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Haftaya Hafifleyerek Başlayalım: Sigortalı İşin Zararlarından Bayılan Robota Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Haftaya Hafifleyerek Başlayalım: Sigortalı İşin Zararlarından Bayılan Robota Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.04.2024 - 08:46

Her hafta daha da gerginleşen ekonomik ve finansal ortamda bir şekilde kendine alan yaratarak gündemi goygoya alanların timeline şenlendirici paylaşımlarına gelin birlikte bakalım.

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Kapitalizme lanet okuyarak güne başlayanlara, pazartesi sendromunda olanlara gelsin.

Kapitalizme lanet okuyarak güne başlayanlara, pazartesi sendromunda olanlara gelsin.
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Siz, siz olun yine de merkeziyetsiz de olsa desteksiz kalmayın...

Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu mu vardı, nasıldı o?

Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu mu vardı, nasıldı o?
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Kötü haber 4 yıl seçim yok, daha kötü haber enflasyonda yükseliş henüz bitmedi.

Kötü haber 4 yıl seçim yok, daha kötü haber enflasyonda yükseliş henüz bitmedi.
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Borsacılar için Işık Ökte, deyince bir durup düşünmek gerekir.

Borsacılar için Işık Ökte, deyince bir durup düşünmek gerekir.
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Borsa'dan devam ettik.

Enflasyon muhasebesi herkesi dertlendirdi.

Enflasyon muhasebesi herkesi dertlendirdi.
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Bir de boykotumuz vardı hafta sonu.

Eskileri dinlemekte de fayda var.

Eskileri dinlemekte de fayda var.
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KAP bildirimleri de marka olma yolunca ilerliyor.

KAP bildirimleri de marka olma yolunca ilerliyor.
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Merkez Bankası maaşlarını ve imkanlarını abartanlarda son nokta.

Merkez Bankası maaşlarını ve imkanlarını abartanlarda son nokta.
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Kült bir replik de gelir tabi.

Bu da gündemden bir alıntı olarak yerini alsın.

Bu da gündemden bir alıntı olarak yerini alsın.
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Haftaya görüşmek üzere...

Haftaya görüşmek üzere...
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