Haftanın Kristali: El Sembolü
El Sembolü: Koruyucu Güç
El sembolü birçok kültürde “dur” demek anlamına gelir.
Kötülüğü, nazarı, büyüyü, şeytani varlıkları ve kötü niyetli enerjileri geri püskürttüğüne inanılır.
Hamsa eli (Fatma'nın Eli) olarak da bilinir, beş parmak koruyucu enerji frekansı taşır.
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