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Gününüze Güç Katacak 12 Dinamik Şarkı

etiket Gününüze Güç Katacak 12 Dinamik Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 23:14

Her sabah uyanmak zor, biliyoruz. O yataktan kalkmak istemeyenler için burada harika bir çare var: müzik! İster spor yaparken, ister ofiste verimliliğinizi artırmak istediğinizde, ya da sadece evde keyif yaparken, bu şarkılar sizin en iyi arkadaşınız olacak. Gününüzü enerjiyle dolduracak, ruhunuzu coşturacak 12 dinamik şarkıyı derledik.

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1. Nova Norda - Hadi

2. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim

3. The Plot In You - Feel Nothing

4. Athena - Herşey Güzel Olacak

5. Ceza - Fark Var

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6. Adamlar - Yaktı Geçti

7. Imagine Dragons - Believer

8. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız

9. Şebnem Ferah - Okyanus

10. Multitap - Bu Kadarız

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11. Teoman - Bak Hayatına

12. Linkin Park - In the End

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