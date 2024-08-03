Gün İçinde Enerjini Tavan Yapacak Atıştırmalık Bu Testin Sonunda!

Çıtır mı çıtır akışkan iç dolgulu lor toplarına hayır diyemeyeceğini biliyoruz. O halde bu pratik ve kolay tarifi denemeye hemen geçmek için daha ne bekliyorsun?
Hazırlama Süresi: 8 dk
Pişirme Süresi: 8 dk
Pişirme Derecesi: 170°
Malzemeler:
Yapılışı:
1.Unu kabartma tozu ile birleştirelim. Başka bir kasede ise lor, yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı alıp karıştıralım. Un karışımını lor karışımına ekleyip karıştırarak hafif yapışkan bir hamur elde edelim.
2.Kaşık yardımı ile toplar oluşturalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine hazırladığımız topları yan yana yerleştirin. Toplar piştiğinde şişeceğinden aralarında biraz boşluk bırakın.
3. Toplarımızı %90 daha az yağ gerektiren Fat Removal teknolojisinden faydalanarak altın rengine ulaşana kadar belirtilen derecede pişirelim.
4.Sıcak topları bir kasede tereyağı ile karıştıralım ve üzerlerine pudra şekeri serpelim.
Dilerseniz cihazın sıcak tutma modunu aktif hale getirerek toplarınızı sonrası için de ayırabilirsiniz. Afiyet olsun! 😉
Tabii ki bununla da bitmedi! Bu çıtır çıtır topların yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.
Yumurtalı Muffin
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 10-12 dakika
Doğranmış biber
Domates
Ispanak
Peynir
Tuz
Karabiber
Yapılışı: Yumurtaları çırparak sebzeleri ekleyelim. Harcu muffin kaplarına dökelim ve peyniri ekleyelim. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirelim. Afiyetle yiyeceğiniz yumuşak muffinler hazır!
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