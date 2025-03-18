Günebakan Kadınlar: Trakya'nın Sessiz Şiirlerinde Kadınların Gücü
Günebakan Kadınlar: Trakya'nın Sessiz Şiirlerinde Kadınların Gücü
İnci Yılmaz Şimşek'in derlemesini yaptığı 'Günebakan Kadınlar', Trakyalı yazarların eşsiz eserleriyle şekillenen bir edebiyat projesinin göz alıcı bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitap, Trakya'nın zengin kültürel dokusunu ve kadınların yaşamını, duygularını ve mücadelelerini derinlemesine ele alıyor.
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"Günebakan Kadınlar", edebiyatın çok yönlülüğünü yansıtan şiir ve deneme türündeki yazılarla dolu.
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"Günebakan Kadınlar", sadece bir kitap değil; aynı zamanda bir hareket, bir farkındalık yaratma çabasıdır.
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