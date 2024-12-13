onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Gününüzü Bir Anda Güzelleştiren Küçük Mutluluk Anları

Gününüzü Bir Anda Güzelleştiren Küçük Mutluluk Anları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.12.2024 - 13:06

Bazı ufak mutluluklar o an için öyle büyük etkiye sahiptir ki her kötü şeyi unutturabilir!

1. Kışlık montun cebinden para çıkması

Kış yeniden kapıyı çalmıştır, üzerine montunu giyip evden çıkarsın. Tam ellerini ceplerine koyup yürümeye başlayacakken o da ne... Cebinde geçen kıştan kalma 200 lira. Yüzünde bir tebessüm belirir, günün bir anda güzelleşir.

2. Kaybettiğin bir eşyanın temizlik yaparken kendiliğinden ortaya çıkması

Sıkça karşılaştığımız metafizik bir olaydır. Temizlik yaparken aylar önce ümidi kestiğin o eşya bir anda ortaya çıkar ve günün bir anda güzelleşir.

3. İş çıkış saati metrobüste oturacak yer bulmak

Eve gidip koltuğuna uzanmanın hayaliyle işten çıkarsın. Kalabalığın içine girip metrobüsü beklemeye başlarsın. Önünde kapı açılır açılmaz o boş koltuğu görüp hemen oturursun ve günün bir anda güzelleşir.

4. Rastgele aldığın karpuzun efsane güzel çıkması

Rengine bakarsın, tıklatır sesini dinlersin... Ama yine de karpuz seçmekten anlamadığın için manavın verdiği karpuza güvenmek zorunda kalırsın. Hafif bir tedirginlikle karpuzu kesersin ve o karpuz sulu mu sulu, baldan da tatlı çıkar. Günün bir anda güzelleşir.

5. Çok da girmek istemediğin toplantının iptal olması

Toplantı konularına bakınca 'bu bir mail ile halledilebilirdi' diye düşünürsün ama dile getiremezsin, dertlenmenin tepe noktasındayken o güzel iptal haberi gelir ve günün bir anda güzelleşir.

6. Harcadığın paranın bir kısmının geri gelmesi

6. Harcadığın paranın bir kısmının geri gelmesi
papel.tr.go.link

Alışveriş yaparken Papel Kartlarını kullanırsın. Harcadığın paranın bir kısmı cüzdanına geri gelir. %60'a varan cashback fırsatlarıyla her günün güzelleşir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0