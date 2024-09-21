Girişimcilere Her Zaman Kapıları Açık: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren 14 Ülke
Girişimcilere Her Zaman Kapıları Açık: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren 14 Ülke
Dünya artık globalleşiyor ve bir ülkeden diğerine geçmek eskisi kadar zor değil! Hele ki yatırım yaparak ikinci bir vatandaşlık almak mümkünken! Evet, doğru duydunuz. Bazı ülkeler, sadece yatırım yaparak size vatandaşlık veriyor ve bu da hem yeni iş fırsatları hem de dünya çapında seyahat özgürlüğü sağlıyor.
Peki hangi ülkeler mi bu fırsatları sunuyor? İşte yatırım yaparak vatandaşlık alabileceğiniz 14 ülke!
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1. Türkiye
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2. Saint Kitts ve Nevis
3. Malta
4. Grenada
5. Saint Lucia
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6. Portekiz
7. İspanya
8. Antigua ve Barbuda
9. Karadağ
10. Vanuatu
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