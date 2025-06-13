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Güneş Kremini Ne Sıklıkta Yenilediğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Güneş Kremini Ne Sıklıkta Yenilediğini Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 18:04

Güneş kremi sürmek yazın olmazsa olmaz ama iş tazelemeye gelince işler biraz değişiyor! Kimimiz bu konuda çok dakik kimimiz de hiç umursamıyor. Peki, sen bu konuda nerede duruyorsun? Bu testte güneş kremini ne sıklıkta tazelediğini tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım!

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1. Bir günün genelde nasıl geçer?

2. Plaja gitmeden önce çantana ilk attığın şey ne olur?

3. Cilt ürünlerini çantanda taşıma alışkanlığın var mı?

4. Yazın cilt rengin genelde ne olur?

5. Sıcak bir yaz günü arkadaşınla buluşacaksın. Açık havada mı yoksa kapalı alanda oturmayı mı tercih edersin?

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6. Sence bir güneş kreminin kaç SPF olması gerekir?

7. Dışarıdayken şapka veya güneş gözlüğü kullanır mısın?

8. Yazın dışarı çıkmadan önce hangisini kontrol edersin?

9. Güneş kremini genelde ne zaman kullanırsın?

Güneş kremini yenilemiyorsun!

Sen güneş kremini sürmenin önemli olduğunu biliyorsun ama gün içinde yenileme kısmını biraz göz ardı ediyorsun gibi. Güneş kremini sürmek güzel bir başlangıç ama yeterli değil çünkü korumasını birkaç saat sonra etkisini kaybediyor. Özellikle terlediğinde, denize ya da havuza girdiğinde, hatta sadece dışarıda zaman geçirdiğinde bile tazelemek şart!

Günde sadece bir kez yeniliyorsun!

Güneş kremini tazelemen gerektiğinin farkında olsan da bazen unutuyor bazen de üşeniyorsun. Özellikle uzun süre dışarıda kalacaksan güneş kremini 2-3 saatte bir tazelemen cildini ileride yaşanacak cilt problemlerini önler. Tabii sadece dışarıda değil kapalı alanlarda olduğun zamanlarda da güneş kremini çantandan eksik etme!

Güneş kremini günde iki üç kez yeniliyorsun!

Senin güneş kremi kullanma konusunda ciddi bir disiplinin var! Güneş kremini sadece sürmekle kalmıyor, düzenli olarak yenilemeye de çalışıyorsun. Bu, cilt sağlığı açısından gerçekten çok önemli bir alışkanlık. Özellikle yazın, deniz-sonrası ya da yoğun güneşte kaldığında bu alışkanlık seni lekelerden, yanıklardan ve uzun vadede yaşlanma belirtilerinden koruyor.

Güneş kremini günde üç dört kez yeniliyorsun!

Güneş kremini mevsim ve yer fark etmeksizin gün içinde mutlaka tazeliyorsun. Sıcak havalarda terleme ya da suya girme gibi nedenlerle kremin etkisi azaldığını biliyorsun ve buna göre güneş kremini yenilemeyi asla aksatmıyorsun. Ne diyelim, senin gibi bilinçli ve düzenli birine ancak şapka çıkartılır!

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