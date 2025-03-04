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Halk TV Davasında Karar Açıklandı: Tüm Gazeteciler İçin Beraat Kararı Verildi

Halk TV Davasında Karar Açıklandı: Tüm Gazeteciler İçin Beraat Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 15:34 Son Güncelleme: 04.03.2025 - 15:37

Halk TV'ye başlatılan 'bilirkişi' soruşturmasında tutuklu yargılanan Suat Toktaş, ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi.

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Bilirkişi ile yapılan görüşmenin izinsiz yayınlanmasına ilişkin açılan davada 5 gazeteciye beraat kararı verildi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi.

Bilirkişi ile yapılan görüşmenin izinsiz yayınlanmasına ilişkin açılan davada 5 gazeteciye beraat kararı verildi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

Program sunucusu Seda Selek'in ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Davada 5 gazeteciye beraat kararı verildi. Tutuklu bulunan Suat Toktaş tahliye edildi.

Davada 5 gazeteciye beraat kararı verildi. Tutuklu bulunan Suat Toktaş tahliye edildi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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