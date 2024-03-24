Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Mart Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Terazi'nin temsil ettiği sevgi, cazibe, uyum gibi temalar üzerinde yoğun bir sorgulama yaşanacak zor bir döneme hazır olun. Yeni düzene ayak uydurun ve yeni ilgi alanlarına yönelin. Bu dönemde, özellikle böbrekler, bel bölgesi ve denge sistemi ile ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmek de bir hayli önemli olabilir.

Tutulmadan yoğun bir şekilde etkilenen öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak, bu dönemde ani kırılmalar yaşayabilirler. Hayata dair yoğun bir mücadeleye itilebilirler.

Aslan, İkizler, Yay ve Kova burçları ise bu dönemde daha açık fikirli olacaklar. Gönüllü bir değişime sürüklenebilirler, yenilenmeyi arzulayabilirler.

Gelelim tutulmanın toplumsal yönlerine! Toplumsal ve kişisel dönüşümlere de işaret eden tutulma ile kişisel ilişkilerde adalet, haklar ve dengenin bulunması önemli hale gelecek. Tam da bu noktada kardinal burçlar dikkat etmeli. Zira Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak bu dönemi özellikle yoğun bir şekilde hissedebilirler. Tabii bir yandan çatışmalı ilişkiler de neticeye varabilir, çünkü sert müzakereler yerini uzlaşmaya bırakabilir. Bu süreç kimilerine ayrılık getireceği gibi kimilerine de barışma ve yeniden birlik olma şansı sunabilir.

Gelin bir de Terazi burcunda gerçekleşen ay tutulmasının burçlar özel etkilerini tek tek ele alalım... 👇