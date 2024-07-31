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Göründüğü Kadar Zor Değil: Mutfağa Girmeye Üşenenlerin Bile Yapabileceği 10 Pratik Tarif

etiket Göründüğü Kadar Zor Değil: Mutfağa Girmeye Üşenenlerin Bile Yapabileceği 10 Pratik Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:01

İşten eve geç mi geldiniz? Çok açsınız ama hiçbir şey yapmak istemiyor musunuz? Sorun değil!

Çünkü evdeki ana malzemelerle ve sadece dakikalar içinde harikalar yaratabilirsiniz. Üstelik bunu mutfakta yeni olsanız bile hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. İşte her eve şef dokunuşu getirecek pratik tariflerimiz!

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1. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

1. Nektarinli Kabak Çekirdekli Salata

Yazın soğuk ve fresh yemekler en çok sevilenlerden. Eğer salataya yepyeni bir yorum getirmek isterseniz mevsim meyveleriyle hazırlanan bu tarif tam sizlik!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 30 gram balkabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gram roka

  • 50 gram semiz otu

  • 50 gram feta peyniri

  • 1 çay kaşığı balzamik kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeklerini cihazın sol sepetine yayın ve 3 dakika 200 derece ayarını yapın.

2. Nektarinleri yıkayıp ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra üzerine bal dökün ve bu şekilde sağ tavaya koyup 5 dakika 200 derece ayarını yapın. Dokunmatik dijital menü üzerinden ayarları yapın ve her iki tavayı da aynı anda çalıştırmaya başlayın.

3. Bir yandan diğer salatalık malzemeleri ve balzamik sos, feta peyniri, zeytinyağı, tuz karabiberi bir kasede karıştırın.

4. Nektarinler ve kabak çekirdekleri kavrulduktan sonra bunları da salatanın üzerine serpiştirin. 

İşte bu kadar! 🙂

2. Sebzeli Mücver

2. Sebzeli Mücver

Mücver sevmeyen yoktur heralde, ama iş pişirme aşamasına geldiğinde mücver yapmaktan çekinmeniz çok normal. O halde gelin fit ve leziz mücver tarifine geçelim.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları ve havucu rendeleyin, ardından sebzelerin fazla suyunu sıkın.

2. Rendelediğiniz sebzeleri bir kaba alın ve üzerine yumurtaları ekleyin.

3. Un, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin. Karıştırarak mücver harcını hazır edin.

4. Küçük toplar veya yuvarlak şekiller yaparak hazırladığınız mücverleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin.

5. Belirtilen ayarda pişirin. 

Cihazın normal kızartma işlemine kıyasla %99 yağ tasarrufu sağlayan özelliği sayesinde en fit mücverleri siz yapacaksınız. Hem de yan tarafta aperatifinizi hazır ederken. 🥳

3. Izgara Kral İstiridye

3. Izgara Kral İstiridye

Mücverlerin yanına şöyle içi sulu ve yumuşacık ızgara mantarlar eklemeye ne dersiniz? 

Hazırlanma süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kral istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto

  • 20 gram parmesan peyniri

  • 0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika sol sepette ızgara yapabilirsiniz.

2. Mantarları uzun kenarından dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.

3. Yağlanan mantarların cihazın boş sepetine alın ve 8 dakika 200 derece ayarını yapın. 

Bu noktada mücverler daha fazla yer kaplayacağından mücver topları sağ tavaya, mantarları ise sol tavaya alabilirsiniz. Ama tercihin tamamen size ve malzeme miktarına bağlı olduğunu unutmayın. 😘

4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.

Ekstra vakit harcamadan yapacağınız bu tarife bayılacaksınız!

4. Kore Esintili Dana Köfte

4. Kore Esintili Dana Köfte

Sadece dört basit adımda harika bir ana yemek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri sağ tavada 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

Cihazın her tarafı eşit pişiren teknolojisi, aynı zamanda etlerin içlerinin de en iyi şekilde pişmesini sağlayacak ve ağızda sulu sulu bir tat bırakacak.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

İşte bu kadar basit! Bu tarifin yanına yapılacak alternatif için aşağıdaki tarife bakmayı da unutmayın.

5. Sebzeli Kabak Spagetti

5. Sebzeli Kabak Spagetti

Pişirdiğiniz köfteleri her zaman pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Ama daha farklı bir şeyler denemek isterseniz, hemen yan haznede birkaç sebze pişirerek harika bir makarna da hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanma süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 185°C

Malzemeler:

  • Kabak 

  • Kırmızı biber 

  • Patates 

  • Domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika pişirin.

3. Kırmızı biberleri doğrayın ve onları da 185 derecede 10 dakika kızartın. Ardından domatesleri bir güzel közleyin. 

Cihazın çift haznesi sayesinde yanda köfteleriniz pişerken, sebzelerinizi de diğer haznede pişirebilirsiniz. Çünkü biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazneyi aynı anda kullanarak şipşak tarifler hazırlayabilirsiniz. 

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın. 

Afiyet olsun! 🤤

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6. Kuşkonmazlı Somon Fileto

6. Kuşkonmazlı Somon Fileto

Malzemesi az, pratik ve besleyici bir tarif mi arıyorsanız? O zaman sizin tarifiniz burada!

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 180 - 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, donmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert uçlarını kesip atın ve zeytinyağı ve tuz ile tatlandırın.

2. Dondurulmuş somon filetoları soğuk suyun altına tutun ve ardından kurulayıp tuz ile tatlandırın.

3. Kuşkonmazları cihazın sol haznesine, balık filetoları da sağ haznesine yerleştirin. Sol hazne için 12 dakika 200 derece, sağ hazne için 15 dakika 200 derece ayarı yapın ve her iki sepeti de aynı anda çalıştırın.

4. Süre sonunda her ikisi de güzelce pişen yemeklerinizi servis tabaklarına alın.

Cihazın balığın içini sulu sulu, kuşkonmazı ise çıtır çıtır yapan teknolojisi size enfes bir akşam yemeği sunacak! 😋

7. Soslu Kanat

7. Soslu Kanat

Pratik olmasına rağmen lokum gibi pişen, sosuyla damağınızı dolduran bu tarif herkesin favorisi olacak gibi görünüyor! 🍗

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 160 - 180 °C

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanadı

  • Süt

  • Yoğurt

  • Yağ

  • Salça

  • Tuz

Yapılışı:

1. Önce sosu için tavuk kanadı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını bu sosa iyice bulayın ve bu şekilde buzdolabında biraz dinlendirin.

3. Bekleyen tavukları istediğiniz hazneye koyup 160 derecede 12 dakika pişirin.

4. Süre sonunda ters çevirip ayarı 180 derecede 15 dakika yapın ve bu şekilde pişirin.

Sosuna herkesin bayılacağı tavuk kanatlarınız hazır! Tavuklar pişerken yanına ızgara sebze eklemek isterseniz aşağıda da bir önerimiz var. 😍

8. Izgara Sebze ve Mantar

8. Izgara Sebze ve Mantar

Bu tarif, tam olarak dolabınızda tek tük kalan sebzelerle yapabileceğiniz kadar kolay bir tarif! Üstelik hemen her tarifin yanına da eklenebilir.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 200 gram patlıcan

  • 200 gram kırmızı dolma biber

  • 100 gram kırmızı soğan

  • 100 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın, halka halka dilimleyin. Patlıcanı da yıkayıp onu da dilimleyin.

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve halkalar halinde kesin. 

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olacak şekilde ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, içine tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarları dilerseniz cihazın iki sepetine aynı anda pay edin, dilerseniz bir yanda başka bir tarif yaparken diğer tarafta sebzelerinizi ızgaralayın. Tercih tamamen size kalmış! 

Çünkü kokuları ve tatları birbirine karıştırmadan pişiren bu teknoloji sayesinde, elinizin altında 2 tane airfryer varmış gibi olacak.

Afiyet olsun! 🥰

9. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

9. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

Hem doyurucu hem fresh hem de yandaki boş tavada yapacağınız harika bir önerimiz var!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 22 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 240 gram konserve nohut

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 2 avokado

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 4 yemek kaşığı ılık su

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Nohutları süzün, bir kasede zeytinyağı ve grama masala ile karıştırın.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol sepetine alın ve 10 dakika 200 derece ayarını yapın.

3. Bu esnada avokadoları uzunlamasına kesin, çekirdeklerinden ayırın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

4. Hazır olan nohutları sepetten alıp yerine avokadoları koyun ve 12 dakika 200 derece ayarını yapın.

5. Solda avokadolarınız sağda diğer yemeğiniz pişerken tahin sosu hazırlamaya başlayın. Bunun için tahin, limon suyu, su ve deniz tuzunu karıştırın. İçine ince ince kıydığınız maydanozdan ekleyin.

6. Izgaralanan avokadoları dışarı alıp üzerine bu sostan gezdirin.

İşte bu kadar! Tek taşla iki kuş. 😍

10. Çikolatalı Kurabiye

10. Çikolatalı Kurabiye

Evet, yanlış okumadınız! Mutfakta hiç zorlanmadan kurabiye de yapabilirsiniz. Yanda avokadolar pişerken yapacağınız bu tarifle, yemek sonrası tatlı keyfini önceden garantileyeceksiniz.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 8-10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata (parçalanmış)

Yapılışı:

1. Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpın.

2. Karışıma yumurtayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

3. Un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın, son olarak çikolata parçalarını ekleyin.

4. Elde ettiğiniz hamurdan küçük toplar yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin.

5. 180°C'de 8-10 dakika pişirin.

Bunu yaparken yan tarafta hazırladığınız tarifin koku ve tat karışma riski olmaz. Çünkü cihazın mükemmel teknolojisi her tavayı kendi özel ayarında, dışarıya koku sızdırmadan pişirme konusunda ustadır. 🙃

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