Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Keyfiniz yerinde olmasına bir dakika bile müsaade edemeyiz. Bunları görünce bizim tadımız kaçtı, sizinki de kaçsın 😂
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1. Allah akıl fikir versin...
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2. Evliliği ne sanıyorlarsa artık...
3. Bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım!
4. Vayyy, çok tehlikelisiniz!
5. Çiğ köfte yaparken kıllı kollarıyla kendini tepsinin içine atmayan usta da ne bileyim...
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6. Derdi olmayanlara özel...
7. Bu normal mi peki?
8. Kimseye güven kalmadı yemin ederim.
9. Haftalık 100 bin'i duyunca bi aklım gitti yemin ederim ki...
10. Biraz da kahır dolu yaşamlar dersek...
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