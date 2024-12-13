Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7' Vizyona Girdiği Hafta 258.765 Seyirciyle Listenin Zirvesinde!
Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7' Vizyona Girdiği Hafta 258.765 Seyirciyle Listenin Zirvesinde!
Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ gişede zirveye yerleşti. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana rekorlara imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filmi ile geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi.
‘Çakallarlla Dans 7' listenin zirvesine yerleşti!
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‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…
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‘Çakallarla Dans 7’ sinemalarda…
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