Günde En Az 1 Kez Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Günde En Az 1 Kez Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Sen bize kendini ve hayatını anlat, biz d günde en az 1 kere de olsa dinlemen gereken sana çok iyi gelecek, enerji verecek o şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle güne kaç gibi başlıyorsun?
2. Peki kahvaltı hazırlayacaksın, hangisini hazırlarsın?
3. Sen genellikle dinleyen misin yoksa konuşan mı?
4. Genellikle güne nasıl bir ruh hali ile başlıyorsun?
5. Kendini bir kelime ile anlatmanı istesek?
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6. Genelde dışarıda mı vakit geçirmeyi seviyorsun yoksa evde mi?
7. Seni en son üzen olay neydi?
8. Son olarak şu an nerede olmak isterdin?
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