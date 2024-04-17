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Güne Zinde Başlamanı Sağlayacak 10 Enerjik Şarkı

etiket Güne Zinde Başlamanı Sağlayacak 10 Enerjik Şarkı

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 21:48

Bu şarkılar, enerjinizi yükseltecek ve gününüze pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. 

Keyifli dinlemeler! 

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1. Sefo - IMPARATOR

2. Derya Uluğ - Nefes

3. KÖFN X Simge - Yakışıklı

4. Edis & Gülşen - Sor

5. Simge - Aşkın Olayım

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6. Zeynep Bastık - Bundan Böyle

7. Buray - Olmuşum Leyla

8. Ece Seçkin - Güzelim

9. Murda & Hadise - Imdat (prod. Spanker)

10. Melis Fis - Kara Kedi

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