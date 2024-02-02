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Gün Boyunca Enerjinizi Kaybetmemek İçin Evde Deneyebileceğiniz 10 Kahvaltılık Tarifi

etiket Gün Boyunca Enerjinizi Kaybetmemek İçin Evde Deneyebileceğiniz 10 Kahvaltılık Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 20:31

Kişisel tercihleriniz ne olursa olsun kahvaltı şüphesiz günün en önemli öğünü. Günün geri kalanında yeterli enerjiye sahip olmak ve dinç şekilde işleri yerine getirmek için ihtiyacınız olan kahvaltıya, yoğun iş veya okul rutini sebebiyle gereken vakti ayıramıyor olabilirsiniz. Ama bu aynı pratiklikte kahvaltılar hazırlayamayacağınız anlamına gelmiyor.

Özellikle mutfakta işleri kolaylaştıran muhteşem ekipmanlarınız varsa hem doyucu hem kolay kahvaltılıklar da hazırlayabilirsiniz. İşte herkesin denemesi gereken o leziz tarifler! ✌️

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1. Izgara Peynirli Sandviç

1. Izgara Peynirli Sandviç

Tost yemesi ve hazırlaması en kolay kahvaltılıklardan biri. Ama bizim önerimiz olan yumurtalı hali, besin değeri bakımından zengin olması ve uzun süre tok tutması sebebiyle aradığınız o pratik lezzet olabilir!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gr Çedar peyniri

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 8 dilim tost ekmeği

Yapılışı:

1. Öncelikle peynirleri alıp incecik dilimleyin ve tost ekmeklerinin her iki tarafına erimiş tereyağı sürün.

2. Dilimlediğimiz peynirleri 4 ekmek arasında pay edin ve ekmeklerin kalan kısımlarını üst üste kapatın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetini açarak içine sandviçlerinizi koyun. Belirtilen süre boyunca pişirin ve cihazın fırına kıyasla %70 daha az enerji harcayan işleminin sonlanmasını bekleyin. Zamandan ve enerjiden yüksek ölçüde tasarruf sağlayan cihaz sayesinde sandviçlerinizi, klasik yağda pişirmeye kıyasla %90 daha yağsız ve fit şekilde hazırlayabilirsiniz. 😉

4. Pişen sandviçlerinizi dışarı alın ve sıcak sıcak servis edelim! Fazla gelen dilimleri 'Sıcak Tutma' modunu kullanarak cihaz haznesinde bırakmayı da tercih edebilirsiniz.

15 dakikadan daha kısa sürede hazırlanan bu tarifi evde, iş yerinde veya yolda afiyetle tüketebilirsiniz. 🥳

2. Sebzeli Omlet

2. Sebzeli Omlet

Sebzeli omleti dolabınızda kalan bütün sebzelerle yapma imkanınız var. Ama biz sizin için kabaklı biberli bir örnek seçtik! 👇👌

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 100 gram kırmızı dolmalık biber

  • 100 gram dolmalık kabak

  • 1 adet taze soğan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 3 adet yumurta

  • 50 milimetre süt

  • 5 gram tarhun otu

  • Bir tutam taze karabiber ve tuz

Yapılışı:

1. Kırmızı dolmalık biberi ve dolmalık kabağı küp küp doğrayın.

2. Yeşil soğanları ince ince doğrayıp biberlerle ve kabaklarla karıştırın.

3. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL haznesine dökün ve 5 dakika belirtilen ısıda pişirin.

4. Bu esnada tarhun otu yapraklarını ince ince kesin.

5. Yumurta ve sütü bir kapta çırpın. Tarhun otunu ve diğer baharatları da içine ekleyerek çırpmaya devam edin.

6. Yumurtalı karışımı Philips Airfryer 7000 XXL içindeki pişmiş sebzelerin üzerine döküp 10 dakika boyunca 170 derecede pişirin. 

Bu tarifin yanına 1-2 dilim çavdar ekmeği veya tam tahıl ekmek ekleyerek besleyiciliği daha da artırabilirsiniz. ✌️

3. Kahvaltılık Wrap

3. Kahvaltılık Wrap

Güne farklı bir başlangıç yapmak isterseniz, günün her öğününe çok yakışan bu doyurucu wrap tarifini deneyebilirsiniz! 

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 160° - 180°

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 tutam tuz ve karabiber

  • 1 adet domates

  • 4 adet kültür mantarı

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı taze frenk soğanı

  • 1 tutam tuz ve karabiber

  • 2 tortilla ekmeği

  • 30 gr peynir

  • 20 gr göbek salata 

Yapılışı:

1. Yumurtaları bir kaba alarak tuz ve karabiberle birlikte çırpın. Ardından karşımı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarına dökün. Ara ara karıştırarak 10 dakika boyunca 160 derecede pişirin.

2. Yumurtanız pişerken domatesleri ve mantarları doğramaya başlayın. Yoğurdu, frenk soğanını ve baharatları karıştırın.

3. Pişen yumurtayı dışarı alın ve yerine tortilla ekmeklerini yerleştirerek 2 dakika 180 derecede ısıtın.

4. Yoğurt sosu ısınan tortilla ekmeklerine sürün, ardından yumurtayı, domatesi ve mantarı ekleyin. En üste rende peyniri ve marulu ilave ettikten sonra kahvaltınızı afiyetle tüketin!

Bu kadar basit! 😋💚

4. Sufle Yumurta

4. Sufle Yumurta

Kahvaltıda sevimli görünen fakat aynı ölçüde doyurucu ve lezzetli olan bir tat arıyorsanız sufle yumurta tarifi tam sizlik! 👇

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet taze soğan

  • 1/2 dilim köz kırmızı biber

  • 1 adet kokteyl sosis

  • 3 adet kaşar peyniri (küp doğranmış)

  • 2 adet taze fesleğen 

  • 1 yemek kaşığı domates rendesi

  • 1 çay kaşığı tereyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. İlk önce tereyağını sufle kabının dibine koyun.

2. Üzerine domates rendesini ve kaşar peynirini ilave edin.

3. Soğan, kırmızı biber, sosis ve fesleğenleri de doğradıktan sonra ekleyin. 

4. Malzemelerin ortasını hafifçe açarak yumurtayı bu boşluğa kırın. 

5. Tuz ve karabiberi serpin.

6.  Philips Airfryer 7000 XXL'ınızı çalıştırın ve belirtilen süre boyunca pişirin.

Sadece 12 dakikada istediğiniz kıvamda pişecek bu tarifi dilerseniz bütün aileniz için de hazırlayabilirsiniz. Philips Airfryer 7000 XXL'ın 2 kg (8.3 lt) kapasitesi sayesinde malzeme miktarını kişi sayısı kadar artırabilir ve 7 kişiye kadar kahvaltılık sufleler hazırlayabilirsiniz. 😉

5. Keçi Peynirli ve Pesto Soslu Frittata

5. Keçi Peynirli ve Pesto Soslu Frittata

Klasik yumurta tariflerinden sıkıldaysınız bu harika dokudaki lezzet tam sizlik!

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 20 dk

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 6 yumurta

  • 60 gr kırmızı soğan

  • 50 gr çeri domates

  • 15 gr pesto

  • 25 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber (öğütülmüş)

Yapılışı:

1. Kırmızı soğanı halka halka doğrayın. Çeri domatesleri dört parçaya ayırın.

2. Ayrı bir kasede yumurtaları tuz ve karabiberle birlikte çırpın. 

3. Kestiğiniz soğanları yumurtalı karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarını yağlayın. Yağladığınız kaseye yumurtalı karışımı dökün. Üzerine keçi peynirlerini ufalayın. Ufak parçalara ayırdığınız domatesleri ve pesto sosunu da ilave ettikten sonra cihaz haznesini içeri itin.

5. Derece ve dakika ayarını yaparak yumurtayı pişmeye bırakın.

Hafif kekimsi kalınlığı ve renkli dokusu ile çok hoş görünen bu tarif size tüm gün enerji verecek. 💪

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6. Ekmek Pizza

6. Ekmek Pizza

Evdeki eski ekmekleri değerlendirmeniz için harika bir önerimiz var! ✌️

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 1 adet bayat ekmek

  • 190 gr kaşar peyniri

  • 100 gr sucuk

  • 1 adet domates

  • 1 adet yumurta

  • Kırmızı toz biber

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Kaşar peynirini rendeleyin, sucukları dilimleyin.

2. Peyniri, yumurta ve baharatlarla karıştırın.

3. Domatesleri küp küp doğrayın, ardından kaşarlı karışıma ekleyin.

4. Ekmekleri dilimleyin ve hazırladığınız karşımı ekmeklere sürün, en üste ise sucukları koyun. 

5. Hazırladığınız ekmek pizzalarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve belirtilen süre boyunca kontrollü şekilde pişirin.

Bütün malzemeleri yağa gereksinim duymadan pişiren cihaz sayesinde sucukları klasik yöntemlere göre %99 daha az yağlı ve fit pişirebilirsiniz. Harika değil mi? 🧡

7. Yaban Mersinli ve Kayısılı Pişmiş Yulaf Ezmesi

7. Yaban Mersinli ve Kayısılı Pişmiş Yulaf Ezmesi

Kahvaltıda tatlı yeme taraftarıysanız size de bir önerimiz var!

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 100 gr yulaf ezmesi

  • 150 ml badem sütü

  • 120 gr kayısı

  • 1 yemek kaşığı yaban mersini

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 yemek kaşığı badem

Yapılışı:

1. Öncelikle kayısıları yıkayın ve çekirdeklerinden ayırıp küçük küçük doğrayın. Yulaf ezmesini sütle ve karbonatla karıştırın.

2. Bademleri büyük büyük doğrayın. Yulaflı karışımın üzerine kayısıları, bademleri ve yaban mersinlerini ekleyip tekrar karıştırın.

3. Elde ettiğiniz karışımı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarına dökün  ve belirtilen süre boyunca pişirin.

Hem ekstra enerji veren hem de kas gelişimini destekleyen bu tarifi meyvelerle ve yoğurtla birlikte dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. 😍

8. Badem ve Yulaf Dekorlu Muzlu Erikli Muffin

8. Badem ve Yulaf Dekorlu Muzlu Erikli Muffin

Kahve kurabiye tarzı bir kahvaltı alışkanlığınız varsa onun için de besleyici ve doyurucu bir önerimiz var!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 80 gr un

  • 20 gr mısır nişastası

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 50 gr yulaf ezmesi

  • 30 gr file badem

  • 80 gr şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 tutam tuz

  • 1 yumurta

  • 60 ml pirinç içeceği

  • 20 ml limon suyu

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 100 gr erik

  • 80 gr muz

Yapılışı:

1. Öncelikle un, mısır nişastası, kabartma tozu, yulaf, şeker, badem, tarçın, tuz ve kabartma tozunu iyice karıştırın.

2. Ayrı bir kapta yumurtaları pirinç sütü, limon suyu ve yağ ile birlikte karıştırın.

3. Erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini atın ve küçük küçük doğrayın. Muzu çatalla ezerek püre haline getirin.

4. Yumurtalı karışımı unlu karışımla birleştirin, erikleri ve püre haline gelen muzu da bu karışıma ekleyin.

5. Ardından hamuru muffin kaplarına pay edin ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak belirtilen süre boyunca pişirin.

İşte bu kadar basit afiyet olsun! 👏

9. Çırpılmış Tofu

9. Çırpılmış Tofu

Geleneksel çırpılmış yumurtanın vegan hali olan bu protein deposu tarif, özellikle hayvansal besin kaynaklarını tüketmiyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir öneri!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı besin mayası

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Öncelikle tofuyu elinizle veya patates ezici yardımıyla parçalayın. Ardından kalan bütün malzemeleri üzerine ekleyerek güzelce karıştısın ve Philips Airfryer 7000 XXL içine sığacak bir pişirme kabına aktarın.

2. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırarak 10 dakika bekleyin.

3. Süre sonunda tofuyu dışarı alarak ister ekmek dilimlerinin üstüne, isterseniz de doğrudan servis tabağına aktarın.

Bu harika tarifin besleyiciliğini artırmak isterseniz yanına yarım avokado dilimlemeyi de deneyebilirsiniz. 💚

10. Yumurta ve Avokadolu Şakşuka

10. Yumurta ve Avokadolu Şakşuka

Daha önce şakşukayı gün ortasında yemiş olsanız bile üzerine birkaç yumurta, yanına ise avokado ile servis ederek oldukça besleyici bir kahvaltı menüsü hazırlayabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 12 dakika

Pişirme süresi: 43 dakika

Pişirme derecesi: 160° - 180°

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 1 kırmızı dolmalık biber

  • 1 sarı dolmalık biber

  • 1,5 yemek kaşığı taze kişniş

  • 200 gr domates, küp küp doğranmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam arnavutbiberi

  • 1 tutam kimyon

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 defne yaprağı

  • 2 yumurta

  • 1 avokado

  • 1 yemek kaşığı taze kişniş

Yapılışı:

1. İlk önce soğanı doğrayın, biberleri dilimleyin ve kişnişi doğrayın.

2. Ardından soğanı ve biberleri büyükçe bir kaseye alıp üzerine domatesleri ekleyin. Zeytinyağı ve baharatlarla birlikte güzelce harmanlayın. Karışımı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme aksesuarına alın.

3. Cihazı 10 dakika belirtilen ısıda çalıştırın.

4. Süre sonunda sepeti çıkarıp sebzeleri karıştırın, ısıyı 160 dereceye getirin ve 20 dakika daha bu şekilde çalıştırın.

5. Süre sonunda sepet içindeki defne yaprağını alın, pişen sebzelerin ortasına çukur açarak bu çukurlara yumurta kırın ve 13 dakika daha pişirin.

6. Kahvaltınız hazırlanırken avokadoyu ikiye bölerek dilimleyin, kişnişi doğrayın ve pişen şakşukanın üzerine alın.

Bu harika kahvaltı sizi bütün gün tok tutacak ve enerjinizi iki katına çıkaracak. 🤩

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