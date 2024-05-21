Güzellik Anlayışına Göre Sen Aslında Kimsin?
Güzellik Anlayışına Göre Sen Aslında Kimsin?
Güzellik, insanın zihnini büyüleyen bir kavramdır. Ancak, her bireyin güzellik anlayışı kişisel deneyimleri, kültürel mirası ve yaşam felsefesi tarafından şekillenir. Biz de bu testte, güzellik anlayışına göre senin kim olduğunu keşfetmeye davet ediyoruz.
Hazırsan teste seni teste alalım👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Saçının uzunluğu nedir?
2. Güzelliği tanımlarken hangi özelliklere önem veriyorsun?
3. Bu bluzun altına sen olsan ne giyerdin?
4. Bir insanı güzel bulurken hangi karakter özelliklerine daha çok önem verirsin?
5. Gözüne güzel gelen bir far seç!
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