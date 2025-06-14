Günümüzde Robotlar Tarafından Yapılan 13 Şey
Robotların yaptığı şeyler denilince aklınıza gelecek yüzyıllardaki ultra zorlu görevlerin gelmesine ya da insan gibi konuşan, hareket eden ileri teknoloji cihazlar gelmesine gerek yok. Aslında bugün robotlar, öyle ya da böyle günlük hayatın içine işlemiş durumda. Hatta o kadar geniş bir alana yayılıyorlar ki onlarsız yaşam hayal etmek mümkün bile değil.
İşte günümüzde robotlar tarafından yapılan yaygın şeylerden bazıları!
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1. Seri Bant Üretim ve Otomasyon
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2. Müşteri Sorularını Yanıtlama
3. Yüzey Süpürme ve Silme
4. Yük ve Eşya Taşıma
5. Bilgi İşlem Yönetimi
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6. Pazarlama ve Reklam
7. Arazi Sulama ve Bakım
8. Arazi Tarama ve Haritalama
9. 3 Boyutlu Baskılama
10. Sanat Üretimi
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11. Sağlık ve Bakım Desteği
12. Tıbbi Operasyonlar
13. Sualtı Araştırma
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