10-16 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Surya Sri Diva

Surya Sri Diva Yantra, Güneş'in yaşam enerjisini yaşamlarımıza güçlü bir şekilde aktarıcıdır, Evren'in enerjilerine açılan kapıdır. Surya Sri Diva Yantra, kullanan kişiye, maddi manevi zenginlik, zihinsel odaklanma, konsantrasyon, ruhsal gelişim ve sizi alanınızda uzman yapacak fırsatları doğru değerlendirmenizde yardımcıdır. Surya Sri Diva Yantra doğum haritalarımızda Raja Yogaları dengeler. Güneş ve Ay, doğum haritalarımızda baba ve anneyi ve onların besleyici niteliklerini temsil eden iki gezegen olan Surya Sri Diva (Güneş) tarafından başlatılır ve Chandra (Ay) tarafından sürdürülür. Raja Yoga, maddi faydalar için fiziksel düzeyde ve size ruhsal aydınlanma sağlamak için ruh düzeyinde koruma ve ilerleme sağlar. Atalarımızın olumlu karmalarını şifalandırırken bizlere tezahür eden zararlı karmaları arındırır ve etkisiz kılar.

Surya Sri Diva Yantra'nın üzerinde bulunan semboller doğum haritalarımızda ki zayıf gezegen enerjilerine güç kazandıran, aktive edici çekirdektir. Merkeze ne yerleştirirseniz, tezahür ettirmeye çalıştığınız şey odur.

Surya Sri Diva Yantra kariyer başarısıyla ilgili Toprak elementini güçlendirir. Özellikle maddi beklentilerin gerçekleşmesi ve kariyerde başarı için etkilidir.

Günümüz çağında öğrenme zorluğu çeken öğrenciler için çok faydalıdır. Her yönüyle koruma sağlar ve zihninizi, zekânızı ve bedeninizi evrensel enerjilerle uyumlu hale getirir. Refahın doğum kaynağı olan Sri Yantra size zenginlik, zihinsel denge ve temel uyumun sağlanmasının anahtarıdır.

Surya Sri Diva Yantra

Toprak ve Su Elementine sahip Güneş burçları Boğa, Başak Oğlak, Yengeç, Akrep, Balık’lar tarafından doğum verileri ve gezegen saatlerine göre kişiye özel altın, bakır, oniks, gümüş olarak elementleri değerlendirildikten sonra kullanabilirler.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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