerin performansını ölçen BİST Halka Arz Endeksinde de (XHARZ) oldukça dikkat çeken bir performans gerçekleşti. 2020 yılına 2110 puandan başlangıç yapan XHARZ endeksi, yeni arz olan şirketlerin de getirdiği sinerji ile Eylül 2024’e kadar 83 bin puan seviyesine yükseldi. Ocak 2020-Eylül 2024 aralığında BİST Halka Arz Endeksinde %3833 gibi olağanüstü bir prim gerçekleşti. Bu primle XHARZ endeksi, yatırımcılara, Bist100 endeksinin aynı dönemdeki getirisinden 3,5 kat daha fazla kazanç sundu.

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