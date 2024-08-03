Gün İçinde Enerjini Tavan Yapacak Atıştırmalık Bu Testin Sonunda!

Tabii ki atıştırmalık denilince akla sürekli tuzlu tarifler gelmez. Gün içinde tatlı aşerenlerdensen bu pratik muffin tarifi işine çok yarayacak. 😍

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

200 gr un

0,5 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

100 gr esmer şeker

2 yumurta

70 gr erimiş tereyağı

50 gr damla çikolata

Yapılışı:

1. Bütün malzemeleri bir kaba alarak güzelce karıştıralım ve her şeyi homojen hale getirelim. Önceden yağladığımız 9 adet muffin kalıbına bu karışımı pay edelim.

2. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirelim ve belirtilen süre boyunca pişirelim.

3. Pişen muffinlerimizi dışarı alarak soğumaya bırakalım. Ilık veya soğuk olarak servis edelim.

Muhteşem pişirme teknolojisinden faydalanarak yaptığınız bu muffinlerin içi bulutsu yumuşaklıkta, üstü ise çıtır bir kıvamda olacak. Çayla veya kahveyle tüketmek için daha iyisi düşünülemez. Elinize sağlık! 👏

Tabi ki bununla bitmedi. Bu tatlının yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Elmalı Tarçınlı Rulo

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Malzemeler:

Milföy hamuru

Dilimlenmiş elma

Tarçın

Şeker

Yapılışı: Milföy hamuruna dilimlenmiş elmaları, tarçını ve şekeri ekleyin. Rulo yaparak sarın. Üzerine tereyağı sürün. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye getirin ve 10-12 dakika pişirin. Lezzetli tadı ile sizi sizden alacak!