Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün beklentilerini ve düşüncelerini uçlara taşıyacak Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altındasın. Özellikle İş hayatını ilgilendiren büyük planlar yapabilirsin. Fakat dikkatli olmalı ve gerçekçilikten uzaklaşmamalısın. Bir anda aklına gelen yaratıcı fikirler nedeniyle bazı detayları göz ardı edebilirsin.

İşte tam da bu noktada, pek de mutlu olmayacağın olumsuzluklar yaşayabilirsin. Bu nedenle astrolojik anlamda olumsuzlukları beraberinde getiren kare açının etkisi altındayken, yapacağın girişimlerde her zamankinden daha temkinli olmalısın. İşini şansa bırakmamalı, somut verileri kullanarak dikkatle hesap yapmalısın.

Öte yandan bugün ikili iletişimde aşırı öz güvenli bir şekilde hareket edebilirsin. Özellikle duygusal konularda bu durum bazı yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Kendine güvenmek önemli olsa da bu dönemde etrafındakilerin düşüncelerini önemsemek de kritik bir konu olacaktır. Hatta aile bireylerinden gelen tavsiyeleri dikkatle dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...