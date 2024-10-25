Gördüğün An Canının Çektiği O Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Gördüğün An Canının Çektiği O Yemeği Tahmin Ediyoruz!
Sen bize yemek tercihlerini anlat, biz de sana hangi yemeğe aşık olduğunu söyleyelim. E hazırsan hadi teste!
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1. Öncelikle tarafını seç bakalım!
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2. Baharat sever misin?
3. Bir film izlerken ne yemeyi tercih edersin?
4. Yemek yapmayı biliyor musun?
5. Sahilde bir şeyler atıştırmak istiyorsan, tercihin hangisi olur?
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