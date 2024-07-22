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Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 18:01

Güneş ile Plüton arasındaki karşıtlık, pek çoğumuz için otoriteyi ifade ediyor. Bugün kimilerimiz otoritesini ispat ederken kimilerimiz bir adım geri çekilmeli! Acaba siz hangi taraftasınız? 

Peki, 23 Temmuz Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 23 Temmuz Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün değişebilir ve eskisinden çok daha güçlü olabilirsin. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açı, değer yargıların üzerine düşünmene neden olabilir. Bugünlerde inanç ve değer sistemlerinde büyük bir sorgulama sürecine girebilirsin. Özellikle mevcut inançlarını, tercihlerini ve düşüncelerini gözden geçirmeye her zamankinden daha fazla meyilli olabilirsin. Hayatındaki derin anlam arayışları, seni kendine dair farkındalıklar yaşaman konusunda teşvik edebilir. Tabii, bu dönüşüm biraz sancılı olabilir. Hayatında radikal değişiklikler yapmak isteyebilir, hayata karşı bakış açının değiştiğini hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada ilişkilerin hakkında konuşmakta yarar var. Artık daha güçlü ve sağlam bir temelere dayanan ilişkiler kurmak isteyebilirsin. Sorumluluğu paylaşmak, sevildiğini ve anlaşıldığını hissetmek ise her zamankinden çok daha önemli olabilir. 

Kariyerinde ise uluslararası bağlantılar ve büyük projeler gündemine gelebilir. İdeallerinin peşinde koşmak isteyebilir, kariyeden çok daha fazlasını hedefleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yüreğinin sesini dinlemelisin. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açının etkisiyle, beklenmedik bir şekilde güç savaşlarına girebilirsin. Otoriteni sağlamlaştırmak, kendini göstermek ve özellikle iş dünyasında stratejik hamlelerle kontrolü eline almak isteyebilirsin. Güneş, kendine ispat etmen gereken başarıların habercisi olabilir. Tam da bu noktada, rutinini bozacak birtakım adımlar atabilir, risk alabilirsin. İş hayatında olduğu kadar maddi konularda da alacağın riskler seni başarıya ulaştıracaktır. Bilinmeyene doğru yürüyorsun, ama şansın da bir hayli yüksek!  

Gelelim, aşk hayatına! Bu güçlü astrolojik etki altında, gizli kalmış duyguların da açığa çıkabilir. İlişlilerinde kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmediğin ve kendini önemsediğin bir gün olabilir. Tabii aynı zamanda başkalarının da duygularına saygı göstermelisin. Özellikle de partnerinle dengeli bir ilişkiye ihtiyacın olacak. Onunla birlikte keyifli bir akşam yemeğine ne dersin? 

Gününü özel kılacak bu akşam yemeğinde gün boyu elde ettiğin başarıları konuşmak için de vaktin olacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün özgürleşecek ve kendini iyi hissedeceksin. Gökyüzünün güçlü etkileri altında, hayatını tamamen kendi başına yönetmek isteyebilirsin. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıtlık, yaratıcı ve romantik yanlarını besleyecek. Kendini daha özgür bir şekilde ifade etme arzusuyla dolacak, bunu tamamen kendi tarzınla yapmaya odaklanacaksın. Özgürleştikçe, öz güvenin ve kendine olan saygın artacak. Sanki bugün, küllerinden doğuyorsun. 

Güçlendiğin ve bu durumdan keyif aldığın gün içinde başarılı da olabilirsin. Özellikle kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Hiçbir işi standart, tek düze ya da alışılagelmiş şekilde yapmayacaksın. Yaratıcılığını katarak risk alacak, yenilikçi fikirlerinle dikkat çekeceksin. En önemlisi, bugün kendine koyduğun hedefleri başaracaksın! 

Biraz da romantizmden söz edelim. Kalbinin sesini dinleyerek yeni bir aşka yelken açmaya ne dersin? Seni heyecanlandıracak bir ilişkiye ve yeni bağlar kurmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün üzerine titremelisin. Duygularının, düşüncelerinin ve ilginin odağında sen olmalısın. Zira, Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı, değerini ortaya koyuyor. Varlığının önemini hatırlaman gerektiğine işaret ediyor. Özellikle sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdeyiz. Bugünlerde iş ve sağlık dengesi üzerine düşünmeli ve kendine daha fazla özen göstermelisin. Bir süredir kendine ayırmadığın o vakti ayırmanın zamanı gelmedi mi? 

Sağlıklık ve zinde hissetmek için rutin kontrollerini gerçekleştirebilirsin. Bu aralar biraz detoks da fena olmaz, belki de sağlıklı alışkanlıklar edinmenin, egzersiz planlarını yenilemenin ve genel olarak yaşam kaliteni artımanın zamanı gelmiştir. Tam da bu noktada iş stresini azaltman şiddetle tavsiyemiz olacaktır. En iyisi sen başarıba ve kazancına odaklan, iş ortamındaki gerilimden uzaklaş. 

Bu konuda en büyük desteği partnerinden alacağına eminiz. Belki de birlikte yeni bir düzen inşa etmek, sadece sağlığına değil ilişkine de iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ikili ilişkilerinde dengeyi bulacaksın! Güneş ile Plüton arasındaki karşıt açının olumlu enerjisini, kurduğun güçlü sevgi bağlarında hissedeceksin. Bu dönemde ilişkilerinde büyük bir dönüşüm sürecine girebilirsin. Özellikle yakın ilişkilerinde güç mücadeleleri ve kontrol etme arzunu bir kenara bırakmak üzeresin. Bu sayede derinlerde kalan duygularını ortaya çıkarabilirsin. Belki de artık kendini bir başkasına bırakmanın zamanı gelmiştir... 

Tam da bu noktada mevcut ilişkini sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. Duygusal dengeni koruyarak partnerine kendini bırakabilirsin. Samimi ve heyecanlı konuşmalara hazır ol. Birbirinizin en gerçek halini tanıyacaksınız. Bugün bekar Aslan burçlarına da bir haberimiz var! Güneş, kalbinizi sevgiyle doldurmuşken bu sevgiyi paylaşmalısınız. Geçmişi unutun, geleceğe bakın. Belki biraz flörtleşmek size iyi gelebilir. 

Son olarak hayatındaki güçler dengesi, iş ortamına da yansıyacak. Terfi edebilir ya da yöneticilik pozisyonlarına uygun bulunabilirsin.  Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yatırımlarını enine boyuna ele alacağız! Zira, Güneş ile Plüton arasındaki karşıtlık, finansal konuların gündem gelmesine neden olacak. Bu dönemde özellikle ortak kaynaklar ve riskli yatırımlar konusunda ciddi değişiklikler yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Kazancını tek başına yönetmek, riskleri azaltmak gibi hedeflerin olabilir. Bunun için gizli kalmış borçlara veya finansal sorunlara odaklanabilirsin. Hatta maddi güvenliğini yeniden değerlendirmek de doğru bir önlem olacaktır. Bu sayede geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilirsin. Paranı ve gücünü, büyük bir kontrol arzusuyla yönetebilirsin. Aldığın finansal kararlarda öngörülü davranışların ise seni birçok dertten kurtarabilir. 

Gelelim aşk hayatına! Sık sık göz ardı ettiğin duyguların, artık ikinci planda olmak istemiyor. Arzuların, sevgin ve isteklerin yüreğine sığmıyor, desek yeridir. Tam da bu noktada partnerinle aranda ilişkide tutku dolu anlar yaşanabilirsin. Hatta kıskançlık duygun da ön plana çıkabilir, dikkatli ol! 

Anlaşılan o ki yoğun bir iş gündemi, finansal anlaşmalar ve maddi yükselişle birlikte romantik bir aşka da hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bilinçaltının derinlerine iniyorsun! Açıkçası kendinle ilgili keşfetmen gereken şeyler var. Bu konuda en büyük desteğin, Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı olacak. Bu süreçte, kendini de duygularını de her zamankinden daha fazla önemseyecek ve anlayacaksın. Gücünü keşfedecek, kendini ve duygularını besleyecek yollar arayacaksın. Sahi ne zamandır kendin için bir şeyler yapmıyorsun? Sanıyoruz, Güneş bu konuda da hassas olmanı sağlayacak. Kendine vakit ayırarak, sürekli ikinci plana attığın ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlayacak. 

Kendini kısıtladığın ne varsa geride kalmak üzere. Bugün astrolojik anlamda Terazi burçlarının tamamen yenilendiği ve güçlendiği bir gün olacak. Tabii bu durumda aşk da bir hayli önemli. Zira ilişkilerinde denge her zamankinden daha önemli olabilir. Partnerinden beklentilerin artabilir, önemsendiğini ve sevildiğini hissetmek isteyebilirsin. 

Son olarak iş hayatını ele almak isteriz. Kendinle ilgili önemli keşifler yaptığın ve yenilendiğin bugün iş hayatını da yenilemek doğru bir karar olabilir. Biraz iş başvurusu yapmak ya da kendi işinin seyrini değiştirecek girişimlere odaklanmak başarını artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her şeyi unutup biraz sosyalleşmeye ne dersin? Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açının etkisiyle, sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde büyük değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bu süreç, arkadaşlık ilişkilerini yeniden değerlendirmek ve geçmişte yaşadığın sorunları değerlendirerek ilişkilerini arındırmak için önemli olabilir. Artık etrafında sevdiğin, güvendiğin ve yanında özgür hissettiğin kişiler olsun isteyeceksin. Güçlü bağlar, derin sevgiler ve keyif aldığın bir atmosfer... İşte bunlar sana iyi gelecektir. 

Hâlâ neyi bekliyorsun ki? Belki de bu değişimle birlikte sosyal çevreni de yenileyebilirsin. Hayatına dahil ettiğin kişilere dikkat et, onlar aşkın da habercisi olabilir. Ne diyelim, karizman ya da güzelliğin kulaktan kulağa yayıldığında arkadaş çevren sayesinde aşkı da bulabilirsin.  

Bir önemli mesele daha var! Bu aralar iş hayatında dikkatli olmalısın. Gizli düşmanların, sinsi yapılan planlar başarına gölge düşürebilir. Önlemini alsan iyi edersin, özellikle de mali konularda gözünü açık tutmalısın.  Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gücünü kanıtlamak isteyebilirsin. Hayatındaki otorite figürler ile çatışmaktan korkmadığın bir gün seni bekliyor. Tıpkı Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açı gibi sen de tüm gücünle mücadeleye hazırsın. Ne istediğini bilen, kendinden emin ve cesur bir tavırla hayallerinin peşinden koşmak isteyeceksin. Karşında hiç kimsenin çıkmasına izin vermeyeceksin. İşte tam da bu noktadan gücünü kanıtlayacak ve hayatı kontrolün altına alacaksın. 

Tabii bu durum öncelikle iş hayatına yansıyacak. Ekip çalışmalarında lider rolü üstüneceksin. Ayrıca fikir üretmek, tek başına hareket etmek ve bireysel başarılarla da ön plana çıkmak isteyeceksin. Bu süreçte, üstlerinle ufak çaplı sürtüşmeler de yaşayabilirsin. Ancak buna hazırlıklı olmalısın. En yüksekte olmak için stratejik davranarak gücünü göstermen. 

Öte yandan aşk hayatında huzur arayışı içerisinde olabilirsin. Günün stresi ve yorgunluğunu partilerinle atmak sana iyi gelecektir. Aile yaşantında, güç savaşlarının ve üstünlük çatışmalarının olmaması gereken bir gündesin. Çünkü iş ve özel hayat dengesini ancak bu şekilde sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yola çıkabilirsin. Eğlenceye odaklanabilir, tatilini planlayabilir ya da kısa bir mola verebilirsin. Haftanın ortası ve çok iş olduğunu biliyoruz... Ancak kendine vakit ayırmaya ihtiyacın olduğunu söylemeliyiz. Zira Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt açı, kısa seyahatler ve sosyal etkinlikler gündeme getiriyor. Bu dönemde yeni insanlarla tanışmak, gezmek, görmek, eğlenmek ve farklı bakış açıları kazanmak, yaşamına renk katabilir. Sana düşündüğün daha çok daha iyi gelebilir.

Mesela aşk hayatını hareketlendirebilir! Partnerinle birlikte çıkacağı yolculuk, onu daha iyi tanımanı sağlayabilir. Birlikte rutinin dışına çıkmak, yeni şeyler keşfetmek ve eğlenmek ilişkinize hareket katabilir. 

Plüton'un enerjisi iş hayatına ve sorumluluklarına da yansıyabilir. Biraz daha dengeli ve daha az meşgul olman konusunda seni destekleyebilir. Görünen o ki gökyüzü biraz da kendine zaman ayırman gerektiğini işaret ediyor. Önce eğlen, sonra mevcut düzenine dönerek işine odaklanabilir ve hedeflerine ulaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ailenle arandaki ilişkinde şifa enerjisi hakim olacak. Güneş'in Plüton ile yaptığı karşıt açının enerjisiyle, aile ilişkilerinde ve ev yaşamında köklü değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Bu dönemde, geçmişten gelen sorunları çözebilirsin. Hatta su yüzüne çıkan duygusal yaralarının iyileşmesine izin vermelisin. Mümkünse aile bağlarını yeniden değerlendirmeli ve daha sağlam temeller üzerine oturtmak için çabalamalısın. Ev içindeki güç mücadeleleri son bulurken, otoriteni de sağlamlaştıracağına eminiz. 

Tabii bu durumda aşk hayatında da birtakım değişiklerden söz edebiliriz. Partnerinle arandaki bağın da güçlenerek yenilendiği bir gün seni bekliyor. Açıkçası bugün aşkı dolu dolu hissedeceksin. 

Son olarak bu aralar, evden çalışmayı veya aile işlerine yönelmeyi tercih edebilirsin. Ev ve iş dengesini kurmak için stratejik adımlar atmalısın. Kazanmak kadar sevgiye de odaklanmalı, enerjini ailene harcamalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün parayı kontrol edebilirsin. Aldığın hemen her riskte kazançlı çıkan taraf olabilir, finansal hedeflerine düşündüğünden çok daha hızlı ulaşabilirsin. Zira, Güneş'in Plüton ile oluşturduğu karşıt enerji, finansal konularda güçlü analizler yapman konusunda seni teşvik ediyor. Bu dönemde maddi güvenliğini yeniden değerlendirmek ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak önemli olacaktır. Gizli kalmış alacaklar, miras veya ortak kazançlar gündemine gelebilir; maddi kaynaklarının verimliliği artabilir.

Tam da bu noktada iş hayatında da finansal anlaşmalar ve yatırımlar gündeme gelebilir. Ortak projelerde başarılı olmak için her zamankinden daha stratejik düşünmeli ve uzun vadeli planlar yapmalısın. Otorite figürleriyle olan ilişkilerde diplomatik adımlar atmalı, üstünlüğünü zarif bir şekilde kabul ettirmelisin.

Tüm bunların yanında aşktan da söz etmeliyiz. Romantik bir sabaha uyanabilirsin. Partnerinle mutluluğu yakalamak ve güzel anılar biriktirmek için plan yapmalısın. Sevgiyi paylaşmaya ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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