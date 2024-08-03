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Gün İçinde Enerjini Tavan Yapacak Atıştırmalık Bu Testin Sonunda!

etiket Gün İçinde Enerjini Tavan Yapacak Atıştırmalık Bu Testin Sonunda!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 19:01

Hayatımızın yoğun temposunda, gün boyunca enerjimizi korumak ve verimli olabilmek için doğru beslenmek önemlidir. Hadi başlayalım ve enerjini tavan yapacak atıştırmalığı beraber keşfedelim👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Günün hangi saati kendini daha enerjik hissediyorsun?

2. Hafta sonları sabah kaç gibi uyanıyorsun?

3. Peki, genel enerjini puanlamanı istesek...

4. Bunlar arasından favorini seçer misin?

5. Bu renklerden hangisi sana daha çok enerji veriyor?

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6. Genelde yemeğini kendin mi yaparsın yoksa dışarıdan mı yersin?

7. Sabah kahvaltısıyla aran nasıl?

8. Son olarak, şu anki moodunu anlatan bir emoji seç!

Kızarmış Lor Topları!

Kızarmış Lor Topları!

Çıtır mı çıtır akışkan iç dolgulu lor toplarına hayır diyemeyeceğini biliyoruz. O halde bu pratik ve kolay tarifi denemeye hemen geçmek için daha ne bekliyorsun?

Hazırlama Süresi: 8 dk

Pişirme Süresi: 8 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 125 gram un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 125 gram lor peyniri

  • 50 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 10 gram tereyağı

  • 10 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1.Unu kabartma tozu ile birleştirelim. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı alıp karıştıralım. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edelim.

2.Kaşık yardımı ile toplar oluşturalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer  haznesine hazırladığımız topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.

3. Toplarımızı %90 daha az yağ gerektiren Fat Removal teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirelim. 

4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştıralım ve üzerlerine pudra şekeri serpelim.

Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. Afiyet olsun! 😉

Tabii ki bununla da bitmedi! Bu çıtır çıtır topların yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Yumurtalı Muffin

Hazırlama süresi: 5 dakika  

Pişirme süresi: 10-12 dakika 

  • Doğranmış biber

  • Domates

  • Ispanak  

  • Peynir 

  • Tuz  

  • Karabiber 

Yapılışı: Yumurtaları çırparak sebzeleri ekleyelim.  Harcu muffin kaplarına dökelim ve peyniri ekleyelim.  Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirelim. Afiyetle yiyeceğiniz yumuşak muffinler hazır!

Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin!

Çikolata Parçacıklı Kurabiye Muffin!

Tabii ki atıştırmalık denilince akla sürekli tuzlu tarifler gelmez. Gün içinde tatlı aşerenlerdensen bu pratik muffin tarifi işine çok yarayacak. 😍

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 200 gr un

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 100 gr esmer şeker

  • 2 yumurta

  • 70 gr erimiş tereyağı

  • 50 gr damla çikolata

Yapılışı:

1. Bütün malzemeleri bir kaba alarak güzelce karıştıralım ve her şeyi homojen hale getirelim. Önceden yağladığımız 9 adet muffin kalıbına bu karışımı pay edelim.

2. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirelim ve belirtilen süre boyunca pişirelim.

3. Pişen muffinlerimizi dışarı alarak soğumaya bırakalım. Ilık veya soğuk olarak servis edelim.

Muhteşem pişirme teknolojisinden faydalanarak yaptığınız bu muffinlerin içi bulutsu yumuşaklıkta, üstü ise çıtır bir kıvamda olacak. Çayla veya kahveyle tüketmek için daha iyisi düşünülemez. Elinize sağlık! 👏

Tabi ki bununla bitmedi. Bu tatlının yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Elmalı Tarçınlı Rulo

Hazırlama süresi: 10 dakika  

Pişirme süresi: 10-12 dakika  

Malzemeler:  

  • Milföy hamuru  

  • Dilimlenmiş elma  

  • Tarçın  

  • Şeker  

Yapılışı: Milföy hamuruna dilimlenmiş elmaları, tarçını ve şekeri ekleyin.   Rulo yaparak sarın. Üzerine tereyağı sürün.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye getirin ve 10-12 dakika pişirin.  Lezzetli tadı ile sizi sizden alacak!

Selanik Gevreği!

Selanik Gevreği!

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece 

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı yulaf unu

  • 1 su bardağı kuru meyve

  • 1 çay bardağı fındık

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu köpürene kadar çırpın.

2. Yulaf ununu ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Kuru meyve, fındık ve Antep fıstığını da ekleyip karıştırın.

3. Hazır olan karışımı, pişirme kağıdı serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.

4. Isıyı 160 dereceye ayarlayıp 20 dakika pişirin.

5. Pişen Selanik gevreğinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha rahat kesebilmek için 30 dakika dondurucuda bekletin.

6. Dondurucudan aldıktan sonra ince dilimler halinde kesin ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.160 derecede 7 dakika süreyle kurutun. Afiyet olsun!

Muhteşem pişirme teknolojisinden faydalanarak yaptığınız bu gevreklerin üstü çıtır bir kıvamda olacak. Çayla veya kahveyle tüketmek için daha iyisi düşünülemez. Elinize sağlık! 👏

Tabi ki bununla bitmedi. Bu tatlının yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Muzlu Yulaf Barları

 Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika  

Malzemeler:  

  • Ezilmiş muz  

  • Yulaf ezmesi  

  • Bal  

  • Tarçın  

  • Kuru meyve 

  • Fındık  

Yapılışı:  Tüm malzemeleri karıştırın ve karışımı bir kaba alın.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve elinizdeki harcı 15 dakika pişirin.  Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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