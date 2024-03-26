Güzel Bir Manzara Görünce Orada İkinizi Hayal Ediyorsan Bu Liste Senin İçin
Güzel Bir Manzara Görünce Orada İkinizi Hayal Ediyorsan Bu Liste Senin İçin
Hani güzel bir manzara eşliğinde sevdiğinle birlikte olmanın hayalini kurmak, kalbini huzur ve romantizmle doldurur ya... İşte bu özel anları daha da unutulmaz hale getirecek, duygusal anlamı derin olan 12 şarkı👇
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1. Sting - Fields Of Gold
2. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap
3. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official HD Video)
4. Beni Al - Pinhani
5. Sezen Aksu - Aşktan Ne Haber (Official Audio)
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6. Can Ozan - Toprak Yağmura
7. Mühürledim Seni Kalbime (Bir Hadise Var)
8. John Legend - All of Me (Official Video)
9. Adele - Make You Feel My Love (Official Video)
10. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)
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11. Johnny Cash - You are my Sunshine
12. M.F.Ö. - Sarı Laleler
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