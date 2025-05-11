Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?

Senin günlerin biraz “orada bir şey vardı sanki…” diyerek geçiyor olabilir. Yapılacak işler birikiyor, sen ise “nereden başlasam?” kısmında kalıyorsun. O yüzden hayatına ufak bir rutin planlayıcı dokunuş gerekiyor. Ama plan yapmak bile bazen yorucu geliyor, kabul. İşte sana tatlı bir öneri: sabah kahveni yaparken Robot 2000’i çalıştır. Evet evet, o kendi kendine evde tur atarken, sen sadece 3 maddelik bir yapılacaklar listesi yaz. Hem “bir iş halloluyor” hissi seni rahatlatır, hem de o liste seni gün boyunca toparlar. Kendi kendine gezen, sessiz sessiz süpüren bir süpürge kadar huzurlu başka ne olabilir?