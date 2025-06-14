Günümüzde Robotlar Tarafından Yapılan 13 Şey

Robotları sadece büyük markalar tarafından kullanılan cihazlar olarak düşünmemek gerek. Özellikle ev temizleme aşamasında devreye giren Philips Robot Süpürge 2000 serisi gibi ürünler, günlük hayatı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Yaşam alanını bir kez taradıktan sonra en etkili temizlik planını çıkaran Philips XU2000 ve XU2100, uzaktan kontrol edilerek evi henüz siz içeri girmeden pırıl pırıl yapıyor. Ayrıca süpürme işleminin dışında ıslak-kuru temizlikte de kullanılıyor ve kendi kendine istasyona dönerek hem şarj oluyor hem kendini temizliyor. Yani zahmetsiz temizlik için önemli bir yardımcı.