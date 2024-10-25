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Gördüğün An Canının Çektiği O Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket Gördüğün An Canının Çektiği O Yemeği Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 19:01

Sen bize yemek tercihlerini anlat, biz de sana hangi yemeğe aşık olduğunu söyleyelim. E hazırsan hadi teste!

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1. Öncelikle tarafını seç bakalım!

2. Baharat sever misin?

3. Bir film izlerken ne yemeyi tercih edersin?

4. Yemek yapmayı biliyor musun?

5. Sahilde bir şeyler atıştırmak istiyorsan, tercihin hangisi olur?

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6. Ömrünün sonuna kadar tek bir tatlı yiyecek olsan hangisini seçerdin?

6. Ömrünün sonuna kadar tek bir tatlı yiyecek olsan hangisini seçerdin?

7. Sabah kahvaltını seçer misin?

8. Sıcak bir yaz gününde asla vazgeçemeyeceğin o içecek hangisi?

Kesinlikle makarna veya tortellini!

Kesinlikle makarna veya tortellini!

Sen kremayı, sosları ve makarnanın tüm çeşitlerini seviyorsun. Hatta Philips Çift  Hazneli Airfryer'da yapacağın tortellini ve köz biber ikilisi tam olarak senin damak tadına uyacak. Sen bu dünyaya makarna yemeye gelmişsin. Makarnanın bir üst seviyesi olan tortellini de rüyalarını süsleyen bir yemek. Yediğin her an keyiften dört köşe oluyorsun!

Kesinlikle köfte patates!

Kesinlikle köfte patates!

Sen bu ikiliye resmen aşıksın. Gördüğün anda gözün başka hiçbir şey görmüyor. Hayallerini süsleyen yemek tabii ki de patates ve köfte. İkisinin uyumu sana çok iyi geliyor, bu yüzden de gördüğün anda başka hiçbir şey düşünemiyorsun. Sen bu dünyaya resmen köfte patates ikilisini yemek için gelmişsin.

Kesinlikle taco!

Kesinlikle taco!

Sen dünya mutfağını çok seviyorsun, o yüzden senin canın şöyle baharatlı, içi bol malzemeli bir şey çekiyor. E taco da tam olarak bunu karşılıyor. Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğin Morina Balıklı Taco ve Limonlu Bademli Kek senin favorin olabilir. Zaten taco gördüğün anda gözün başka hiçbir şey görmüyor, çok iyi biliyoruz!

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