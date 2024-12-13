Gününüzü Bir Anda Güzelleştiren Küçük Mutluluk Anları
Gününüzü Bir Anda Güzelleştiren Küçük Mutluluk Anları
Bazı ufak mutluluklar o an için öyle büyük etkiye sahiptir ki her kötü şeyi unutturabilir!
1. Kışlık montun cebinden para çıkması
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2. Kaybettiğin bir eşyanın temizlik yaparken kendiliğinden ortaya çıkması
3. İş çıkış saati metrobüste oturacak yer bulmak
4. Rastgele aldığın karpuzun efsane güzel çıkması
5. Çok da girmek istemediğin toplantının iptal olması
6. Harcadığın paranın bir kısmının geri gelmesi
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