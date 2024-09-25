Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Green Card Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?
Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Green Card Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Green Card (Yeşil Kart) çekilişi, her yıl binlerce kişinin hayalini süsleyen bir fırsat sunuyor. Evlilik, çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenlerin katıldığı bu süreç 2024 yılı için büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki Green Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman başlıyor? Green Card başvurusu nasıl yapılır?
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Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?
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Green Card Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?
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