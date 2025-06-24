Güneş Lekeleri Nasıl Geçer? Mutlaka Denenmesi Gereken 10 İçerik
Yazın keyfini çıkarırken cildimizde oluşan o inatçı güneş lekeleri hepimizin canını sıksa da bu lekelerle baş etmek sandığın kadar zor değil! Cilt tonunu eşitleyen, lekeleri açan ve cildine yeniden ışıltı kazandıran birçok etkili içeriği listeledik ki satın almak istediğin bakım ürünlerinin içerik listesini okurken aklında soru işaretleri olmasın. Ayrıca, bu içeriklere sahip ürünleri kullanırken cildini güneşe karşı korumak için güçlü bir güneş kremi kullanmayı da ihmal etme!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Salisilik asit
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Niasinamid
3. C Vitamini
4. Glikolik Asit
5. Retinol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alfa Arbutin
7. Kojik Asit
8. Traneksamik Asit
9. Azelaik Asit
10. Mandelik Asit
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın