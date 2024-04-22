Haftaya Hafifleyerek Başlayalım: Sigortalı İşin Zararlarından Bayılan Robota Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Haftaya Hafifleyerek Başlayalım: Sigortalı İşin Zararlarından Bayılan Robota Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Her hafta daha da gerginleşen ekonomik ve finansal ortamda bir şekilde kendine alan yaratarak gündemi goygoya alanların timeline şenlendirici paylaşımlarına gelin birlikte bakalım.
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Kapitalizme lanet okuyarak güne başlayanlara, pazartesi sendromunda olanlara gelsin.
Siz, siz olun yine de merkeziyetsiz de olsa desteksiz kalmayın...
Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu mu vardı, nasıldı o?
Kötü haber 4 yıl seçim yok, daha kötü haber enflasyonda yükseliş henüz bitmedi.
Borsacılar için Işık Ökte, deyince bir durup düşünmek gerekir.
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Borsa'dan devam ettik.
Enflasyon muhasebesi herkesi dertlendirdi.
Bir de boykotumuz vardı hafta sonu.
Eskileri dinlemekte de fayda var.
KAP bildirimleri de marka olma yolunca ilerliyor.
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Merkez Bankası maaşlarını ve imkanlarını abartanlarda son nokta.
Kült bir replik de gelir tabi.
Bu da gündemden bir alıntı olarak yerini alsın.
Haftaya görüşmek üzere...
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