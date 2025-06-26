onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Haftanın Kristali: El Sembolü

etiket Haftanın Kristali: El Sembolü

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 11:37

El Sembolü: Koruyucu Güç 

  • El sembolü birçok kültürde “dur” demek anlamına gelir. 

  • Kötülüğü, nazarı, büyüyü, şeytani varlıkları ve kötü niyetli enerjileri geri püskürttüğüne inanılır. 

  • Hamsa eli (Fatma'nın Eli) olarak da bilinir, beş parmak koruyucu enerji frekansı taşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göz Sembolü

Göz Sembolü

Göz sembolü, dünya çapında birçok kültürde derin anlamlar taşır.

İşte bu sembolün farklı kültürlerdeki yaygın yorumları: 

Koruma ve Nazar Savunması 

Göz sembolü, özellikle Ortadoğu ve Akdeniz kültürlerinde nazara karşı koruyucu bir simge olarak kullanılır. İnsanlar, kötü niyetli bakışların etkisini savuşturduğuna inanır. 

Üçüncü Göz – Farkındalık ve Sezgi 

Hint ve ezoterik öğretilerde göz, bilincin kapısını simgeler. Bu sembol, sezgisel güçlerin açılması, derin içgörü ve ruhsal uyanışı temsil eder. Üçüncü göz, bireylerin daha yüksek bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı olur. 

Her Şeyi Gören Göz (Tanrısal Bilinç) 

Mısır mitolojisinde Horus’un Gözü, her şeyi gören ve koruyucu bir gücü simgeler. Bu sembol, ilahi rehberlik ve hakikatin gözlenmesini ifade eder.

Labradorit Taşı: Özellikleri ve Etkileri

Labradorit Taşı: Özellikleri ve Etkileri

Labradorit taşı, özellikle şifacılar, sezgisel çalışanlar ve ruhsal yolculuklarına önem veren kişiler tarafından tercih edilir. İşte bu taşın enerjetik ve ruhsal faydaları: 

Fiziksel ve Enerjik Etkileri 

  • Aura Koruması: Negatif enerjilere karşı bir kalkan görevi görür. 

  • Psişik Yetenekleri Güçlendirir: Sezgi, telepati ve vizyon geliştirmeye yardımcı olur. 

  • Üçüncü Göz Aktivasyonu: Meditasyonlarda zihin açıklığı ve derin sezgi sağlar. 

  • Stresi Azaltır: Zihin ve duygular arasında denge kurar. 

  • Dönüşüm Taşıdır: Ruhsal evrim süreçlerinde destek olur. 

Kullanım Alanları 

  • Meditasyon yaparken alın çakrası (üçüncü göz) üzerine koyulabilir. 

  • El figüründeki göz içerisine yerleştirildiğinde hem nazar savunması hem de sezgisel açılım sağlayan güçlü bir sembolik obje haline gelir. 

  • Evde veya ofiste koruyucu bir obje olarak kullanılabilir. 

  • Uzaklaştırıcısı 

  • Labradorit taşı, özellikle negatif varlıklar ve psişik saldırılarla mücadelede şu özellikleriyle öne çıkar: 

  • Psişik saldırılara karşı güçlü bir kalkandır. 

  • Düşük frekansta varlıkların aurasına girmesini engeller. 

  • Astral düzeyde kötü niyetli varlıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. 

  • Rüyalar ve bilinçaltı yoluyla gelen negatif etkileri engeller. 

Bu Figürün Sembolizmi Ne Anlama Gelir? 

El ve göz figürü, içine yerleştirilecek labradorit taşı ile birlikte, kötü enerjilerden korunma, sezgisel güçlerin artması, ruhsal farkındalığın yükselmesi ve meditasyon ile içsel rehberlik için destek sunabilir. Bu sembolik objeler, hem estetik hem de manevi bir değer taşır. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA  

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam