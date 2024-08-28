Haftasonu’nun Yeni Single’ı "Hayaller Denizi" 30 Ağustos’ta Tüm Dijital Platformlarda!

Arkın Sezgin, Ertan Eroğlu ve Poyraz Kılıç tarafından kurulan Haftasonu grubu, merakla beklenen yeni single’ı 'Hayaller Denizi'ni 30 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşturuyor. Bu özel parça, dinleyicilerine tutkunun gücünü, hayallerin sonsuzluğunu ve sevginin umut dolu etkisini hatırlatıyor. 'Hayaller Denizi', derin duygusal temaları ve enerjik yapısıyla, hem kalpten kalbe bir bağ kuruyor hem de dinleyiciyi kendi içsel dünyasına yönlendiriyor. Her notasında, aşkın ve sevginin nasıl yaşanabileceğine dair umut dolu mesajlar barındırıyor.