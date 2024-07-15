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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.07.2024 - 14:01

Keyfiniz yerinde olmasına bir dakika bile müsaade edemeyiz. Bunları görünce bizim tadımız kaçtı, sizinki de kaçsın 😂

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1. Allah akıl fikir versin...

1. Allah akıl fikir versin...

2. Evliliği ne sanıyorlarsa artık...

2. Evliliği ne sanıyorlarsa artık...

3. Bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım!

3. Bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım!

4. Vayyy, çok tehlikelisiniz!

4. Vayyy, çok tehlikelisiniz!

5. Çiğ köfte yaparken kıllı kollarıyla kendini tepsinin içine atmayan usta da ne bileyim...

5. Çiğ köfte yaparken kıllı kollarıyla kendini tepsinin içine atmayan usta da ne bileyim...
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6. Derdi olmayanlara özel...

6. Derdi olmayanlara özel...

7. Bu normal mi peki?

7. Bu normal mi peki?

8. Kimseye güven kalmadı yemin ederim.

8. Kimseye güven kalmadı yemin ederim.

9. Haftalık 100 bin'i duyunca bi aklım gitti yemin ederim ki...

9. Haftalık 100 bin'i duyunca bi aklım gitti yemin ederim ki...

10. Biraz da kahır dolu yaşamlar dersek...

10. Biraz da kahır dolu yaşamlar dersek...
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