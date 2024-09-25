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Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Green Card Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?

Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Green Card Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 22:56

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Green Card (Yeşil Kart) çekilişi, her yıl binlerce kişinin hayalini süsleyen bir fırsat sunuyor. Evlilik, çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenlerin katıldığı bu süreç 2024 yılı için büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki Green Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman başlıyor? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

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Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Green Card (Yeşil Kart) Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Her yıl DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılıyor. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınıyor. 2024 yılı Green Card başvuru takvimi ise henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi başvurular bu yıl da Ekim/Kasım ayları arasında yapılacak. Buna göre önümüzdeki haftalarda resmi bir duyurunun yapılması bekleniyor.

Green Card Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Green Card Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Bu yıl için belirli tarihler açıklandığında, başvuru yapmak isteyenlerin dikkatli olması ve gerekli belgeleri hazırlamaları önem taşıyor. Green Card çekilişine başvurmak için, adayların resmi DV Lottery web sitesine (https://dvprogram.state.gov/) gitmeleri gerekiyor. Başvuru formunu doldururken kişisel bilgilerin eksiksiz ve hatasız bir şekilde girilmesi son derece önemli. Yanlış veya eksik bilgiler başvurunuzun geçersiz olmasına yol açabilir.

Green Card Başvuru Ücreti Var mı?

Green Card Başvuru Ücreti Var mı?

Başvurular ücretsiz olarak yapılabiliyor ve herhangi bir resmi kuruma başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Ancak başvurusu kabul edilenler sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödüyor.

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