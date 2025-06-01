Güneş Ürünleri Seçerken Ne Kadar Bilinçlisin?
Yaz geldi, güneş yüzünü gösterdi ama cildin bu gösteriye hazır mı? Peki ya güneş kremini neye göre seçiyorsun? Haydi birlikte güneş ürünleri konusundaki bilinç seviyeni ölçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Haydi başlayalım! Yazın dışarı çıkmadan önce ilk yaptığın şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, güneş kremini nasıl seçiyorsun?
3. SPF ne demek, biliyor musun?
4. Tatilde güneşlenme saatlerini nasıl belirliyorsun?
5. Güneş lekeleri hakkında ne biliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. UVA mı UVB mi daha zararlı?
7. Gelelim ekstra önlemlere! Güneş kremi dışında başka ne kullanıyorsun?
8. Güneş sonrası bakım yapıyor musun?
9. Son olarak güneş kremi seçerken mineral ve kimyasal farkını biliyor musun?
Cildinle ilişkin profesyonel düzeyde!
Doğru yoldasın, biraz daha bilgiyle şahlanırsın!
İyi niyet var ama bilgi eksiğin büyük!
Seninle güneş arasında özel bir bağ var...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın