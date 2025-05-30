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Gününe Enerji Kat! Evde İyi Yaşam İçin Yapman Gerekenler

etiket Gününe Enerji Kat! Evde İyi Yaşam İçin Yapman Gerekenler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 10:49

Evde çok uzun zamanlar geçirdiğinizde genellikle kendinizi uyuşmuş ve yorgun şekilde bulabilirsiniz. Oysa evinizdeki vaktinizi çok küçük tüyolarla daha verimli hale getirin. Evimiz sadece dinlediğimiz değil aynı zamanda bizi tazeleyen bir yer... Haydi, 10 adımda farkı hissedin!

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1. Güne hareket ederek başlamak sizi kendinize getirecek!

Alarmı erteleye erteleye bütün gününüzü yatakta geçirme alışkanlığınızdan kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor bile...  Yataktan daha dinç kalkıp, sadece 10 dakikalık yapacağınız esneme hareketleri zihninizi de uyandırır, daha enerjik bir hale bürünmenizi sağlar.

2. Sabah ilk işiniz kahve değil su içmek olsun...

Uyanır uyanmaz içeceğiniz 1 bardak su sindirimi canlandırır , toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı alışkanlığı gün içinde de devam ettirmeniz elbette ki gerekir. Masanızda, salonda kısaca her zaman gözünüzün önünde olacak bir şişe bulundurun. Enerji eksikliğinin çoğu nedeni yeterince su içmemektir.

3. Su içerken bir yandan da pencereleri açın!

Sabah ilk iş olarak telefona yönelmek yerine temiz hava almak için camlarınızı açın. Mis gibi temiz hava , yüzünüze çarptıkça içiniz kıpır kıpır olacak. Güneş ışığı, melatonin üretimini azaltır ve serotonin üretimini artırır. Yani kısaca, ruh halinize en iyi gelen şeylerden biri de sabah güneşidir!

4. Kendinize ait bir "ben" zamanınız olsun.

Evdeki işler hiçbir zaman tam olarak bitmeyecek, bunda bir anlaşalım. Çamaşır, bulaşık, süpürme, toz alam derken en son ne zaman evin içinde kendinizi gerçekten mutlu eden bir şey yaptınız? Kendiniz için geçireceğiniz bu zaman dilimi ruhunuzun en derinliklerine inmenizi sağlayacak...

5. Sizi kendinize getirecek bir playlist hazırlayın!

Müzik ruh halimizi doğrudan etkileyen en güzel etkenlerden biridir. Sabah enerjisi için pozitif ve ritmik şarkılar içeren bir çalma listesi hazırlamak da kendinize verebileceğiniz en güzel 'günaydın'lardan bir tanesi... Kendinize yüksek enerji modu listesi hazırlayın.

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6. Güzel kokular ile evinizi her daim temiz tutun...

Koku sandığınızdan çok daha fazla sizin ruh halinizi etkiler. Bu yüzden size iyi gelen bir kokuyu her daim evinizde bulundurun. Mesela limon ferahlık hissi verirken, lavanta sakinleştirici etki yapar. Özellikle kendinize vakit ayırmadan önce güzel kokulu bir mum da yakabilirsiniz.

7. Eşyaların yerini değiştirmek, evin enerjisine de iyi gelir...

Evde yapılan küçük yer değişiklikleri zihninizde bir yenilik hissi yaratacak. Koltuğun yerini azıcık bile kaydırma ya da yeni bir tablo asmak  evin enerjisini anında toparlar! Bu tarz değişikliklere her zaman açık olun.

8. Tüm gün ekran karşısında durmayın.

Zaten evde olmadığımız vakitlerde çoğunlukla işte oluyoruz ve ekranla yeterince vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Eğer evde televizyon izliyor ya da ekran başında çalışmak zorundaysanız en azından her 45 dakikada bir balkona çıkıp hava almayı ihmal etmeyin.

9. Sağlıklı beslenmeyi hafife almayın!

Evde geçirdiğiniz zamanlarda, mutfağa girmeye çok üşenseniz bile kendinizi sağlıksız yiyeceklerden mahrum bırakmayın. Mesela güne dengeli bir kahvaltı ile başlamak gün boyu enerjik kalmanızda çok etkili bir adımdır. Renkli sebzeler, meyveler, taze kuruyemişler ve bol su içeren bir beslenme rutiniyle vücudunuza hak ettiği yaşamı verin!

10. Başkalarına olduğunuz kadar kendinize de nazik olun...

Bazı günler işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ve motivasyonunuz düşer. Böyle zamanlarda kendinize aşırı yüklenmek yerine, şefkatle yaklaşmayı deneyin. Unutmayın ki enerjiniz ne kadar iyi olursa evinize de bir o kadar yansır.

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