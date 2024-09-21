Girişimcilere Her Zaman Kapıları Açık: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren 14 Ülke

Türkiye, hem tarihi hem de kültürel zenginliğiyle yatırımcılar için cazip bir destinasyon. 500.000 Amerikan doları değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz.

Türkiye, stratejik konumu sayesinde Asya ve Avrupa arasındaki köprü olarak önemli ticaret yollarına yakın bir konumda. Bu da özellikle iş dünyası için büyük fırsatlar sunuyor.