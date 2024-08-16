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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:29

Pek çoğumuz için hızlı ve yoğun bir hafta sonuna başlıyoruz! Bol bol kazanacak, eğlenecek, öğrenecek ve ders alacağız. Hayatın akışında yer alan pek çok şey ile birlikte güçlenmeye hazır olun! 

Peki, 17 Ağustos Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 17 Ağustos Cumartesi günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün yeni kariyer hedefleri belirlemek için harika bir gün. Hafta sonunun ilk anlarından itibaren, hayata dair önemli değerlendirmeler yapacaksın. İş hayatında yaptığın hatalarla yüzleşecek ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksın. Tabii bu arada eski düzeninden ve bazı alışkanlıklarından da kurtulman gerekecek. Bu dönemde kendine yeni bir düzen inşa etmek, yeni başlangıçların da habercisi olabilir. Özellikle iş görüşmelerinde ayağını sürtsen iyi olur. Zira bugün yenilik, yenilik getirecek! 

Öte yandan bugün aile içi düzeninde de birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Yeni bir ev almak, bulunduğun muhiti değiştirmek ve taşınmak gündeminde yer alabilir. 

Adeta yenilenmeni sağlayacak gelişmelerle güçlendiğini hissedeceksin. Bu arada romantik ilişkini canlandıracak ve aşkına heyecan katacak cesareti de bulacaksın. Kendine güvenli bir şekilde hareket edersen, bu konuda da başarılı olacağına eminiz. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kısa bir seyahat ve keyifli bir yolculuk söz konusu olabilir. Bu yolun sonunda eğitim hayatını hareketlendirecek gelişmeler seni bekliyor. Tam da bu noktada bir yolculuğunun iş hayatı ya da kendini geliştirmek ile ilişkili olabileceğini söylemek mümkün. Bu dönemde vizyonunu genişletmeye, yeni bilgiler edinmeye ve Güçlü iş bağlantıları kurmaya odaklanmalısın. Karşına çıkan fırsatlara sen bile inanamayacaksın. 

İş hayatınla ilgili gireceğin ortamlarda sosyalleşmek özel hayatında da güzel gelişmelerine vercisi olabilir. Kim bilir belki de bu sayede aşkı bulabilirsin. Bu süre içinde bekar Boğa burçlarının ciddi ilişkilere başlayacağını da söylemeliyiz. Kalbini doğru kişi açarsan, uzun vadeli bir ilişki hatta evlilikten söz etmek mümkün olacak. 

Tüm bunların yanında yakın dostlarına ve ailene de zaman ayırmanı tavsiye etmeliyiz. Belki yolculuğunda sana eşlik edecek dostun ya da arkadaşından da öğreneceklerin vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün finansal konular gündeminde yer alacak. Geçmişte aldığın birtakım kararlar, bugün yeniden karşına çıkacak. Hatta senin bile unuttuğun bazı hatalar, ortaklık ilişkilerini zorlayacak. Dikkat et fevri davranışlar sergilememeli ve kendini hassasiyetle savunmalısın. Öfke seni suçlu gösterir. Oysa bunun basit bir hata olduğunu unutmamalısın! 

Tam da bu aşamada bazı hataların seni güçlendirebileceğini de düşünmelisin. Hırsını ve heyecanın tetikleyen olaylar karşısında, aklı başında bir duruş sergileyerek daha iyisini başarabileceğini hem kendine hem de ortaklarına gösterebilirsin. Üstüne üstelik bu sayede zarardan kâr edebilirsin. Tabii bunun için önemli kararlar vermeli ve hataları telafi etmenin yolunu bulmalısın. 

Yoğun ve stresli geçecek bir gün seni bekliyor. Kendine zaman ayırmayı ve zihni dinlendirmeyi de unutma. Zira yorgunluk bazı önemli detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yaşam tarzında değişiklikler meydana gelecek. Fakat bunun için önce psikolojini hazırlamalı ve süreci kabullenmelisin. Zira söz konusu değişiklikler bir hayli keyifli olacak. Bu değişikliklerden ilki evinle ilgili. Bu dönemde taşınmak veya değişiklikleri gündeminde yer alabilir. Taşınma sebebin ise güçlü bir birliktelik veya evlilik olabilir. Kendi yuvanı kurmanın ve kendi çekirdek ailene sahip olmanın tadını çıkar. Duyguların karışık olabilir, ama her şeyin yolunda olduğunu bilmeli ve buna inanmalısın. 

Bugün dikkat etmen gereken bir konu da var! Hislerinin iş hayatına yansıması seni zor durumda bırakabilir. Profesyonel dosyasını engelleyen duyguların, bazı konularda alınganlık yapmana sebep olabilir. Bu arada iletişim trafiği de hatları karıştırabilir. Özellikle yazılı iletişimde, şirket gruplarındaki konuşmalarda ve mailleşmelerde dikkatli olursan iyi edersin. Ayrıca diğer insanların motivasyonunu düşürmesine de izin vermemelisin.  Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünden itibaren kendi işinin patronu olabilirsin. Yeni bir düzen inşa etmenin ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirmenin zamanı geldi. Yapacağın başlangıçlarda iş ortamının verimliliğine dikkat etmelisin. Bunun için doğru kişilerle çalışmalı, özellikle yöneticileri iyi seçmelisin. Maddi ve manevi anlamda dengeli anlaşmalar yapmaya odaklanmalısın. Finansal anlamda kazandıklarının seni mutlu etmesini de hedeflemelisin.

Tam da bu noktada sevdiğin işi yapmaya odaklanmalısın. Önünde önemli bir fırsat var. Zira, Merkür'ün burcundaki gerileyişi beklenmedik bir şekilde sana ilerlemenin önünü açabilir. Fakat bugünlerde kişilerle değil olaylarla mücadele etmelisin. Ancak bu sayede ilerleyebilirsin. 

Hafta sonu boyunca çalışacak değilsin. Öyleyse biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde seni değiştirecek ve yenileyecek bir aşka adım atabilirsin. Giyim tarzından tut da düşüncelerine kadar pek çok konuda perspektifini değiştirecek bu kişi hayatını da güzelleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yaratıcılığınızı sergilemenin tam zamanı. İş hayatında kendini göstermek, yeteneklerini sergilemek ve yaratıcı enerjilerden yararlanarak hayatına yenilik katmak senin elinde. Belki de bugün işini dijital ortama taşıyabilirsin. Ani ve neredeyse çok da düşünülmemiş bir karar ile sosyal medya hesaplarını açabilirsin. Sanıyoruz şu andan itibaren yeni bir içerik üreticisi ile konuşuyoruz. Bilgini ve tecrübeni daha geniş kitlelere ulaştırmanın iyi bir yolunu bulmuş gibi görünüyorsun, cesaretini topla ve arkana bakma. 

Öte yandan, bu süreçte kulağını dışarıdan gelen seslere karşı kapatırsan iyi edersin. Zira bilgi kirliliği ve cesaretini kıracak söylemler, başarının önüne geçebilir. 

Benzer bir durum romantik ilişkinde de gündeme gelebilir. Üçüncü şahısların ilişkinde araya girmesi veya hayatına müdahale etmesi partnerin ile aranı açabilir. Sınırlarını korumayı seven Başak burçları için bu durum düşünüldüğünden çok daha fazla zorlayıcı olabilir. Kendine, diğer insanlardan alan açman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün şans seninle! Elini uzattığın her işin hızla büyüme ihtimali son derece yüksek. Bu yüzden büyük yatırımlar, ortaklıklar, iş birlikleri, ticari anlaşmalar veya girişimler için bir an önce harekete geçmelisin. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu boyunca rotanı belirleyerek ilk adımı atmalısın. Zira bugün adım attığın işler kazancını katlamanı sağlayacak. Aldığınız riskler ise seni büyütecek. 

Kendinden emin adımlarla ilerlemelisin. Özellikle de iş hayatında doğru bildiklerine odaklanmalısın. Hatta zaman zaman insiyatif alarak ekibinin lideri de olmalısın. Unutma zorlu süreçleri aşabilecek ve karmaşık işleri en iyi dengede tutacak kişi sensin. Bu aşamada tek ihtiyacın olan kendine güvenmek ve yerinde riskler almak. 

Güvenden söz etmişken, romantik ilişkinde de buna ihtiyacın olacak. Partnerin ile birlikte ilişkinizin seyrini değiştirmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Ufukta bir yüzük, bir de kutlama var desek ne yaparsın? Bizden söylemesi, bugün şans seninleyken aşkta da kazanacağın çok belli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hem geçmişi hem geleceği ilgilendiren bazı kararlar alacaksın. Sevdiklerine karşı her zamankinden çok daha açık ve net olacaksın. Kendini doğru şekilde ifade ettiğine emin olduktan sonra ise bazı yakınlarını hayatından çıkarabilirsin. Zira bu dönemde geçmiş ile gelecek arasında sıkışmaktan kurtulmanın bir yolunu bulacaksın. Anlaşılmadığını hissettiğin ilişkilerden kendini kurtaracak, geçmişte sana karşı hatalar yapmış veya geleceğe odaklanamayan kişilerden hızla uzaklaşacaksın. 

Yani sen bugün kendini özgürleştireceksin! Tutkularına ve hedeflerine odaklanarak kendi şansını yaratacaksın. Görünen o bugün, başarılı olmak için fazlaca emek harcayacaksın. Aldığın radikal kararlar ve cesur hamlelerle başarılı da olacaksın! 

Tüm bunların dışında romantik ilişkinde de açık iletişime önem vermelisin. Partnerin ile arandaki sorunları çözmelisin. Sana güvenen ve destek veren ruh eşinin elini sıkı sıkıya tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün romantik başlangıçlar yapabilirsin. Duygularını paylaşmaktan korkmadan ve tüm heyecanla hayatı yaşamaya odaklanabilirsin. Enerjinin çok yüksek olduğu bugün, kendine yol arkadaşı seçmelisin. Bu sözümüz özellikle aşkı dolu dolu yaşamak isteyen bekar Yay burçlarına! Yeni bir aşkı adım atmanın zamanı geldi. Kalbini açmaktan korkma ve ilk görüşte aşkın büyüsüne kapıl. Zira senin kadar maceraperest ve yaratıcı birine de bu yakışır. 

Bu arada bir birlikteliği olan Yay burçları da ilişkilerinde yeni bir boyuta geçecek. Partnerinle birlikte keyifli bir hafta sonu kaçamağına hazır ol. 

Tüm bunların dışında aklında hâlâ iş olanlar için de söyleyeceklerimiz var. Bu dönemde iş hayatında da enerjinin bir hali yüksek olacak. Geçmiş projeleri yenilemek ve tamamlanmayan tamamlamak gündeminde yer alabilir. Yapılamayanı yapmak ve başarmak için güzel bir gün, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatına objektif bir bakış atmalısın. Hem geçmiş işlerini değerlendirmeli, başarılarından ders çıkarmalısın hem de gelecek işlerine düzene sokmalısın. Eskiyi gözden geçirmek, bazı hataların da yüzleşmene yardımcı olabilir. Ve tabii bu sayede bugünden itibaren, eskisinden çok daha güçlü olabilirsin! 

Tüm bunların dışında aşk hayatında da geçmişin rüzgarları seni sarabilir. Eski ilişkilerini gözden geçirerek hislerini anlamaya çalışabilirsin. Anlaşılan mutluluk için başka arayan birileri var! Özellikle de bekar Oğlak burçları geçmişe dönmek ile eski defterleri kapatmak arasında gidip gelebilir. Dikkatli olun geçmiş ağır basabilir. Fakat en doğru kararı almak için kalbinin sesini dinlemelisin, orada doğruyu bulacaksın! 

Hafta sonunu biraz da dinlenerek geçirsen iyi edersin. Aramızda hâlâ iş düşünenlerin olduğunu biliyoruz, ancak zihnini boşaltman da gerektiğini tahmin ediyoruz. Çünkü retronun devam ettiği Ağustos ayında enerjiye daha çok ihtiyacın olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün iş iş dünyasında yükseliş seni bekliyor. Bugüne dek aldığın kararlar, gösterdiğin çaba ve tecrüben ile ödüllendirmek üzeresin. Günün ikinci yarısında katılacağın iş yemekleri, etkinlikler ya da eğitimler sırasında göreceğin ilgi elde ettiğin başarıyla orantılı olacak. Takdir edilmeye ve alkışlanmaya hazır ol. Bu dönemde özellikle yapacağın ticari anlaşmalar ve satışlar ile eline toplu para geçebilir. Ayın çalışanı ya da kazananı olmak üzeresin. Bu da sana prim, ikramiye veya maaş zammı olarak geri dönebilir. 

Bu aşamada hafta sonunu iyice dinlenerek getirmelisin. Çünkü gelecek haftaya büyük bir hırs ve heyecanla başlayabilirsin. Elde ettin başarının daha fazlasını istediğin ve istemeye devam edeceğin bir süreçtesin. Fakat kendini çok fazla yormamalısın. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Eşin ya da ailen senden ilgi bekliyor. Onlarla birlikte mutlu bir gelecek için heyecanlı olduğunu göstermelisin. Zira özellikle partilerin başarılarını kutlamak ve mutluluğu paylaşmak için yanı başında olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün finansal konularda birtakım heveslere kapılarak bazı riskli yollara girebilirsin. Bugün var gücünle kazanmaya inanarak ısrarla şansını denemek isteyeceksin. Üstelik bu inancında yanılmayacaksın! Retroya rağmen aşk ve paradan yana şanslı olanlardansın. Hafta sonunun enerjisi ile şansının artacağını da söylemek mümkün. Dikkatli adımlar atarsan şansla ilişkini pekiştireceksin.

Tam da bu noktada dostlarınla ilişkine dikkat etmelisin. Sana her zaman destek veren ve seni seven insanlarla aranı iyi tutmalı, basit yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısın. Kalp kırmamalı ve sevgiyi paylaşmaya odaklanmalısın. Ailen, partnerin ve dostlarının yanında olduğu bir hafta sonu seni bekliyor. Bu arada bolca eğlenmeye ve hayattan keyif almaya odaklanmalısın. 

Öte yandan karşına çıkan zamansız fırsatları da dikkatle değerlendirmelisin. Gerektiği durumlarda işi ertelememeli ve kazanmak için mücadele de etmelisin. Bu sayede beklenmedik kazançların keseni doldurmasını sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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