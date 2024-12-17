Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geride Bıraktığımız Hafta Futbol Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir futbol gündemini geride bıraktık. Sosyal medyada, yazılı basında, TV'de gördüklerimizden ne kadarı akılda kaldı hep birlikte bakalım. Yoğun gündeme yetişmek kolay değildi belki ama futbol gurmeleri bir şekilde işin içinden çıkacaktır. 10 soruluk testimizde kaç doğru yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın! Testimiz başlıyor...
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1- Antalyaspor - Kayserispor maçında çektiği şutla güvenlik görevlisinin taburesinin kırılmasına neden olan oyuncu kimdi?
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2- Yine bir karavanacı soruyoruz... Çaykur Rizespor - Konyaspor maçında attığı frikik dağlara taşlara gitmek üzereyken stadyum tepesindeki skorborddan dönen oyuncu kimdi?
3- Bu hafta Avrupa'da devler tel tel döküldü. Peki bu hafta aşağıdaki hangi takım galip gelebildi?
4- “Düştüğümüz kuyu sandığımız kadar derin değil ama tutunmaya çalıştığımız ip çok kısa.” sözünü hangi teknik direktör söyledi?
5- Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hangi ilki yaşadı?
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6- Sosyal medyada Arda Güler'in asisti için "Sadece ona dokunmak kaldı" denilen golün sahibi hangi futbolcuydu?
7- Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren hangi takım FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası aldı?
8- "Futbolda dünya tersine çabuk dönüyor ki Türkiye'de bu durum 3 katı hızda oluyor" açıklaması kime ait?
9- Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'in açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcılarının yorumuyla Beşiktaş'ın ne alamayacağı ortaya çıktı?
10- 3.Lig ekiplerinden Bursaspor teknik direktörü Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Görevden alınan Batalla, bu sezon kaç mağlubiyet almıştı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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