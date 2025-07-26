Güne İyi Başlamanı Sağlayacak Şey Ne?

Kabul edelim hiç birimiz reklamlardaki gibi güneşi neşeyle selamlayarak uyanmıyoruz. Rahat yatağımızda kalıp keyif yapmak istiyoruz ama nafile, sorumluluklar bekler. Sabah kalkınca hepimiz enerjik olmak isteriz ki günün yoğunluğunu sırtlayacak gücümüz olsun. Ama bazen ne yapsak da o havayı yakalayamıyoruz.

Belki de ihtiyacın olan şeyi sen bile bilmiyorsun… Bu testin sonunda güne başlarken sana ne iyi gelir buluyoruz. Hadi başla bakalım!