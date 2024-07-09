Gününüze Güç Katacak 12 Dinamik Şarkı
Gününüze Güç Katacak 12 Dinamik Şarkı
Her sabah uyanmak zor, biliyoruz. O yataktan kalkmak istemeyenler için burada harika bir çare var: müzik! İster spor yaparken, ister ofiste verimliliğinizi artırmak istediğinizde, ya da sadece evde keyif yaparken, bu şarkılar sizin en iyi arkadaşınız olacak. Gününüzü enerjiyle dolduracak, ruhunuzu coşturacak 12 dinamik şarkıyı derledik.
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1. Nova Norda - Hadi
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2. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim
3. The Plot In You - Feel Nothing
4. Athena - Herşey Güzel Olacak
5. Ceza - Fark Var
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6. Adamlar - Yaktı Geçti
7. Imagine Dragons - Believer
8. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız
9. Şebnem Ferah - Okyanus
10. Multitap - Bu Kadarız
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