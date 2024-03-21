Gözeneklerinizi Mıknatıs Gibi Temizleyen Büyülü Fiddy Method ile Cildinizdeki Siyah Noktalara Veda Edin!
Gözeneklerinizi Mıknatıs Gibi Temizleyen Büyülü Fiddy Method ile Cildinizdeki Siyah Noktalara Veda Edin!
Fiddy Method, yeni ortaya çıkan uygulamalardan. Kore'den gelen bu güzellik siyah noktalar için yapılan bir bakım. Yağlı ciltlerdeki fazlalığı temizlemeye yardımcı bu uygulamayı merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Yağlı ciltlerin en büyük problemi akneler. Yağlı ve akneye meyilli bir cildiniz varsa bakım işi sizin için çok daha önemli hale geliyor.
Bu yöntemi uygulamak için ilk yapılması gereken cildi derinlemesine temizlemek.
Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük
Cildini tertemiz yaptıktan sonra asıl iş başlıyor.
Bibimcos AHA-BHA Tonik
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İkinci adım ise kil maskesi yapmak.
Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi
Artık son aşamaya geldik. Bu aşamada yağ ile cildi iyice temizleyerek son noktayı koyuyoruz.
Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ
Soft Fiddy Methodu uygulamak için bu iki ürün size yeter.
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Fiddy Method için bu üçlüyü kullanmak mümkün.
Düzenli bakımla siyah noktaların da kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz!
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