onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?

etiket Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.07.2025 - 10:31

Kabul edelim hiç birimiz reklamlardaki gibi güneşi neşeyle selamlayarak uyanmıyoruz. Rahat yatağımızda kalıp keyif yapmak istiyoruz ama nafile, sorumluluklar bekler. Sabah kalkınca hepimiz enerjik olmak isteriz ki günün yoğunluğunu sırtlayacak gücümüz olsun. Ama bazen ne yapsak da o havayı yakalayamıyoruz. 

Belki de ihtiyacın olan şeyi sen bile bilmiyorsun… Bu testin sonunda güne başlarken sana ne iyi gelir buluyoruz. Hadi başla bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Uyandığın odanın duvarında bir tablo asılı olsa hangisini seçerdin?

2. Hangi kahvaltı tam senlik?

3. Telefonunun alarm melodisi bunlardan biri olsa ne seçerdin?

4. Evini bir film seti gibi hayal et… Sahne ne olurdu?

5. Sabah modunu anlatacak bir film karakteri seç:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sabah seni mutlu edecek minik bir jest ne olurdu?

7. Sabah playlistin?

8. Peki sabah uyandığında genelde ilk ne dersin?

Tertemiz Bir Ev! 🧹

Senin için sabahın huzuru temiz bir evden başlıyor. Belki de gece yatmadan önce bile sabah kalkınca ortalığı toparlayayım diye plan yapıyorsun. Koltukların üzerinde tek bir kırıntı kalmayacak, tozlar köşe bucak alınacak. 

İçinde, düzenle birlikte zihnini de resetleyen bir yanın var. O yüzden temizlik yapmak senin için bir iş değil, bir meditasyon gibi. Bugün kalk, süpürgeyi fişe tak, salonu mis gibi kokut. Sonra kahveni al, tertemiz evin ortasında ayaklarını uzat. O zaman göreceksin, günün nasıl hafif başlayacak!

Tertemiz Mutfakta Şahane Bir Kahvaltı! 🍽️

Tertemiz Mutfakta Şahane Bir Kahvaltı! 🍽️

Senin için güne iyi başlamanın sırrı belli: Toplu, düzenli bir mutfak ve nefis bir kahvaltı. Masada taze simit, sıcak çay, peynir, yumurta… O tabaklar öyle ortalıkta kalmayacak, mutfak pırıl pırıl olacak ki sen de keyfini çıkarabilesin. Sabahları şöyle özenle kurulan kahvaltı sofraları sana güç veriyor. Bugün belki mutfağı toparlayıp kendine minik bir ziyafet hazırlarsın. Unutma, küçük mutluluklar sabah enerjisini katlar!

Ferah Bir Rüzgar ve Temiz Hava! 🌿

Senin sabah ruhun pencereyi ardına kadar açmak istiyor. Dışarıdaki mis gibi hava odaya dolacak, perdeler uçuşacak… O an senin için tam bir tazelenme ritüeli. Belki bir kahveyle cam kenarına kurulursun, belki evi şöyle bir havalandırıp içindeki o ağır havayı dışarı uğurlarsın. Yenilenmiş bir ortam, ferah bir nefes, sakin bir müzik… İşte o zaman gün sana kucak açar.

Yeni Yıkanmış Mis Gibi Çarşaflar! 🪄

Sen uyku kalitesinin değerini çok iyi bilenlerdensin. O yüzden senin için güne başlamanın yolu, mis gibi yıkanmış çarşaflardan geçiyor. Sabah o yumuşak nevresim kokusunu içine çekmek bile tüm enerjini yerine getiriyor. Belki yeni yıkanmış yastık kılıfın, belki mis kokulu pijamalar… Hepsi tam senlik. Bugün kendine bir iyilik yap, odanı tazele, yatak örtünü yenile, o konforun tadını çıkar. Emin ol, günün bambaşka bir modda başlayacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın