Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün alıştığın düzenin son günü olabilir. Belki de şu ana dek hayal edemediği bir yenilik ile hayatın değişebilir. Jüpiter ile Uranüs kavuşumu yaşam tarzında değişikliğe işaret ediyor. Dahası değer yargılarında da değişim ve dönüşüm olması bir hayli olası.

Bugün, yaşam tarzını değiştirecek ve bu değişim sonucunda ömür boyu etkisini hissedeceğin bazı kararlar vereceksin. Seni özgürleştirecek her kararda daha mutlu olacağın da aşikar. Özellikle kariyer hayatına ilişkin kaygılardan kurtulacak, rahat ve konforlu bir hayata adım atacaksın. Adeta iş sorunlarını ve yaşam telaşını bir kenara bırakacaksın.

Sendeki bu başkalaşım aşk hayatına da yansıyacak. Mutlu bir birliktelik için romantik yakınlaşmalar yaşanacak tatlı heyecanlar ve yeni aşklar gündeminde olacak. Belki de bu aralar hayatı akışına bırakmak ve gelişine yaşamak sana çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...