Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?
Yeni nesil 'Sabah kalk, işe git, dön, uyu' döngüsüne sıkıştıysan, bu test tam sana göre. Hayat koşturmacasında bazen kendimizi unutuyoruz... Peki, senin gününde eksik olan şey ne? Belki bir tık rahatlama, belki bir tutam huzur... Hadi, gününü güzelleştirecek o minik rutini bulalım.
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1. Gün içinde seni en çok ne yoruyor?
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2. Gün içinde içten içe kıskandığın kişi tipi?
3. Kendi kendine sık sık ne diyorsun?
4. Bugün herhangi bir fiziksel aktivite yaptın mı?
5. Hangisi seni daha iyi hissettirir?
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6. Günlük telefon ekran süren kaç saat civarı?
7. Hangi ses seni rahatlatır?
8. Bugün sağlıklı bir şeyler yedin mi?
9. Şimdi gerçekçi olma zamanı! Şu anda odanın hali nasıl?
Hareket!
Gün Planı!
Sessiz Alan!
Şefkat!
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