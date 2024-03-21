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Gözeneklerinizi Mıknatıs Gibi Temizleyen Büyülü Fiddy Method ile Cildinizdeki Siyah Noktalara Veda Edin!

etiket Gözeneklerinizi Mıknatıs Gibi Temizleyen Büyülü Fiddy Method ile Cildinizdeki Siyah Noktalara Veda Edin!

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 16:31

Fiddy Method, yeni ortaya çıkan uygulamalardan. Kore'den gelen bu güzellik siyah noktalar için yapılan bir bakım. Yağlı ciltlerdeki fazlalığı temizlemeye yardımcı bu uygulamayı merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Yağlı ciltlerin en büyük problemi akneler. Yağlı ve akneye meyilli bir cildiniz varsa bakım işi sizin için çok daha önemli hale geliyor.

Kullanılan ürünler sonrasında ciltteki gözenekler iyice kapanıyor. Böyle bir cildi temizlemek için de ekstra bir bakıma ihtiyaç var. Koreli Jude Chao, bu soruna çözüm bulmak için Fiddy Methodu geliştiriyor.

Bu yöntemi uygulamak için ilk yapılması gereken cildi derinlemesine temizlemek.

Burada cildiniz için iyi bir temizleyici kullanmanız gerek. Cilt temizliği Fiddy Methoda cildi hazırlamak için önemli ve gerekli bir aşama. O yüzden seçeceğiniz ürünlere dikkat etmelisiniz.

Temizleyici olarak sana bir önerimiz şu olabilir: 👇

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük

Köpük temizleyici cildinizi derinden temizlemek için ideal bir ürün. Temizlemenin yanında ciltteki nem dengesini de sağlıyor. İçinde 8 çeşit hyaluronik asit bulunuyor. 

Cildi tahriş etmeden temizleyen köpüğü buraya tıklayarak hemen sepete atabilirsiniz.

Cildini tertemiz yaptıktan sonra asıl iş başlıyor.

Fiddy Methodun ilk adımı Salisilik asit içeren bir tonik kullanmak. Toniği yüzünüze güzelce sürüp 15-20 dakika beklemelisiniz. Toniği tüm yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi siyah noktaların çok olduğu yerlere de uygulayabilirsiniz. 

Peki bunun için hangi toniği kullanmalıyım diyorsanız size önerebileceğimiz bu ürünü deneyebilirsiniz. 👇

Bibimcos AHA-BHA Tonik

Bibimcos AHA-BHA Tonik

Cildinizdeki ölü derileri, makyaj kalıntılarını ve kirleri temizlemek için ihtiyacınız bu tonik! Peeling yaparak cildi temizleyen tonik ciltteki birikmiş kirleri nazikçe gideriyor. Pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan Bibimcos Tonik, size aydınlık bir cilt sağlıyor.

Fiddy method'a uygun toniği satın almak için tıklayabilirsiniz.

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İkinci adım ise kil maskesi yapmak.

Cildinizi temizlediniz, toniklediniz. Sıra maske yapmada. Kil maskesi cildinizi daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken toniği yüzünüzden silmeden kil maskesini uygulamak. 

Kil maskesi için kullanabileceğiniz ürün ise şu: 👇

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Bibimcos Gözenek Temizliğine Özel Kil Maskesi

Güçlü emilim özelliği olan kil maskesi gözeneklerinizi temizlemeye yardımcı oluyor. Ciltte fazla salgılanan sebumu düzenlemek için bu kil maskesi şart! Kremsi formüle sahip kil maskesi cildi fazla kurutmuyor, bu sayede cildinizdeki yağ-nem dengesi sağlanıyor. 

Bol mineralli kil maskesi size iyi gelecek! Maskeyi gözenek sorunu yaşadığınız bölgelere sürmeniz mümkün. 

Göz ve ağız çevrenize sürmeden yüzünüze uygulayabileceğiniz maskeyi hemen satın almak için tıklayın.

Artık son aşamaya geldik. Bu aşamada yağ ile cildi iyice temizleyerek son noktayı koyuyoruz.

Son aşamada kullanılan yağın amacı gözeneklerdeki kiri ve sebumu temizlemek. Bu yağ tabii öyle sıradan bir yağ değil, bir temizleme yağı olmalı. Yağı cilde 2-3 dakika masaj yaparak uygulamanız gerekiyor. Masaj sonunda elinize gelen siyah nokta ve pütürlere şok olacaksınız!

Bunun için size önerebileceğimiz bir temizleyici yağ var. 👇

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ

Cildi kalıntılardan ve dış etkenlerden temizleyen Bibimcos Temizleme Amaçlı Yağ aynı zamanda gözenek bakımı da yapıyor. Cildi kurutmadan temizleyen yağ derinlemesine bir temizlik sağlıyor. 

Siyah nokta temizliğinin son aşaması yağa ulaşmak için tıklayın.

Soft Fiddy Methodu uygulamak için bu iki ürün size yeter.

Soft Fiddy Methodu uygulamak için bu iki ürün size yeter.

Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ ve Bibimcos Arındırıcı Toz Temizleyici cildinizi yormadan temizlik sağlıyor. Kısa sürede siyah noktalardan kurtulmak için bu ikiliyi kullanabilirsiniz. 

Bu iki ürünü birlikte kullanarak zamandan da tasarruf edebilirsiniz. İki üründen de bir miktar avucunuza alarak karıştırın ve masaj yaparak cildinize uygulayın. İşte bu kadar kolay!

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Fiddy Method için bu üçlüyü kullanmak mümkün.

Fiddy Method için bu üçlüyü kullanmak mümkün.

Fiddy methodunu en doğru ve en kolay şekilde uygulamak için ihtiyacınız olan bu üçlü! Tonerle temizleyip kil maskesi ile arındırdığınız cildinizi son olarak yağ ile temizleyerek siyah noktalara hızlıca veda ediyorsunuz. 

Bibimcos'un bu üç ürünü Fiddy methodu uygularken yeter de artar!

Düzenli bakımla siyah noktaların da kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz!

Fiddy Method için kullanabileceğiniz ürünleri önerdik, artık gerisi sizde! Hadi doğru bakıma... 💅

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