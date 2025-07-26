Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?
Kabul edelim hiç birimiz reklamlardaki gibi güneşi neşeyle selamlayarak uyanmıyoruz. Rahat yatağımızda kalıp keyif yapmak istiyoruz ama nafile, sorumluluklar bekler. Sabah kalkınca hepimiz enerjik olmak isteriz ki günün yoğunluğunu sırtlayacak gücümüz olsun. Ama bazen ne yapsak da o havayı yakalayamıyoruz.
Belki de ihtiyacın olan şeyi sen bile bilmiyorsun… Bu testin sonunda güne başlarken sana ne iyi gelir buluyoruz. Hadi başla bakalım!
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1. Uyandığın odanın duvarında bir tablo asılı olsa hangisini seçerdin?
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2. Hangi kahvaltı tam senlik?
3. Telefonunun alarm melodisi bunlardan biri olsa ne seçerdin?
4. Evini bir film seti gibi hayal et… Sahne ne olurdu?
5. Sabah modunu anlatacak bir film karakteri seç:
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6. Sabah seni mutlu edecek minik bir jest ne olurdu?
7. Sabah playlistin?
8. Peki sabah uyandığında genelde ilk ne dersin?
Tertemiz Bir Ev! 🧹
Tertemiz Mutfakta Şahane Bir Kahvaltı! 🍽️
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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