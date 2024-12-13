Gününüzü Bir Anda Güzelleştiren Küçük Mutluluk Anları

Rengine bakarsın, tıklatır sesini dinlersin... Ama yine de karpuz seçmekten anlamadığın için manavın verdiği karpuza güvenmek zorunda kalırsın. Hafif bir tedirginlikle karpuzu kesersin ve o karpuz sulu mu sulu, baldan da tatlı çıkar. Günün bir anda güzelleşir.