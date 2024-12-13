Gişede Haftanın Yeni Lideri: 'Çakallarla Dans 7' Vizyona Girdiği Hafta 258.765 Seyirciyle Listenin Zirvesinde!

İlk hafta sonu 173.851 seyirci ile büyük bir başarıya ulaşan ve sinemaların yüzünü güldüren ‘Çakallarlla Dans 7’ vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu. Çakallar, yıllardır sürdürdüğü başarısına bir yenisini daha ekleyerek yerli sinemaya can suyu oldu.