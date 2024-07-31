Göründüğü Kadar Zor Değil: Mutfağa Girmeye Üşenenlerin Bile Yapabileceği 10 Pratik Tarif
Göründüğü Kadar Zor Değil: Mutfağa Girmeye Üşenenlerin Bile Yapabileceği 10 Pratik Tarif
İşten eve geç mi geldiniz? Çok açsınız ama hiçbir şey yapmak istemiyor musunuz? Sorun değil!
Çünkü evdeki ana malzemelerle ve sadece dakikalar içinde harikalar yaratabilirsiniz. Üstelik bunu mutfakta yeni olsanız bile hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. İşte her eve şef dokunuşu getirecek pratik tariflerimiz!
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1. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata
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2. Sebzeli Mücver
3. Izgara Kral İstiridye
4. Kore Esintili Dana Köfte
5. Sebzeli Kabak Spagetti
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