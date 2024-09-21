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Girişimcilere Her Zaman Kapıları Açık: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren 14 Ülke

etiket Girişimcilere Her Zaman Kapıları Açık: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Veren 14 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 14:01

Dünya artık globalleşiyor ve bir ülkeden diğerine geçmek eskisi kadar zor değil! Hele ki yatırım yaparak ikinci bir vatandaşlık almak mümkünken! Evet, doğru duydunuz. Bazı ülkeler, sadece yatırım yaparak size vatandaşlık veriyor ve bu da hem yeni iş fırsatları hem de dünya çapında seyahat özgürlüğü sağlıyor.

Peki hangi ülkeler mi bu fırsatları sunuyor? İşte yatırım yaparak vatandaşlık alabileceğiniz 14 ülke!

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1. Türkiye

1. Türkiye

Türkiye, hem tarihi hem de kültürel zenginliğiyle yatırımcılar için cazip bir destinasyon. 500.000 Amerikan doları değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak Türk vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz. 

Türkiye, stratejik konumu sayesinde Asya ve Avrupa arasındaki köprü olarak önemli ticaret yollarına yakın bir konumda. Bu da özellikle iş dünyası için büyük fırsatlar sunuyor.

2. Saint Kitts ve Nevis

2. Saint Kitts ve Nevis

Saint Kitts ve Nevis, Karayipler'de yer alan ve yatırım yoluyla vatandaşlık sunan en eski ülkelerden biri. 250.000 Amerikan dolarından başlayan bağışlarla veya 400.000 USD değerinde gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık alabilirsiniz. Ülke, düşük vergi oranları ve muhteşem doğasıyla biliniyor. Saint Kitts ve Nevis pasaportu, 150'den fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor, bu da iş seyahatleri ve tatiller için büyük bir avantaj.

3. Malta

3. Malta

Akdeniz'in kalbinde yer alan Malta, hem tarihi güzellikleriyle hem de AB üyeliği ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Malta vatandaşlığına başvurabilmek için 750.000 Euro'luk bir bağış yapmanız, 700.000 Euro değerinde bir gayrimenkul satın almanız ve 36 ay boyunca ülkede ikamet etmeniz gerekiyor. Malta pasaportu, AB içinde serbest dolaşım hakkı tanıdığı gibi, 180'den fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı da sunuyor.

4. Grenada

4. Grenada

Grenada, ABD ile güçlü bağları olan ve ABD'nin E-2 yatırımcı vizesine başvurma hakkı tanıyan tek Karayip ülkesi olarak öne çıkıyor. 235.000 USD değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak veya 270.000 USD tutarında bir bağışta bulunarak Grenada vatandaşlığı alabilirsiniz. Bu, dünya genelinde 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat edebileceğiniz bir pasaport elde etmenizi sağlıyor.

5. Saint Lucia

5. Saint Lucia

Saint Lucia, yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ve aynı zamanda muhteşem doğal güzellikleri ile bilinen bir Karayip adası. 100.000 USD'lik bir bağış veya 300.000 USD'lik bir gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık alabilirsiniz.

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6. Portekiz

6. Portekiz

Portekiz, Avrupa Birliği'nde yer alan ve Altın Vize Programı ile yatırımcılar için beş yıl içinde vatandaşlık alma fırsatı sunan bir ülkedir. 500.000 Euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak oturma izni alabilir ve beş yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Portekiz, düşük yaşam maliyetleri ve yüksek yaşam kalitesiyle tanınıyor, ayrıca AB içinde serbest dolaşım imkânı sunuyor.

7. İspanya

7. İspanya

İspanya, Akdeniz iklimi ve zengin kültürel mirası ile yatırımcılar için popüler bir destinasyon. 500.000 Euro'luk bir gayrimenkul yatırımı yaparak oturma izni alabilir ve beş yılın ardından İspanyol vatandaşlığına başvurabilirsiniz. İspanya pasaportu, 190'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor ve ülke, dünya çapında iş fırsatları ile tanınıyor.

8. Antigua ve Barbuda

8. Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda, 230.000 USD'lik bir gayrimenkul yatırımı veya 100.000 USD'lik bir bağış ile vatandaşlık sunan bir diğer Karayip ülkesidir. Ülke, mükemmel yaşam kalitesi ve vergi avantajları ile dikkat çekiyor.

9. Karadağ

9. Karadağ

Karadağ, AB üyeliğine aday bir ülkede vatandaşlık almak isteyen yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Devlete yapılan 100.000 euroluk bağışla birlikte ya kuzeydeki 200.000 euroluk ya da güneydeki 450.000 euroluk devlet onaylı bir gayrimenkul projesine yatırım yaparak alınabilir. Ülke, hızla büyüyen ekonomisi ve düşük yaşam maliyetleri ile tanınıyor ve AB üyeliği ile vatandaşlığın değeri daha da artabilir.

10. Vanuatu

10. Vanuatu

Pasifik'teki egzotik bir ada olan Vanuatu, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyenler için uygun maliyetli bir seçenek sunuyor. 130.000 ABD Doları  tutarında bir bağışla Vanuatu vatandaşlığı alabilirsiniz. Vanuatu pasaportu, 120'den fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyor ve ülke, tropikal iklimi ve düşük vergi oranları ile biliniyor.

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11. Dominika

11. Dominika

Karayipler’in cennet köşelerinden biri olan Dominika, yatırım yoluyla vatandaşlık sunan popüler bir ülke. Dominika vatandaşlık programı, yatırım yoluyla gerçekleşen bir program. Başvuru sahibi tek başvuru için 200.000 ABD dolarından başlayan bağış yoluyla Dominika vatandaşlığı seçeneğini veya 200.000 ABD dolarından başlayan gayrimenkul seçeneğini tercih edebilir.

Bu pasaport, dünya genelinde 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor ve Dominika, çevre dostu politikaları ve doğal güzellikleri ile tanınıyor.

12. Ürdün

12. Ürdün

Orta Doğu’da yatırım yoluyla vatandaşlık sunan tek ülke olan Ürdün, hem stratejik konumu hem de sunduğu ekonomik fırsatlarla dikkat çekiyor. 750.000 USD değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak Ürdün vatandaşlığı alabilirsiniz. Ürdün pasaportu, Orta Doğu ve Asya'da geniş iş fırsatlarına kapı açarken, ülkenin politik istikrarı da yatırımcılar için önemli bir avantaj.

13. Kıbrıs

13. Kıbrıs

Kıbrıs, yatırım yoluyla Avrupa Birliği vatandaşlığı sunan popüler bir ülke. 2 milyon Euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak Kıbrıs vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz. Kıbrıs pasaportu, AB içinde serbest dolaşım hakkı ve 170’ten fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor.

14. Yunanistan

14. Yunanistan

Yunanistan, “Golden Visa” programı ile yatırımcılara oturma izni ve ardından vatandaşlık imkânı sunuyor. 250.000 Euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak Yunanistan’da oturma izni alabilirsiniz. Beş yılın ardından ise Yunan vatandaşlığına başvurma hakkınız doğar. Yunanistan, zengin tarihi, kültürü ve Avrupa Birliği içindeki konumu ile cazip bir seçenek.

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