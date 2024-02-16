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Günde En Az 1 Kez Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Günde En Az 1 Kez Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:34

Sen bize kendini ve hayatını anlat, biz d günde en az 1 kere de olsa dinlemen gereken sana çok iyi gelecek, enerji verecek o şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle güne kaç gibi başlıyorsun?

2. Peki kahvaltı hazırlayacaksın, hangisini hazırlarsın?

3. Sen genellikle dinleyen misin yoksa konuşan mı?

4. Genellikle güne nasıl bir ruh hali ile başlıyorsun?

5. Kendini bir kelime ile anlatmanı istesek?

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6. Genelde dışarıda mı vakit geçirmeyi seviyorsun yoksa evde mi?

7. Seni en son üzen olay neydi?

8. Son olarak şu an nerede olmak isterdin?

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Jonathan Roy - Back To The Moon (Live Acoustic Performance)

Evgeny Grinko - Dusty Room

Stereophonics - I Wanna Get Lost With You

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