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Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?

etiket Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 11:31

Yeni nesil 'Sabah kalk, işe git, dön, uyu' döngüsüne sıkıştıysan, bu test tam sana göre. Hayat koşturmacasında bazen kendimizi unutuyoruz... Peki, senin gününde eksik olan şey ne? Belki bir tık rahatlama, belki bir tutam huzur... Hadi, gününü güzelleştirecek o minik rutini bulalım.

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1. Gün içinde seni en çok ne yoruyor?

2. Gün içinde içten içe kıskandığın kişi tipi?

3. Kendi kendine sık sık ne diyorsun?

4. Bugün herhangi bir fiziksel aktivite yaptın mı?

5. Hangisi seni daha iyi hissettirir?

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6. Günlük telefon ekran süren kaç saat civarı?

7. Hangi ses seni rahatlatır?

8. Bugün sağlıklı bir şeyler yedin mi?

9. Şimdi gerçekçi olma zamanı! Şu anda odanın hali nasıl?

Hareket!

Hareket!

Senin enerjin aslında yerinde ama onu kullanacak bir motivasyon eksikliği var gibi. Yani içinde kıpır kıpır bir harekete geçme isteği var ama o ilk adımı atmak zor geliyor. İşte tam bu noktada devreye “5 dakikalık ev içi egzersiz” giriyor. Ama sakın klasik sporlardan bahsettiğimi sanma! AQT9000 gibi hafif ve pratik bir dikey süpürgeyle ortalığı şöyle bir toparlamak bile sana minik bir kardiyo etkisi yapar. Üstelik hareket ettikçe zihnin de açılır, “temiz ev – açık kafa” kombinasyonu seni gün boyu hafif hissettirir.

Gün Planı!

Gün Planı!

Senin günlerin biraz “orada bir şey vardı sanki…” diyerek geçiyor olabilir. Yapılacak işler birikiyor, sen ise “nereden başlasam?” kısmında kalıyorsun. O yüzden hayatına ufak bir rutin planlayıcı dokunuş gerekiyor. Ama plan yapmak bile bazen yorucu geliyor, kabul. İşte sana tatlı bir öneri: sabah kahveni yaparken Robot 2000’i çalıştır. Evet evet, o kendi kendine evde tur atarken, sen sadece 3 maddelik bir yapılacaklar listesi yaz. Hem “bir iş halloluyor” hissi seni rahatlatır, hem de o liste seni gün boyunca toparlar. Kendi kendine gezen, sessiz sessiz süpüren bir süpürge kadar huzurlu başka ne olabilir?

Sessiz Alan!

Senin için günün içinde “bir anlık sessizlik” bile terapi gibi. Gürültü, konuşmalar, bildirimler derken kafan şişmiş olabilir. O yüzden sana sessizliğe saygı duyan bir temizlik arkadaşı lazım. AQT9000, sessiz moduyla “ben buradayım ama rahatsız etmem” havasında. Evi süpürürken neredeyse ses çıkarmıyor, sen de o sırada hafif bir müzik açıp kendi kendine kalabiliyorsun. Zaten temizlik dediğin illa deli gibi çalışmak değil; bazen yavaş yavaş, huzurla yapılan 10 dakikalık toparlama bile insanı çok hafifletiyor.

Şefkat!

Ah be canım... Kendine biraz daha nazik olsan mı? Gün içinde herkesin işini, sorumluluğunu düşünüyorsun ama sıra sana gelince “boşver sonra bakarım” diyorsun. Halbuki hayat sadece koşturmaktan ibaret değil. Küçücük bir kahve molası, başını yaslayacak bir yastık ve temizlik işinin başında senin yerine gezen bir robot süpürge… Evet, Robot 2000’den bahsediyorum. O kendi kendine süpürsün, sen de o 15 dakikayı sadece kendine ayır. Bir fincan kahveyle camdan dışarı bak, sevdiğin bir müziği aç ya da sadece hiçbir şey yapmadan otur.

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sabrina
sabrina
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