Günlük Cilt Bakım Rutinin Olmazsa Olmaz Adımlarını Anlatıyoruz!
Kusursuz bir cilt hayal değil! Gerçekten ulaşabileceğiniz bir hedef olarak görüp günlük cilt bakım rutininizi planlamanız gerekiyor. Doğru bakım ve yaşam tarzı ile cildinizin parlaklığını koruyabilir, parıldamasını ve genç kalmasını sağlayabilirsiniz!
Cildi temizleme, nemlendirme, besleme... Bunlar sık sık duyduğunuz şeyler. Fakat daha detaya girerek cildinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğuna bakacağız. Hadi gelin, başlayalım!
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1. İlk olarak ruh halimizi iyileştirmemiz gerekir.
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2. Ruh halimiz güçlendiğine göre harekete başlayabiliriz!
3. Dengeli bir şekilde beslenerek cildinizi ödüllendirin.
4. Günlük su ihtiyacını karşılamazsak olmaz.
5. Cildimizi temiz tutmaya özen gösterelim!
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6. Cildimizi dışarıdan beslemeye devam etmeliyiz.
7. Günlük olmasa da haftalık rutininizde kesinlikle olması gereken o adım: Maske!
8. Haftalık rutine ekleyebileceğiniz bir diğer şey: Peeling.
9. Temizleme ve besleme bittiğine göre sıra nemlendirmeye geldi.
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