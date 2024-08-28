Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Haftasonu’nun Yeni Single’ı "Hayaller Denizi" 30 Ağustos’ta Tüm Dijital Platformlarda!

Haftasonu’nun Yeni Single’ı "Hayaller Denizi" 30 Ağustos’ta Tüm Dijital Platformlarda!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
28.08.2024 - 13:13

Arkın Sezgin, Ertan Eroğlu ve Poyraz Kılıç tarafından kurulan Haftasonu grubu, merakla beklenen yeni single’ı 'Hayaller Denizi'ni 30 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşturuyor. Bu özel parça, dinleyicilerine tutkunun gücünü, hayallerin sonsuzluğunu ve sevginin umut dolu etkisini hatırlatıyor. 'Hayaller Denizi', derin duygusal temaları ve enerjik yapısıyla, hem kalpten kalbe bir bağ kuruyor hem de dinleyiciyi kendi içsel dünyasına yönlendiriyor.  Her notasında, aşkın ve sevginin nasıl yaşanabileceğine dair umut dolu mesajlar barındırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başarılarla Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyorlar

Başarılarla Dolu Bir Yolculuğa Çıkıyorlar

Türkiye’nin sayılı Synth-Pop gruplarından olan Haftasonu’nun önceki çalışmaları 'Yolumuz Uzun' ve 'Geri Döneceğini Söyle', birden çok duyguyu kendilerine özgün yapısıyla dinleyicilerine ulaştırarak büyük beğeni topladı. 30 Ağustos tarihinde sevenleri ile buluşacak olan “Hayaller Denizi” parçası da sevenleri tarafından merakla beklenmekte.

Listelerde Zirveye Tırmanıyor

Listelerde Zirveye Tırmanıyor

Grup, çıkışından bu yana Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarında ve müzik listelerinde yüksek sıralamalara ulaşmayı başardı. Haftasonu’nun özgün ve etkileyici performansı, dinleyiciler üzerinde büyük bir etki yaratarak, grubu müzik dünyasında zirveye aday yapıyor.

Dinleyin, Keşfedin ve Paylaşın!

Dinleyin, Keşfedin ve Paylaşın!

Eğer hâlâ dinlemediyseniz, 'Yolumuz Uzun' Maxi Single’ını şimdi keşfetme zamanı! Haftasonu’nun büyüleyici melodileri ve etkileyici sözleriyle dolu bu eseri favori listelerinize eklemeyi unutmayın. Haftasonu’nun müzikal yolculuğuna ortak olun ve bu harika şarkılarla yazınıza renk katın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın