Güneş Kremini Ne Sıklıkta Yenilediğini Tahmin Ediyoruz!

Sen güneş kremini sürmenin önemli olduğunu biliyorsun ama gün içinde yenileme kısmını biraz göz ardı ediyorsun gibi. Güneş kremini sürmek güzel bir başlangıç ama yeterli değil çünkü korumasını birkaç saat sonra etkisini kaybediyor. Özellikle terlediğinde, denize ya da havuza girdiğinde, hatta sadece dışarıda zaman geçirdiğinde bile tazelemek şart!