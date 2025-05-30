Gününe Enerji Kat! Evde İyi Yaşam İçin Yapman Gerekenler
Evde çok uzun zamanlar geçirdiğinizde genellikle kendinizi uyuşmuş ve yorgun şekilde bulabilirsiniz. Oysa evinizdeki vaktinizi çok küçük tüyolarla daha verimli hale getirin. Evimiz sadece dinlediğimiz değil aynı zamanda bizi tazeleyen bir yer... Haydi, 10 adımda farkı hissedin!
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1. Güne hareket ederek başlamak sizi kendinize getirecek!
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2. Sabah ilk işiniz kahve değil su içmek olsun...
3. Su içerken bir yandan da pencereleri açın!
4. Kendinize ait bir "ben" zamanınız olsun.
5. Sizi kendinize getirecek bir playlist hazırlayın!
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6. Güzel kokular ile evinizi her daim temiz tutun...
7. Eşyaların yerini değiştirmek, evin enerjisine de iyi gelir...
8. Tüm gün ekran karşısında durmayın.
9. Sağlıklı beslenmeyi hafife almayın!
10. Başkalarına olduğunuz kadar kendinize de nazik olun...
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