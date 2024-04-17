Güne Zinde Başlamanı Sağlayacak 10 Enerjik Şarkı
Güne Zinde Başlamanı Sağlayacak 10 Enerjik Şarkı
Bu şarkılar, enerjinizi yükseltecek ve gününüze pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.
Keyifli dinlemeler!
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1. Sefo - IMPARATOR
2. Derya Uluğ - Nefes
3. KÖFN X Simge - Yakışıklı
4. Edis & Gülşen - Sor
5. Simge - Aşkın Olayım
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6. Zeynep Bastık - Bundan Böyle
7. Buray - Olmuşum Leyla
8. Ece Seçkin - Güzelim
9. Murda & Hadise - Imdat (prod. Spanker)
10. Melis Fis - Kara Kedi
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