Haftanın Kristali: El Sembolü

Göz sembolü, dünya çapında birçok kültürde derin anlamlar taşır.

İşte bu sembolün farklı kültürlerdeki yaygın yorumları:

Koruma ve Nazar Savunması

Göz sembolü, özellikle Ortadoğu ve Akdeniz kültürlerinde nazara karşı koruyucu bir simge olarak kullanılır. İnsanlar, kötü niyetli bakışların etkisini savuşturduğuna inanır.

Üçüncü Göz – Farkındalık ve Sezgi

Hint ve ezoterik öğretilerde göz, bilincin kapısını simgeler. Bu sembol, sezgisel güçlerin açılması, derin içgörü ve ruhsal uyanışı temsil eder. Üçüncü göz, bireylerin daha yüksek bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı olur.

Her Şeyi Gören Göz (Tanrısal Bilinç)

Mısır mitolojisinde Horus’un Gözü, her şeyi gören ve koruyucu bir gücü simgeler. Bu sembol, ilahi rehberlik ve hakikatin gözlenmesini ifade eder.