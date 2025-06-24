Güneş Lekeleri Nasıl Geçer? Mutlaka Denenmesi Gereken 10 İçerik

Yeni başlayanlar için ideal asitlerden biri olan Mandelik asit, acı bademden elde edilen bir AHA. Daha büyük moleküllere sahip olduğu için cilde daha yavaş nüfuz eden Mandelik asit, bu yapısıyla hassas ciltlerin bile güvenle kullanabildiği bir içerik. Eksfoliasyon sağlayarak cilt yüzeyini yenileyen bu asit, sadece lekelerin görünümünü azaltmakla kalmaz daha sağlıklı bir cilt dokusu oluşumuna da katkıda bulunur.