Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Güzel Bir Manzara Görünce Orada İkinizi Hayal Ediyorsan Bu Liste Senin İçin

etiket Güzel Bir Manzara Görünce Orada İkinizi Hayal Ediyorsan Bu Liste Senin İçin

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 19:06

Hani güzel bir manzara eşliğinde sevdiğinle birlikte olmanın hayalini kurmak, kalbini huzur ve romantizmle doldurur ya... İşte bu özel anları daha da unutulmaz hale getirecek, duygusal anlamı derin olan 12 şarkı👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sting - Fields Of Gold

2. Batuhan Kordel - Sıcak Şarap

3. Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official HD Video)

4. Beni Al - Pinhani

5. Sezen Aksu - Aşktan Ne Haber (Official Audio)

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Can Ozan - Toprak Yağmura

7. Mühürledim Seni Kalbime (Bir Hadise Var)

8. John Legend - All of Me (Official Video)

9. Adele - Make You Feel My Love (Official Video)

10. Tuna Kiremitçi & Sena Şener - Birden Geldin Aklıma (Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları)

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Johnny Cash - You are my Sunshine

12. M.F.Ö. - Sarı Laleler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?