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Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7' Vizyona Girdiği Hafta 258.765 Seyirciyle Listenin Zirvesinde!

Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7' Vizyona Girdiği Hafta 258.765 Seyirciyle Listenin Zirvesinde!

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Onedio Content - Onedio Editörü
13.12.2024 - 15:32

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ gişede zirveye yerleşti. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana rekorlara imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filmi ile geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi.

‘Çakallarlla Dans 7' listenin zirvesine yerleşti!

‘Çakallarlla Dans 7' listenin zirvesine yerleşti!

İlk hafta sonu 173.851 seyirci ile büyük bir başarıya ulaşan ve sinemaların yüzünü güldüren ‘Çakallarlla Dans 7’ vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu. Çakallar, yıllardır sürdürdüğü başarısına bir yenisini daha ekleyerek yerli sinemaya can suyu oldu.

‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…

‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…

Sürprizlerle dolu ‘Çakallarla Dans’ın 7.filminde İzmir’e gidip kendileri altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip seyircilere birbirinden komik anlar yaşatıyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atıyor.

Güçlü kadrosuyla çook güldürdü!

Güçlü kadrosuyla çook güldürdü!

Kral Pop medya sponsorluğunda gerçekleşen, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…

‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…

#işbirliği

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