Güneş Kremini Ne Sıklıkta Yenilediğini Tahmin Ediyoruz!
Güneş kremi sürmek yazın olmazsa olmaz ama iş tazelemeye gelince işler biraz değişiyor! Kimimiz bu konuda çok dakik kimimiz de hiç umursamıyor. Peki, sen bu konuda nerede duruyorsun? Bu testte güneş kremini ne sıklıkta tazelediğini tahmin ediyoruz! Hazırsan başlayalım!
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1. Bir günün genelde nasıl geçer?
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2. Plaja gitmeden önce çantana ilk attığın şey ne olur?
3. Cilt ürünlerini çantanda taşıma alışkanlığın var mı?
4. Yazın cilt rengin genelde ne olur?
5. Sıcak bir yaz günü arkadaşınla buluşacaksın. Açık havada mı yoksa kapalı alanda oturmayı mı tercih edersin?
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6. Sence bir güneş kreminin kaç SPF olması gerekir?
7. Dışarıdayken şapka veya güneş gözlüğü kullanır mısın?
8. Yazın dışarı çıkmadan önce hangisini kontrol edersin?
9. Güneş kremini genelde ne zaman kullanırsın?
Güneş kremini yenilemiyorsun!
Günde sadece bir kez yeniliyorsun!
Güneş kremini günde iki üç kez yeniliyorsun!
Güneş kremini günde üç dört kez yeniliyorsun!
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