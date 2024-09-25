Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Green Card Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?

Her yıl DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılıyor. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınıyor. 2024 yılı Green Card başvuru takvimi ise henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi başvurular bu yıl da Ekim/Kasım ayları arasında yapılacak. Buna göre önümüzdeki haftalarda resmi bir duyurunun yapılması bekleniyor.